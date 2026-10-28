ગુજરાતમાં અલ નીનોની શું થઈ અસર ? હાલની રાજ્યની સ્થિતિ શું છે ? જાણો વિસ્તારથી...
આ વર્ષે નબળા ચોમાસા બાદ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર મહિનામાં વધેલી ગરમીથી પરેશાની વધી છે. ગુજરાતમાં ઓછા વરસાદથી પાણી અને ત્યાર બાદ વીજ સંકટથી લોકો ત્રસ્ત બન્યા.
Published : October 28, 2026 at 1:34 PM IST
પરેશ દવે, અમદાવાદઃ દેશ અને ગુજરાતમાં અલ નીનોની અસર પ્રવર્તે છે. આ વર્ષે નબળા ચોમાસા બાદ સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર મહિનામાં વધેલી ગરમીથી પરેશાની વધી છે. ગુજરાતમાં ઓછા વરસાદથી પાણી અને ત્યાર બાદ વીજ સંકટથી લોકો ત્રસ્ત બન્યા છે.
સોમવારે ગુજરાત સરકારે રાજ્યના ચાર જિલ્લાને અસરગ્રસ્ત જાહેર કરી, ખેડૂતો માટે હેકટર દીઠ રૂ. 8,500 સહાય જાહેર કરી છે. રાજ્યમાં અલ નીનો સહિત અન્ય પરિબળોની ચોમાસા, પાણીના જથ્થા અને ખેત ઉત્પાદન ઉપર કેવી અસર રહી છે એ જાણીએ.
વર્ષ - 2026માં અલ નીનોની અસર અંગે આગાહી એપ્રિલ-જૂન મહિનામાં જ આગાહી કરવામાં આવી હતી
પેસેફિક મહાસાગરમાં સર્જાતી ભૌગોલિક ઘટવનાના કારણે અલ નીની સ્થિતિ સર્જાતી હોય છે. અલ નીનોમાં સમુદ્રની સપાટી પરના પાણીનું તાપમાન વધી જાય છે. જેના કારણે વૈશ્વિક પવનના પ્રવાહને અસર કરે છે. અલ નીનોની અસર ભારતીય ચોમાસાને સીધી રીતે અસર કરે છે. અલ નીનોની અસરથી દેશમાં ચોમાસાના ભેજવાળા પવનો નબળા પડે છે. ગુજરાતમાં અલ નીનોની અસર અગાઉના વર્ષોમાં પણ નોંધવામાં આવી હતી. વર્ષ 1982-83, 1987, 2002, 2009 અને 2015માં નોંધવામાં આવી હતી. અલ નીનોની અસરના કારણે ઓછા અને અનિયમિત વરસાદના કારણે જળાશયોમાં ઓછો જથ્થો અને ખેત ઉત્પાદન પર મોટી અસરો જોવા મળી હતી.
વર્ષ - 2026ના વર્ષમાં દેશ અને રાજ્ય પર સુપર અલ નીનોની અસરનો ભોગ બન્યુ હોય એવી સ્થિતિ છે. આ વર્ષે અલ નીનોની અસર અને તેનાથી દેશ અને ગુજરાતના ચોમાસા પર મોટી અસરો થશે અંગે શક્યતા 18, એપ્રિલના રોજ વ્યકત કરવામાં આવી હતી. જે મુજબ ગુજરાતના દક્ષિણ - પશ્ચિમ ચોમાસાને અલ નીનોની અસરો નબળું પાડી શકે એવી શંકા વ્યક્ત કરાઈ હતી. આ સાથે ભારતીય હવામાન વિભાગે 15, જૂનના રોજ કરી હતી. જેમાં ગુજરાતમાં સામાન્ય કરતા ઓછા વરસાદ અંગે આગાહી કરવામાં આવી હતો.
અલ નીનોની હાલ રાજ્યમાં કેવી રહી અસરો, રાજ્ય સરકારની મહત્વની જાહેરાત
ગુજરાતમાં વર્ષ 2026નું વર્ષ અલ નીનોનું અસરગ્રસ્ત વર્ષ છે. આ વર્ષે હાલ વરસાદની અછત સાથે ગરમીના વધેલા પ્રમાણની અસરો જોવા મળે છે. ETV BHARAT એ આણંદ જિલ્લના વાસદ સ્થિત ICAR - IISWCના સંશોધન કેન્દ્ર પાસેથી ઈમેઈલ થકી પ્રાપ્ત જાણકારી પ્રમાણે વર્ષ - 2026માં અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને રાજકોટમાં વરસાદની અછત સાથે લાંબા સમય સુધી ગરમ અને સુકા હવામાનની સ્થિતિ રહી શકે છે. ઐતિહાસિક રીતે ઉત્તર ગુજરાતમાં અલ નીનોની અસર ધરાવતા વર્ષમાં વરસાદની અછત સાથે ગરમીનું ઊચું પ્રમાણ નોંધાયું છે.
