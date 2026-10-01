સળગતી હાલતમાં આરોગ્ય કેન્દ્ર પહોંચ્યા વૃદ્ધ, જોઈને બધા ચોંકી ગયા! અંદર ઘૂસે તે પહેલા જ...
દાંતીવાડાના પાંથાવાડા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સળગતી હાલતમાં વૃદ્ધ પહોંચતા દોડધામ મચી
Published : October 1, 2026 at 10:06 PM IST
બનાસકાંઠા: જિલ્લામાં ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. શરીર પર આગ લગાડીને એક વૃદ્ધ દાંતીવાડાના પાંથાવાડા રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે ઘૂસી આવતા હોસ્પિટલના કર્મચારીઓમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. હાજર કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક આગ બુજાવીને વૃદ્ધને પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી.
પાંથાવાડા રેફરલ હોસ્પિટલના મુખ્ય ગેટ આગળ સળગતી હાલતમાં એક વૃદ્ધ પહોંચ્યા હતા જેને જોઈને સૌ કોઈ ચોકી ગયા હતા. હોસ્પિટલના કર્મચારીઓએ આ દ્રશ્યો જોઈને તાત્કાલિક આશરે 65 વર્ષીય વૃદ્ધને બચાવવાની કામગીરી કરી હતી અને તેમને આગ પર કાબુ મેળવી વૃદ્ધનો જીવ બચાવવા મહેનત કરી હતી
પાંથાવાડા રેફરલ હોસ્પિટલ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ડો. હિમાંશુ ગઢવીએ કહ્યું કે, આજે અચાનક જ હોસ્પિટલમાં શરીર પર આગ લાગેલી હાલતમાં એક વૃદ્ધ પહોંચ્યા હતા જે બાદ હોસ્પિટલમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી તાત્કાલિક જ તેમને બચાવવા માટેની કામગીરી કરવામાં આવી હતી સાથે જ સમગ્ર ઘટના અંગે પાંથાવાડા પોલીસને પણ જાણ કરાઈ હતી. મળતી વિગતો મુજબ 65 વર્ષીય વૃદ્ધનુ નામ દેવેન્દ્ર વાણીયા છે જેઓ પાંથાવાડાના રહેવાસી છે. પાંથાવાડા રેફરલ હોસ્પિટલ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ડો. હિમાંશુ ગઢવીએ કહ્યું કે પાંથાવાડા રેફરલ હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ હાલત વધુ ગંભીર જણાતા તેમને પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં રેફર કરવામાં આવ્યા છે.
સમગ્ર બનેલી ઘટના હોસ્પિટલમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી. જેમા જોઈ શકાય છે કે એક વૃદ્ધે સળગેલી હાલત હોસ્પિટલમાં ઘૂસવાનો પ્રયાસ કરે છે પરંતુ શરીર પર આગ ખૂબ જ વધુ પ્રમાણમાં લાગી જતા ગેટ આગળ જ ઢળી પડે છે. જે બાદ હાજર કર્મચારીઓએ લાગેલી આગ બુઝાવવા મથામણ કરતા દેખાય છે.
સમગ્ર ઘટનાની જાણ થયા બાદ પાંથાવાડા પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. વૃદ્ધે કયા કારણોસર શરીર પર આગ લગાવી અને કેમ તેઓ આવી હાલતમાં હોસ્પિટલ પહોંચ્યા તે તમામ પાસાઓ પોલીસ દ્વારા તપાસવામાં આવી રહ્યા છે. જોકે પાંથાવાડા પીઆઈ દ્વારા અપાયેલી જાણકારી મુજબ 65 વર્ષીય દેવેન્દ્ર વાણીયા લાંબા સમયથી કેન્સરની બીમારીથી પીડાઈ રહ્યા છે સંભવત આ જ કારણે તેમને આ પગલું ભર્યું હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન લાગી રહ્યું છે. પરંતુ સત્યતા અને ચોક્કસ કારણો જાણવા માટે પોલીસ હાલ તપાસ કરી રહી છે.
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