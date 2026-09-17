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એકનાથ શિંદેનું હેલિકોપ્ટર વડનગર નજીક ખોટકાયું, બાય કાર અમદાવાદ આવવા રવાના થયા

મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેનું હેલિકોપ્ટર ખોટવાયું હતું. વડનગર નજીક ગુંજા ગામ નજીક આવેલા હેલિપેડ પર હેલિકોપ્ટર રોકાયું હતું.

એકનાથ શિંદેનું હેલિકોપ્ટર વડનગર નજીક ખોટકાયું
એકનાથ શિંદેનું હેલિકોપ્ટર વડનગર નજીક ખોટકાયું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 2:38 PM IST

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મહેસાણા: મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેનું હેલિકોપ્ટર ખોટવાયું હતું. વડનગર નજીક ગુંજા ગામ નજીક આવેલા હેલિપેડ પર હેલિકોપ્ટર રોકાયું હતું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 76માં જન્મદિવસની વડનગરમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

એકનાથ શિંદેનું હેલિકોપ્ટરમાં ખામી

મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે જ્યારે વડનગરથી અમદાવાદની મુસાફરી કરવાના હતા, ત્યારે તેમના હેલિકોપ્ટરમાં ટેતનિકલ ખામી સર્જાઈ હતી. એકનાથ શિંદેએ હેલિકોપ્ટરના સમારકામ માટે અડધા કલાકથી વધુ સમય રાહ જોઈ, પરંતુ જ્યારે તે ઠીક ન થયું, ત્યારે તેઓ વડનગરથી અમદાવાદ જવા માટે રસ્તા માર્ગે રવાના થયા હતા. તેઓ અમદાવાદથી મુંબઈની મુસાફરી ચાર્ટર્ડ ફ્લાઈટ દ્વારા કરશે.

વડનગરથી વારાણસીની યાત્રા બાઇકર્સને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની સાથે એકનાથ શિદે પણ હાજર રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ એકનાથ શિંદે હેલિપેડ પર ઉતર્યા હતા પણ હેલિકોપ્ટર ઉડાન ભરી શક્યું નહતું. ત્યારબાદ એકનાથ શિંદે બાય કાર રવાના થયા હતા.

વડનગરથી વારાણસી સુધી બાઇક યાત્રાનો પ્રારંભ

PM નરેન્દ્ર મોદીના 76મા જન્મદિવસ અને જનસેવાના 25 વર્ષ પૂરા થવાના અવસરે ભાજપ દ્વારા સેવા સંકલ્પ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. PM મોદીના જન્મસ્થળ વડનગરમાં આજે ખાસ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેને લઈને કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ ખડગે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિતના નેતાઓ વડનગર પહોંચ્યા હતા અને જ્યાં તેમણે શર્મિષ્ઠા તળાવ ખાતે મહાઆરતી કરી હતી અને PM મોદીના દુર્ઘાયુ અને સ્વસ્થ જીવનની પ્રાર્થના કરી હતી.

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