તારીખ 2, સપ્ટેમ્બર-2026ની સ્થિતિએ રાજ્યના વલસાડમાં એક તરફ નોંધપાત્ર વરસાદ પડ્યો છે. તો રાજ્યના પશ્ચિમ વિસ્તાર સ્થિત જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, કચ્છ અને પોરબંદરમાં વરસાદની મોટી ઘટ જોવા મળે છે. જેના કારણે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તા. 26, ઓક્ટોબરના રોજ રાજ્યના સૌથી ઓછા વરસાદ થયેલા ચાર જિલ્લા દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, કચ્છ અને પોરબંદરને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે. રાજ્યમાં ક્યાંક વીજ કાપ તો ક્યાંક પાણી કાપના સમાચારો સતત પ્રકાશિત થતા રહ્યા છે, જે દર્શાવે ગુજરાત પહેલા નબળા ચોમાસા, પાણીનો ઓછો પુરવઠો, ઓછા ખેત ઉત્પાદન અને ઓછી વીજળીના જથ્થાથી સંકટગ્રસ્ત બની રહ્યું છે.
ICAR - IISWCના સંશોધન કેન્દ્રની કૃષિ ઉત્પાદનો માટે ભલામણ
દેશમાં કૃષિ ક્ષેત્રે સંશોધન કરતી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા ICAR - IISWCના વાસદ સ્થિત સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા ખેતરમાં હાલ ઉભા ખરીફ અને આવનાર રવિ પાક અંગે અગત્યની ભલામણ કરવામાં આવી છે. તેમની ભલામણ હાલની સ્થિતિને અનુસંધાનથી છે. જેમાં કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત જેવા ઐતિહાસિક રીતે અસરગ્રસ્ત રહેતા વિસ્તારમાં પાણીનો ઉપલ્બધ જથ્થો દબાણ હેઠળ છે. જેના કારણે વરસાદ આધારિત કપાસ, મગફળી અને બાજરીના પાકને નુકસાન થઈ શકે છે. આણંદ, ખેડા, વડોદરા અને અમદાવાદ જિલ્લા ધરાવતા મધ્ય વિભાગમાં ખરીફ પાકોના ઉત્પાદનની સ્થિતિ નહેરના પાણી ઉપર અવલંબે છે. સુરત, નવસારી, વલસાડ, ભરુચ અને ડાંગ જેવા દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં તાપી નદીમાં પાણીનો જથ્થો અને નર્મદામાં પાણીની ઉપલબ્ધતાથી સ્થિતિ કાબુમાં રહી શકે છે.
ICAR - IISWCના વાસદ સ્થિત સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા પાક ભલામણ પ્રમાણે રાજ્યમાં ઘઉંના વાવેતરનો વિસ્તાર ઘટાડી, રવિ પાકોમાં ચણા, જીરું, મેથી, જવ, ઇસબગુલ અને સુવાદાણા જેવા ઓછા પાણીએ ઉત્પાદન થતા પાકો ઉપર પસંદગી ઉતારી શકાય છે. રાજ્યના મહત્વના મસાલા પાક તરીકે જાણીતા વરિયાળીનો વાવેતર વિસ્તાર પૈકી 25 ટકા વિસ્તારમાં ઓછા વાવેતરની ભલામણ કરવામાં આવી છે અથવા તો વૈકલ્પિક ચાસ અને ટપક સિંચાઈના ઉપયોગ અંગે ભલામણ કરાઈ છે. પાલક -મેથી સહિત બીજ અને પાંદડાવાળા શાકભાજીના વાવેતર માટે સૂક્ષ્મ સિંચાઈના ઉપયોગની ભલામણ કરાઈ છે. ઘાસચારા માટે લ્યુસર્ન અને મલ્ટીકટ ઓટ, બાજરી ચારાની જાતોની ભલામણ કરવામાં આવી છે.
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