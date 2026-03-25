ઈરાન યુદ્ધની વિપરીત અસરો જુનાગઢ GIDC પર, પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગના મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સ ધીમે-ધીમે થઈ રહ્યા છે બંધ

મહદઅંશે ગલ્ફમાંથી આવતા રૉ-મટિરિયલ પર નભેલો પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગ હાલ ભારે સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 4:41 PM IST

જુનાગઢ: ઈરાન-અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની વિપરીત અસરો ભારતના અર્થતંત્ર અને ઉદ્યોગો પર પણ જોવા મળી રહી છે. ભારત ભલે સીધી રીતે યુદ્ધમાં સામેલ નથી પરંતુ યુદ્ધને કારણે પેટ્રોલિયમ પર નભતા ઉદ્યોગો હવે સીધા યુદ્ધની અસર નીચે આવી રહ્યા છે. જુનાગઢ જીઆઇડીસીમાં પ્લાસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ સાથે સંકળાયેલા કારખાનાઓ હવે ધીમે ધીમે બંધ થવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. પ્લાસ્ટિકની કેટલીક ચીજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન ગલ્ફના દેશોમાંથી થતી આયાત પર આધારિત હોય છે, યુદ્ધ શરૂ થતા જ આ તમામ ચીજ વસ્તુઓ ગલ્ફમાં દેશોમાંથી ભારતમાં આવવાની બંધ થઈ છે જેને કારણે પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગના કેટલાક એકમો જુનાગઢ જીઆઇડીસીમા ધીમે ધીમે બંધ થવા તરફ જઈ રહ્યા છે.

યુદ્ધની અસર જુનાગઢ જીઆઇડીસીના એકમો પર

ઈરાન અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે જે યુદ્ધની સ્થિતિ ચાલી રહી છે તેને લઈને હવે ધીમે ધીમે ભારતના ઉદ્યોગ પર તેની માઠી અસરો થવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. યુદ્ધની વૈશ્વિક નકારાત્મક અસરો હવે સ્પષ્ટ રૂપે ભારતના અર્થતંત્ર અને ઉદ્યોગો પર જોવા મળી રહી છે. વિદેશમાંથી આયાત થતી કેટલીક ચીજ વસ્તુઓ યુદ્ધ શરૂ થયાના પહેલા દિવસથી જ ભારતમાં આવવાની બંધ થઈ ગઈ છે, જેથી વિદેશી ચીજ વસ્તુઓ ઉપર નિર્ધારિત ઔદ્યોગિક એકમો હવે ધીમે ધીમે બંધ થવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. જેમાં જુનાગઢ જીઆઇડીસી ખાતે કાર્યરત પ્લાસ્ટિકના કેટલાક એકમો આજે કામ ઓછું કરવાથી લઈને આગામી દિવસોમાં બંધ થવા સુધીની ખરાબ સ્થિતિમાં ફસાતા જોવા મળી શકે છે.

ગલ્ફના દેશોમાંથી આવતી ચીજો બંધ

જુનાગઢ જીઆઇડીસીના પ્લાસ્ટિક એકમો ગલ્ફમાંથી આવતા રૉ-મટીરીયલ પર 50% કરતાં વધારે આધારિત હોય છે જેમાં ક્રૂડ અને ઓઇલની બાય-પ્રોડક્ટ તરીકે આવતી પ્લાસ્ટિકની કેટલીક ચીજો UAE, કતર અને સાઉદી અરેબિયામાં ઉત્પાદિત થાય છે, જેનો ઉપયોગ પ્લાસ્ટિકની ચીજ વસ્તુઓ બનાવવામાં ભારતના કારખાનાઓમાં થાય છે જેમાં સૌથી મોટો ભાગ દૂધની બનાવટ અને તેના પેકિંગમાં વપરાતા પ્લાસ્ટિક પર જોવા મળી રહી છે. દૂધ-છાશ-દહીં અને અન્ય દૂધની ઉત્પાદનો જે પ્લાસ્ટિકના પેકિંગમાં કરવામાં આવે છે તે મોટેભાગે ગલ્ફના દેશોમાંથી આવતા પેટ્રોલિયમની ઉપ-પેદાશ એટલે કે પ્લાસ્ટિક પર નિર્ધારિત હોય છે પરંતુ યુદ્ધ શરૂ થતા જ આ પ્લાસ્ટિકની આયાત ભારતમાં થઈ નથી જેથી ધીમે ધીમે પ્લાસ્ટિકના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલી એકમો બંધ થવા સુધીની સ્થિતિ પર પહોંચી જાય તેવી ચિંતા જીઆઇડીસીના ઉદ્યોગકારોએ વ્યક્ત કરી છે.

ધીમે-ધીમે બંધ થઈ રહ્યા છે યુનિટ્સ
જીઆઇડીસીના ઉપપ્રમુખે આપી વિગતો

જુનાગઢ જીઆઇડીસી ના ઉપ-પ્રમુખ સુરેશભાઈ ગુંદણીયા એ ઈ ટીવી ભારતને આપેલી વિશેષ મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું કે, 'યુદ્ધ શરૂ થતા જ ગલ્ફના દેશોમાંથી આવતી ચીજ વસ્તુઓ સદંતર બંધ થઈ ગઈ છે. હાલ કારખાનામાં જે પડતર માલ છે તેમાંથી પ્લાસ્ટિકની ચીજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. વધુમાં સ્થાનિક ઉત્પાદકો એ પણ રૉ-મટીરીયલના ભાવમાં ડબલ કરતાં વધારે વધારો કરી દીધો છે. યુદ્ધ શરૂ થતા પૂર્વે જે પ્લાસ્ટિકનું રૉ-મટીરીયલ 80 રૂપિયા મળતું હતું તે આજે 170 થી 175 રૂપિયા મળી રહ્યું છે, જેને કારણે તેની વિપરીત અસરો પ્લાસ્ટિકના ઉત્પાદનો પર થઈ રહી છે. વધુમાં ઉત્પાદન ખર્ચ વધતા તે રિટેલ બજારમાં નાના વેપારીઓ સુધી પહોંચતી કરવી પણ ખૂબ મુશ્કેલ છે. જો આજે યુદ્ધ પૂર્ણ થાય તો પણ આવનારા ચાર થી પાંચ મહિના સુધી આયાત થયેલી ચીજ વસ્તુઓ પર આધારિત પ્લાસ્ટિકનો ઉદ્યોગ ફરી પૂર્વવત થાય તેવી શક્યતાઓ ખૂબ નહીંવત છે. કોઈપણ ઉદ્યોગ પેટ્રોલ ડીઝલ અને ગેસની આયાત અને તેના પુરવઠા પર પણ નિર્ધારિત હોય છે ત્યારે ડીઝલ પેટ્રોલ અને ગેસની અનિશ્ચિતતા ની વિપરીત અસરો પણ જીઆઇડીસીના મોટાભાગના ઉત્પાદનો પર થઈ રહી છે.'

