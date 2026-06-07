અમરેલી: જમીન વિવાદમાં ભાઈએ ભાઈની કરી હત્યા, 6 આરોપીઓની ધરપકડ
માતાના નામે આવેલી જમીનના ભાગબટાવાને લઈને સગા ભાઈઓ વચ્ચે તકરાર, લાકડી અને કુહાડીના હુમલામાં નાના ભાઈનું મોત.
Published : June 7, 2026 at 1:19 PM IST
અમરેલી : ખાંભા તાલુકાના કંટાળા ગામે જમીન વિવાદે એક કરુણ ઘટના બની છે. સગા ભાઈએ પોતાના નાના ભાઈની હત્યા કરી નાખી હતી, જેણે સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચાવી છે. "જર, જમીન અને જોરૂ કજીયાના છોરું" કહેવત સાચી પડે તેવી આ ઘટનામાં એક પરિવારનો માળો વિખેરાઈ ગયો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, માતાના નામે આવેલી જીવાઈની જમીનના માલિકી હક્ક અને ભાગબટાવાને લઈને પરિવારના સભ્યો વચ્ચે ઘણા સમયથી મતભેદ ચાલી રહ્યા હતા. આ વિવાદના કારણે મોટાભાઈ અને નાના ભાઈ વચ્ચે વારંવાર બોલાચાલી થતી હતી. ઘટનાના દિવસે જમીનના મુદ્દે ફરી એકવાર ઉગ્ર તકરાર સર્જાઈ હતી.
આ દરમિયાન મોટાભાઈ તથા તેના પરિવારજનોએ નાના ભાઈ રાઘવભાઈ સોંદરવા પર હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં લાકડીઓ અને કુહાડી જેવા હથિયારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. રાઘવભાઈને માથા સહિત શરીરના વિવિધ ભાગોમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોએ તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખાંભા સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નિપજતાં પરિવારમાં શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ ખાંભા પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક કંટાળા ગામે પહોંચ્યો હતો અને સ્થળ પંચનામું સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં જમીન વિવાદ જ હત્યાનું મુખ્ય કારણ હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે સમગ્ર ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો.
ખાંભા પોલીસે આ બનાવમાં કુલ 6 શખ્સો સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી ઝડપી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે તમામ આરોપીઓને ઝડપી પાડી તેમની ધરપકડ કરી છે અને વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાંથી તેમને કાયદેસરની પ્રક્રિયા હેઠળ રિમાન્ડ અને જેલ હવાલે કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, જે જમીનને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો તે મોટાભાઈના કબજા અને માલિકીની હોવાનું કહેવાય છે. નાના ભાઈ દ્વારા તેમાં હસ્તક્ષેપ કરવામાં આવતો હોવાના કારણે બંને વચ્ચે મતભેદ વધ્યા હતા. આ જ વિવાદ અંતે હત્યામાં પરિણમ્યો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
સગા ભાઈના હાથે સગા ભાઈની હત્યાની આ ઘટનાએ નાના એવા કંટાળા ગામ સહિત સમગ્ર ખાંભા પંથકમાં ભારે અરેરાટી ફેલાવી છે. ગામલોકોમાં શોક અને આશ્ચર્યની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે. હાલ ખાંભા પોલીસ દ્વારા ઘટનાના તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખી વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. હત્યા પાછળ અન્ય કોઈ કારણ જવાબદાર છે કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ ચાલી રહી છે. જમીનના વિવાદે એક પરિવારનો માળો વિખેરી નાખતા સમગ્ર વિસ્તારમાં આ ઘટનાની ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે.
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