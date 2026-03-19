ઈદનો તહેવાર શા માટે ઉજવવામાં આવે છે? જાણો શું છે તેનું મહત્વ

આ પવિત્ર ઈદનો તહેવાર કેમ ઉજવવામાં આવે છે? શું છે તેનું મહત્વ? અને ક્યારે ચાંદ દેખાય છે? જાણો વિગતે આ અહેવાલમાં

ઈદનો તહેવાર શા માટે ઉજવવામાં આવે છે?
ઈદનો તહેવાર શા માટે ઉજવવામાં આવે છે? (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 7:54 PM IST

અમદાવાદ: ઇદનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે. રમઝાન મહિનો પૂર્ણતાના આરે છે. ચાંદ જોઈને મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો ઈદ મનાવે છે. આ વર્ષે 20 કે 21 માર્ચે ઈદની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ પવિત્ર ઈદનો તહેવાર કેમ ઉજવવામાં આવે છે? શું છે તેનું મહત્વ? અને ક્યારે ચાંદ દેખાય છે? જાણો વિગતે આ અહેવાલમાં

ઈદની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ઇદગાહમાં પણ ઈદની નમાઝ માટે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. રમઝાન માસ પૂર્ણ થવામાં બસ એક કે બે દિવસ બાકી રહ્યા છે.

કાલુપુર દરવાજા પાસે આવેલી શાહી મસ્જિદના મુફતી મોહમ્મદ આરીફ સીદીકી એ જણાવ્યું હતું કે, "રમઝાન મુબારક હવે પૂર્ણ થશે, પરંતુ નેકીનું કામ ક્યારે જ ખતમ થતું નથી. ઈદના તહેવાર પર ગરીબોની સંભાળ રાખવી જોઈએ જેથી એ પણ ઈદ મનાવી શકે તે માટે એમને સદકા ફિતરા જકાત આપવું જોઈએ. 30 રમજાન પૂર્ણ થયા પછી ઈદ મનાવવામાં આવે છે. ઈદનો તહેવાર હઝરત મોહમ્મદના સમયમાં પણ મનાવવામાં આવતો હતો. ઈદ ખુશીનો તહેવાર છે. રમઝાન પછી ખુશી મનાવવામાં આવે છે."

શાહી મસ્જિદના મુફતી મોહમ્મદ આરીફ સીદીકી (ETV Bharat Gujarat)

ઇદના ચાંદ વિશે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતમાં ઈદની શરૂઆત સાઉદી અરબિયા અને અન્ય ખાડી દેશોમાંથી થઈ હતી. 29 રોઝા આજે છે એટલે આજે ચાંદ જોવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. આજે સાંજે ચાંદ જોવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. આજે ચાંદ દેખાઈ જશે તો આવતીકાલે એટલે 20 માર્ચે ઈદ હશે, પરંતુ આજે ચાંદ નહીં દેખાશે તો કાલે 30માં રોજાના દિવસે ચાંદ દેખાશે અને 21 તારીખે ઈદ મનાવવામાં આવશે."

ઈદના દિવસે ગરીબોને સદકાએ ફિત્ર આપવામાં આવે છે. એકબીજાની સાથે મળીને ઈદ મનાવવામાં આવે છે. બધા લોકોને ઈદની મુબારકબાદ પેશ કરવામાં આવે છે. મસ્જિદો અને ઇદગાહમાં ઈદની નમાઝ અદા કરવામાં આવે છે. રમઝાન મહિનામાં મુસ્લિમ બિરાદરો રોજા રાખીને નમાઝ અને પ્રાર્થના કરવામાં વ્યસ્ત રહે છે. સાંજે રોજા ઇફતારી કરે છે, તેના પછી તારાવીહ પડે છે. સવારમાં ઉઠીને રોઝા રાખવા માટે શહેરી કરે છે. આવી રીતે આખો ત્રીસ દિવસનો રમઝાન મહિનો પૂરો થાય છે, ત્યાર પછી ઈદ આવે છે અને દરેક ઘરમાં ઈદની ખુશીઓ મનાવવામાં આવે છે."

