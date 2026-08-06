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સુરત: આઈશર ટ્રક ધડાકાભેર અથડાતા હાઈ-ટેન્શન વીજ ટાવર ધરાશાયી, પોલીસ અને GETCOના અધિકારીઓ થયાં દોડતા

વિશાળ ટાવર રોડ પર પડી જતાં નિયોલ-ડિંડોલી તરફનો કેનાલ રોડ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરવો પડ્યો હતો. પરિણામે બંને તરફ વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી.

હાઈ-ટેન્શન વીજળીનો વિશાળ ટાવર ધરાશાયી
હાઈ-ટેન્શન વીજળીનો વિશાળ ટાવર ધરાશાયી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 1:31 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 1:49 PM IST

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સુરત: કડોદરા નજીક ચલથાણ કટ પાસે આજે વહેલી સવારે એક ગંભીર દુર્ઘટના સર્જાયો. પાઈપ ભરેલો આઈશર ટ્રક હાઈ-ટેન્શન વીજળીના ટાવર સાથે ધડાકાભેર અથડાતા વિશાળ ટાવર ધરાશાયી થયો હતો.

દુર્ઘટના પગલે ડિંડોલી-કડોદરા રોડ પર લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો, જ્યારે 13 ઔદ્યોગિક ફીડરોનો વીજ પુરવઠો પણ પ્રભાવિત થયો છે. GETCO અને પોલીસની ટીમો યુદ્ધના ધોરણે કામગીરીમાં લાગી હતી.

આઈશર ટ્રક ધડાકાભેર અથડાતા હાઈ-ટેન્શન વીજ ટાવર ધરાશાયી (Etv Bharat Gujarat)

આ અકસ્માત આજે સવારે અંદાજે 6:20 વાગ્યે ચલથાણ કટ પાસે બન્યો હતો. પાઈપ ભરેલો આઈશર ટ્રક હાઈ-ટેન્શન વીજળીના ટાવર સાથે અથડાતા ટાવરને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું અને બે મુખ્ય વીજ લાઈનોને ક્ષતી પહોંચી હતી. જેના કારણે અનેક ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો.

ટાવર ધરાશાયી થતાં લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો
ટાવર ધરાશાયી થતાં લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો (Etv Bharat Gujarat)

વિશાળ ટાવર રોડ પર પડી જતાં નિયોલ-ડિંડોલી તરફનો કેનાલ રોડ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરવો પડ્યો હતો. પરિણામે બંને તરફ વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી.

ઘટના અંગે જાણ થતાં પોલીસ અને GETCOના અધિકારીઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. GETCOના જણાવ્યા મુજબ ભાટિયા સબસ્ટેશનનો વીજ પુરવઠો વૈકલ્પિક લાઇન પર ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે વૈકલ્પિક લાઇન પર સંપૂર્ણ લોડ શક્ય ન હોવાથી 13 ઔદ્યોગિક ફીડરોમાં લોડ શેડિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

આઈશર ટ્રકની ટક્કરથી ટાવર ધરાશાયી
આઈશર ટ્રકની ટક્કરથી ટાવર ધરાશાયી (Etv Bharat Gujarat)

વીજ પુરવઠો ઝડપથી પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે મહુવા, બારડોલી અને વાવથી GETCOની ટીમો સ્થળ પર પહોંચી છે. ટાવરને ફરી ઉભો કરવા માટે 200 ટનની ક્રેનની મદદથી કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. સદનસીબે અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

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Last Updated : August 6, 2026 at 1:49 PM IST

TAGGED:

ELECTRICITY TOWER COLLAPSE
EICHER TRUCK COLLIDES WITH TOWER
TOWER COLLAPSE ON THE ROAD
વીજ ટાવર ધરાશાયી
AN ACCIDENT

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