અમરાઈવાડીના વૃદ્ધ સાથે અદાણી ગેસલાઈના નામે સાયબર ઠગાઈ, WhatsApp પર ફાઈલ મોકલી ખાતું ખાલી કરી નાખ્યું!
અમરાઈવાડીના વૃદ્ધને અદાણી ગેસના નામે ફોન કરાયો; કનેક્શનના છેલ્લા 4 આંકડા કહી વિશ્વાસમાં લીધો, નકલી APK બાદ તબક્કાવાર રકમ ઉપડી
Published : September 15, 2026 at 1:28 PM IST
અમદાવાદ: અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં સાયબર ઠગાઈનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સાયબર ઠગોએ અદાણી ગેસનું બિલ બાકી હોવાનું કહી એક વૃદ્ધને ફોન કર્યો હતો. ગેસ કનેક્શનના છેલ્લા ચાર આંકડા જણાવી વિશ્વાસમાં લીધા બાદ WhatsApp પર નકલી APK ફાઈલ મોકલી તેના પર ક્લિક કરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ ડેબિટ કાર્ડની વિગતો મેળવી તબક્કાવાર ₹1.40 લાખ ઉપાડી લીધા હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
મળતી માહિતી મુજબ, અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં રહેતા અનિલકુમાર પટેલને 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે આશરે 11 વાગ્યે અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો હતો. ફોન કરનારે પોતે અદાણી ગેસમાંથી બોલતો હોવાનું કહીને તેમનું ગેસ બિલ બાકી હોવાનું જણાવ્યું હતું. બિલ અપડેટ નહીં કરવામાં આવે તો સમસ્યા સર્જાઈ શકે તેમ કહી એપ અપડેટ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી.
ઠગે અનિલ પટેલનો વિશ્વાસ જીતવા માટે તેમના ગેસ કનેક્શન નંબરના છેલ્લા ચાર આંકડા પણ સાચા જણાવી દીધા હતા. આ વિગતો સાંભળીને અનિલ પટેલને ફોન કરનાર ખરેખર ગેસ કંપનીમાંથી જ બોલી રહ્યો હોવાનું લાગ્યું હતું.
ત્યારબાદ ઠગે તેમના WhatsApp નંબર પર ‘Gas_Bill_Update (3).apk’ નામની ફાઈલ મોકલી હતી. ગેસ બિલ અપડેટ કરવા માટે ફાઈલ પર ક્લિક કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી. ફરિયાદી અનિલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, ઠગે ફોન ચાલુ રાખીને જ તેમની પાસેથી વિવિધ પ્રક્રિયા કરાવી હતી અને ડેબિટ કાર્ડની વિગતો પણ મેળવી હતી.
અનિલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, ફાઈલ પરની પ્રક્રિયા કર્યા બાદ તેમના મોબાઈલ પર OTP જનરેટ થવાના મેસેજ આવવા લાગ્યા હતા અને થોડા સમય બાદ બેન્ક ખાતામાંથી રકમ ડેબિટ થવાના મેસેજ પણ મળ્યા હતા. તેમણે ફોન કરનારને આ અંગે પૂછતાં ઠગે ફોન કાપી નાખ્યો હતો.
બીજા દિવસે અનિલ પટેલે HDFC બેન્કમાં જઈને પોતાના ખાતાનું સ્ટેટમેન્ટ કઢાવ્યું હતું. સ્ટેટમેન્ટ તપાસતાં તેમના ખાતામાંથી અલગ-અલગ તબક્કામાં કુલ ₹1,40,000 ઉપડી ગયા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોતાની સાથે સાયબર ફ્રોડ થયો હોવાનું જણાતાં તેમણે તાત્કાલિક સાયબર હેલ્પલાઈન 1930 પર ફરિયાદ કરી હતી.
આ અંગે PI A.P. ચૌધરીએ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર મામલે ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને હાલ તપાસ ચાલી રહી છે. પોલીસ દ્વારા ફોન કરનાર વ્યક્તિ, WhatsApp મારફતે મોકલવામાં આવેલી APK ફાઈલ તથા નાણાં કયા ખાતામાં ટ્રાન્સફર થયા તેની દિશામાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ ઘટનામાં ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવી બાબત એ છે કે ઠગોએ પહેલા ગેસ કનેક્શનના છેલ્લા ચાર આંકડા જણાવી અનિલ પટેલનો વિશ્વાસ જીત્યો અને ત્યારબાદ ગેસ બિલ અપડેટ કરવાના બહાને APK ફાઈલ મોકલી હતી. સામાન્ય ગેસ બિલના નામે શરૂ થયેલો ફોન આખરે વૃદ્ધના બેન્ક ખાતામાંથી ₹1.40 લાખ ઉપડી જવા સુધી પહોંચ્યો હતો.
નારોલમાં પણ બન્યો આવો જ કિસ્સો
આ જ પ્રકારની ‘અદાણી ગેસ બિલ અપડેટ’ નામની APK ફાઈલ મારફતે છેતરપિંડીનો બીજો કિસ્સો પણ સામે આવ્યો છે. નારોલમાં રહેતા અને વટવા GIDCની ખાનગી કંપનીમાં ટેકનિશિયન તરીકે કામ કરતા કીર્તીકુમાર પટેલને ગત 28 ઓગસ્ટે તેમના જમાઈ રીતુલકુમારે WhatsApp પર અદાણી ગેસ બિલ ભરવાની એક નોટિસ ફોરવર્ડ કરી હતી. નોટિસમાં આપેલા નંબર પર સંપર્ક કરતાં સામેની વ્યક્તિએ પોતે અદાણી ગેસના પ્રતિનિધિ તરીકે ઓળખ આપી હતી.
ત્યારબાદ ઠગે WhatsApp મારફતે કીર્તીકુમાર પટેલને ‘અદાણી ગેસ બિલ અપડેટ’ નામની બે APK એપ્લિકેશન મોકલી હતી. આ એપ્લિકેશન મોકલીને ગેસ બિલ સંબંધિત પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરાવવાના નામે તેમને ગેરમાર્ગે દોરવામાં આવ્યા હોવાની વિગતો સામે આવી છે. આ કેસમાં પણ અજાણી APK એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને ગેસ બિલના નામે વિશ્વાસ કેળવવાનો એકસરખો પૅટર્ન જોવા મળી રહ્યો છે.
આ બંને કિસ્સાઓમાં ગેસ બિલના નામે પહેલા વિશ્વાસ જીતવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ WhatsApp મારફતે APK ફાઈલ મોકલવામાં આવી હોવાને કારણે સાયબર ઠગોની નવી મોડસ ઓપરેન્ડી સામે આવી રહી હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે.
પોલીસ દ્વારા લોકોને અજાણ્યા નંબર પરથી આવતા બિલ, KYC અથવા એપ અપડેટ સંબંધિત ફોનથી સાવચેત રહેવા તેમજ અજાણી APK ફાઈલ મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ ન કરવા અપીલ કરવામાં આવે છે. કોઈ શંકાસ્પદ નાણાકીય ટ્રાન્ઝેક્શન થાય તો તાત્કાલિક 1930 પર જાણ કરવા જણાવાયું છે.
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