સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પાસે પ્રથમવાર 5 કરોડ LED દ્વારા લાઇન્ટિંગ કરી પ્રકાશ પર્વ ની ઉજવણી
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પ્રથમવાર દિવાળીમાં પ્રકાશ પર્વની ઉજવણી ધામધૂમ પૂર્વક કરવામાં આવી રહી છે.
Published : October 21, 2025 at 7:07 PM IST
એકતા નગર: એકતા નગર ખાતે આગામી 31 ઑક્ટોબર 2025 ના રોજ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150 મી જન્મજયંતિના અવસરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી થનારી છે. ત્યારે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પ્રથમવાર દિવાળીમાં પ્રકાશ પર્વની ઉજવણી ધામધૂમ પૂર્વક કરવામાં આવી રહી છે.
વેલી ઓફ ફ્લાવરથી મુખ્ય માર્ગ સુધી જતા 140 મીટર લંબાઈના વોકવેને 7 અલગ—અલગ ભાગમાં થીમ આધારિત ગ્લો ટનલમાં પરિવર્તિત કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, જંગલ સફારી, કેક્ટસ ગાર્ડન, બટરફ્લાય ગાર્ડન, ઉત્તર વાહિની નર્મદા પરિક્રમા, વિવિધ ધાર્મિક સ્થળો તેમજ અંતરિક્ષ જેવી થીમ પર લાઇટિંગ કરવામાં આવી છે.
કેવડિયામાં કુલ 7.6 કિમીમાં અદભૂત કલાત્મક થીમ આધારિત લાઈટિંગથી સજ્જ કરાતા પ્રવાસીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી રહ્યા છે. દિવાળી તથા રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ અનુલક્ષી કેવડિયાને શણગારવામાં આવ્યું છે. આ લાઇટિંગમાં 5 કરોડ LED લાઈટ વાપરવામાં આવી છે. અહીં આવતા પ્રવાસીઓને વિદેશમાં ફરતા હોઈ એવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે અને આ લાઇટિંગ જોઈ પ્રવાસીઓ અભિભૂત થઈ રહ્યા છે. જોકે અહીં આવતા પ્રવાસીઓને તંત્ર દ્વારા તમામ વ્યવસ્થા ફ્રી કરવામાં આવી છે અને બસથી માંડી તમામ સુવિધા કરતા પ્રવાસીઓમાં ખુશી જોવા મળી છે.
એડિશનલ કલેક્ટર નારાયણ માધુએ કહ્યું કે, એકતા નગરમાં 17 ઓક્ટોબરથી 15 નવેમ્બર સુધી એકતા પ્રકાસ પર્વ ઉજવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આ એકતા પ્રકાશ પર્વમાં ભારતના વિવિધ સાંસ્કૃતિક પ્રતિકોને સૌંદર્યમય લાઈટિંગ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આમા બે ભાગ છે. એક છે ટનલ છે જે 178 મીટર લાંબી છે. એમાં 7 ઝોન છે. બીજો વેલી ઓફ ફ્લાવરનો રસ્તો છે તે 535 મીટર લાંબો છે અને 13 ઝોનમાં વિભાજીત કરાયો છે. દરેક ઝોન અલગ-અલગ થીમ મુજબ લાઈટિંગ કરવામાં આવ્યું છે. એમાં સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી, પાવાગઢ, દ્વારકા, ઓપરેશન સિંદૂર આવા અલગ-અલગ થીમ મુજબ લાઈટિંગ કરવામાં આવ્યું છે. અને વેલી ઓફ ફ્લાવર પાસે ISRO, ઓપરેશન સિંદૂર અને ઈસ્ટ, વેસ્ટ, નોર્થ, સાઉથના સેલ્ફી પોઈન્ટ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. જે ભારતની વિવિધતાને દર્શાવે છે. આ સંપૂર્ણ એકતા પ્રવાસ પર્વ પ્રવાસીઓ માટે મફત છે, એમાં કોઈપણ ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી. પ્રવાસીઓને અહીં આવવા ઈલેક્ટ્રિક બસ પણ ફ્રી આપવામાં આવી છે. ભારતમાંથી ઘણા પ્રવાસીઓ આનો આનંદ લઈ રહ્યા છે અને ખૂબ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. ભારત અને ગુજરાતના નાગરિકોને 15 નવેમ્બર સુધીમાં એકતા પર્વનો લાભ લેવા વિનંતી કરું છું.
