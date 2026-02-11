ETV Bharat / state

એક સાથે 8 સિંહની શાહી લટાર, ગીર સોમનાથના કોડીનારમાં જોવા મળ્યો અદ્દભૂત નજારો

ગીર સોમનાથના કોડીનારના સિંદાજ ગામમાં એક સાથે આઠ સિંહ લટાર મારતા જોવા મળ્યા હતા

કોડીનાર: ગીર સોમનાથના કોડીનારના સિંદાજ ગામમાં એક સાથે આઠ સિંહ લટાર મારતા જોવા મળ્યા હતા. આઠ સિંહોની શાહી લટાર CCTV કેમેરામાં કેદ થઇ હતી.

કોડીનાર તાલુકાના સિંધાજ ગામમાં મધરાત્રે એક સાથે આઠ સિંહ લટાર મારતા જોવા મળ્યા હતા. સિંહ ગામમાં એવી રીતે ફરતા હતા જાણે ગીરનું જંગલ હોય. એક સાથે આઠ સિંહની શાહી લટાર ગામની ગલીઓમાં જોવા મળતા આખુ ગામ આશ્ચર્ય અને ઉત્સુકતામાં ગરકાવ થઇ ગયું હતુ. ગામમાં બિન્દાસ ફરતા સિંહોના આ દ્રશ્યો ગામમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થયા હતા.

શાંત મધરાત્રીના સમયે અચાનક સિંહોના ટોળાએ ગામમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. કોઈ ચીસાચીસ નહીં, કોઈ દોડધામ નહીં—બસ રાજસી ઠાઠ સાથે રસ્તાઓ પર ફરતા સિંહો. ક્યાંક એક સિંહ આગળ ચાલે, તો પાછળ બીજા સિંહો જાણે રાજ કાફલાની જેમ અનુસરે. આ દ્રશ્ય જોઈને ગ્રામજનો એક તરફ રોમાંચિત થયા તો બીજી તરફ થોડી ચિંતા પણ અનુભવી હતી.

વિશેષ વાત એ છે કે સિંધાજ ગામ ગીર જંગલથી ઘણું દૂર આવેલું હોવા છતાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં સિંહોનું આગમન સૌને વિચારમાં મૂકી ગયું છે. ગામલોકો કહે છે કે “જાણે સિંહોને હવે ગીર જંગલ નહીં પરંતુ ગામડાની શાંતિ અને ખુલ્લા રસ્તાઓ વધારે ગમવા લાગ્યા હોય.” સદનસીબે, સિંહોની આ શાહી લટારમાં કોઈ જાનહાનિ કે નુકસાનની ઘટના સામે આવી નથી.

વન્યજીવ જાણકારોના મતે, ગીર આસપાસ સિંહોની સંખ્યા વધતાં હવે તેઓ નવા વિસ્તારો તરફ ભટકતા જોવા મળી રહ્યા છે. પાણી, ખોરાક અને ખુલ્લી જગ્યા માટેની શોધ તેમને માનવ વસાહતો નજીક લાવી રહી છે. ઘટનાની જાણ થતાં વન વિભાગ પણ સતર્ક બન્યું છે અને વિસ્તારમાં નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

