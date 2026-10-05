પેસ્ટિસાઇડવાળા શાકભાજીનો વપરાશ ઘટાડવા પ્રયાસ, સાબરકાંઠામાં પ્રાકૃતિક ખેત ઉત્પાદન વેચાણ કેન્દ્રનો પ્રારંભ
હિંમતનગર, ઇડર, ખેડબ્રહ્મા સહિતના પંથકમાં પ્રાકૃતિક ખેતી ઉત્પાદન વેચાણ કેન્દ્રનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો
Published : October 5, 2026 at 1:20 PM IST
સાબરકાંઠા: પ્રાકૃતિક કૃષિ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા પ્રાકૃતિક ખેત ઉત્પાદન વેચાણ કેન્દ્રનો શુભ પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા સહિતના પંથકમાં પેસ્ટિસાઇઝ શાકભાજીનો વેવ ઘટાડવા અને ઓર્ગેનિક શાકભાજી સહિત પ્રાકૃતિક ખેતીનો વેવ વધારવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વેચાણ કેન્દ્ર ખાતે પ્રાકૃતિક ખેતી અને શાકભાજીનું ઉત્પાદન કરનારા ખેડૂતો સરળતાથી માલનું વેચાણ કરી શકે તેને લઈ ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા ઉત્તમ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
રાજ્યસભા સાંસદ મયંક નાયકે જણાવ્યું હતું કે, દિન પ્રતિદિન વધતા રોગચાળા સહિત કેન્સર જેવા ગંભીર રોગોની સામે રક્ષણ મેળવવા માટે અને પેસ્ટિસાઇઝ શાકભાજીનો વેવ ઘટાડવા માટે કૃષિ વિભાગ દ્વારા વિશેષ પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. પેસ્ટિસાઇડ શાકભાજી સહિત રાસાયણિક ખેતીમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી દવાઓ શરીરને મોટું નુકસાન પહોંચાડતી હોય છે. સાથે જ ઓર્ગેનિક ખેતી તરફ ખેડૂતો પ્રેરિત થાય તેને લઈ ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા વિશેષ તાલીમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે. જોકે દિન પ્રતિદિન વધી રહેલી મોંઘવારી તેમજ રોગો સામે રક્ષણ મેળવવા માટે આજના સમયમાં પાકૃતિક ખેતી મુખ્ય આધાર બની રહી છે. ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હિંમતનગર, ઇડર, ખેડબ્રહ્મા સહિતના પંથકમાં પ્રાકૃતિક ખેતી ઉત્પાદન વેચાણ કેન્દ્રનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે.
પેસ્ટીસાઇડના સંપર્કમાં રહેવાથી અથવા તેવા ખોરાક ખાવાથી કેન્સર, કિડની ફેલ થવી, લીવરની ગંભીર બીમારી, મગજ અને ચેતાતંત્રને નુકસાન પહોંચાડે છે, જેનાથી લકવો કે યાદશક્તિ ઓછી થવાની સમસ્યા સાથેજ સગર્ભા સ્ત્રીઓને પણ જોખમ વધુ જોવા મળતું હોય છે, ત્યારે તંત્ર દ્વારા ઊભા કરવામાં આવેલા પ્રાકૃતિક ખેતી ઉત્પાદન કેન્દ્ર આગામી દિવસોમાં કેવા અને કયા પ્રકારે સફળ રહેશે તે મહત્વનું બની રહે છે.
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