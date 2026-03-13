ETV Bharat / state

સુરત ફેમિલી કોર્ટમાં એસિડ એટેક, ભરણપોષણના કેસની સુનાવણી દરમિયાન વૃદ્ધ પતિએ પત્ની પર એસિડ ફેક્યું

નામદાર 6 નંબરની કોર્ટમાં ભરણપોષણના કેસની સુનાવણી દરમિયાન એક વૃદ્ધ પતિએ પોતાની પત્ની પર એસિડ ફેકી જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો.

સુરત ફેમિલી કોર્ટમાં એસિડ એટેક
સુરત ફેમિલી કોર્ટમાં એસિડ એટેક (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 3:27 PM IST

સુરત: સુરતની ફેમિલી કોર્ટમાં આજે એક હચમચાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. શહેરના જિલ્લા સેવા સદનના પાંચમા માળે આવેલી નામદાર 6 નંબરની કોર્ટમાં ભરણપોષણના કેસની સુનાવણી દરમિયાન એક વૃદ્ધ પતિએ પોતાની પત્ની પર એસિડ ફેેંકી જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલા બાદ પતિએ જાતે પણ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ચકચારી ઘટનાને પગલે કોર્ટ પરિસરમાં ભારે દોડધામ અને ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો.

સુરત ફેમિલી કોર્ટમાં એસિડ એટેક

પોલીસે આપેલી માહિતી મુજબ, 65થી 70 વર્ષની વયના આ વૃદ્ધ દંપતી વચ્ચે ભરણપોષણનો કેસ ચાલી રહ્યો હતો. આજે 13 માર્ચના રોજ બંને કોર્ટમાં હાજર રહ્યા હતા. સુનાવણી દરમિયાન પત્ની આગળની હરોળમાં બેઠી હતી, જ્યારે પતિ તેની પાછળની હરોળમાં બેઠો હતો. અચાનક આવેશમાં આવી પતિએ પત્નીના મોઢાના ભાગે એસિડ ફેંક્યું હતું. આ હુમલામાં મહિલાની એક આંખને ગંભીર નુકસાન થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આસપાસ બેઠેલા મહિલા વકીલો પર પણ એસિડના છાંટા ઉડતા તેમને બળતરા થઈ હતી.

ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ તુરંત પતિએ પણ કોર્ટમાં જ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કોર્ટમાં હાજર લોકો અને પોલીસ કર્મીઓએ તાત્કાલિક બંનેને સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી એસિડની બોટલ સહિતની પુરાવારૂપ વસ્તુઓ જપ્ત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

"અમે કૃષ્ણાબેન સાથે આગળની હરોળમાં બેઠા હતા. અમારી પાછળ જ આ દંપતી બેઠું હતું. અચાનક મહિલાના મોઢા પર એસિડ પડ્યું અને ચીસાચીસ થઈ ગઈ. અમને પણ છાંટા ઉડતા બળતરા થઈ હતી. મહિલાની હાલત ઘણી ગંભીર જણાતી હતી." વર્ષા પટેલ/કૃષ્ણા ગાંધી, વકીલ

કોર્ટ જેવા ચુસ્ત બંદોબસ્ત વાળા વિસ્તારમાં એસિડ અને ઝેરી દવા જેવી વસ્તુઓ અંદર કેવી રીતે પહોંચી તે બાબતે હવે અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, પાંચ મહિના પહેલા અમદાવાદના સેટેલાઈટમાં પણ પત્નીએ પતિ પર એસિડ ફેંકવાની ઘટના બની હતી, પરંતુ સુરતની આ ઘટનાએ ન્યાયના ધામમાં જ લોહીયાળ જંગ જેવી સ્થિતિ પેદા કરતા ચકચાર મચી છે.

