સુરત: આઈશર ટ્રક ધડાકાભેર અથડાતા હાઈ-ટેન્શન વીજ ટાવર ધરાશાયી, પોલીસ અને GETCOના અધિકારીઓ થયાં દોડતા
વિશાળ ટાવર રોડ પર પડી જતાં નિયોલ-ડિંડોલી તરફનો કેનાલ રોડ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરવો પડ્યો હતો. પરિણામે બંને તરફ વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી.
Published : August 6, 2026 at 1:31 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 1:49 PM IST
સુરત: કડોદરા નજીક ચલથાણ કટ પાસે આજે વહેલી સવારે એક ગંભીર દુર્ઘટના સર્જાયો. પાઈપ ભરેલો આઈશર ટ્રક હાઈ-ટેન્શન વીજળીના ટાવર સાથે ધડાકાભેર અથડાતા વિશાળ ટાવર ધરાશાયી થયો હતો.
દુર્ઘટના પગલે ડિંડોલી-કડોદરા રોડ પર લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાયો, જ્યારે 13 ઔદ્યોગિક ફીડરોનો વીજ પુરવઠો પણ પ્રભાવિત થયો છે. GETCO અને પોલીસની ટીમો યુદ્ધના ધોરણે કામગીરીમાં લાગી હતી.
આ અકસ્માત આજે સવારે અંદાજે 6:20 વાગ્યે ચલથાણ કટ પાસે બન્યો હતો. પાઈપ ભરેલો આઈશર ટ્રક હાઈ-ટેન્શન વીજળીના ટાવર સાથે અથડાતા ટાવરને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું અને બે મુખ્ય વીજ લાઈનોને ક્ષતી પહોંચી હતી. જેના કારણે અનેક ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો.
વિશાળ ટાવર રોડ પર પડી જતાં નિયોલ-ડિંડોલી તરફનો કેનાલ રોડ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરવો પડ્યો હતો. પરિણામે બંને તરફ વાહનોની લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી.
ઘટના અંગે જાણ થતાં પોલીસ અને GETCOના અધિકારીઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. GETCOના જણાવ્યા મુજબ ભાટિયા સબસ્ટેશનનો વીજ પુરવઠો વૈકલ્પિક લાઇન પર ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે વૈકલ્પિક લાઇન પર સંપૂર્ણ લોડ શક્ય ન હોવાથી 13 ઔદ્યોગિક ફીડરોમાં લોડ શેડિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
વીજ પુરવઠો ઝડપથી પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે મહુવા, બારડોલી અને વાવથી GETCOની ટીમો સ્થળ પર પહોંચી છે. ટાવરને ફરી ઉભો કરવા માટે 200 ટનની ક્રેનની મદદથી કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. સદનસીબે અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
આ પણ વાંચો