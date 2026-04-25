તાપી પોલીસની અસરકારક દરમ્યાનગીરીથી વ્યારા સુગરના મજૂરોને મળ્યો ન્યાય
Published : April 25, 2026 at 4:15 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લાના વ્યારા સ્થિત સુગર ફેક્ટરીમાં મજૂરોની બાકી મજૂરીના રૂપિયા મામલે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો છે. લાંબા સમયથી પોતાની મહેનતના પૈસા માટે સંઘર્ષ કરતા મજૂરોને અંતે ન્યાય મળ્યો છે. તાપી જિલ્લા પોલીસ વડાની અસરકારક દરમ્યાનગીરી બાદ સુગર ફેક્ટરીના સત્તાધીશો દ્વારા મજૂરોને તેમની બાકી રકમ ચૂકવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. મજૂરોને મળેલા આ ન્યાયથી તેમના પરિવારજનોમાં આનંદ અને રાહતની લાગણી ફેલાઈ છે.
વ્યારા સુગર મિલમાં શેરડી કાપવા માટે આવેલા મજૂરોને પોતાની મજૂરીના રૂપિયા મેળવવા માટે લાંબા સમયથી દરવાજે દરવાજે ભટકવું પડતું હતું. મહેનતના પૈસા માટે ગરીબ મજૂરોને વારંવાર નિરાશા હાથ લાગતી હતી. સુગર મિલના સત્તાધીશો દ્વારા મજૂરોને વારંવાર ટાળો આપતા અંતે પરિસ્થિતિ એવી સર્જાઈ કે મજૂરોને પોતાના હક માટે જંગ લડવી પડી.
મજૂરોના જણાવ્યા અનુસાર અનેક વખત રજૂઆતો છતાં કોઈ ઉકેલ ન આવતા તેઓ આંદોલનના માર્ગે ઉતર્યા હતા. એક સમયે તો સુગર ફેક્ટરીના સત્તાધીશો ઓફિસને તાળા મારી પલાયન થઈ ગયા હતા, જેના કારણે મજૂરોમાં રોષ વ્યાપ્યો હતો. સેંકડો મજૂરો અને તેમના આગેવાનો ફેક્ટરીના કમ્પાઉન્ડમાં જ ધામા નાખી ન્યાયની માંગણી કરતા રહ્યા હતા.
આ વચ્ચે તાપી જિલ્લા પોલીસ વડાએ આ મામલે ગંભીરતા દાખવી મધ્યસ્થી કરી હતી. પોલીસની હાજરી અને દખલ બાદ સુગર મિલના સંચાલકોએ મજૂરો સામે નમતું જોખ્યું અને બાકી ચૂકવણી કરવા સંમત થયા. મજૂરોની કુલ બાકી મજૂરી રૂ. 51.33 લાખમાંથી રૂ. 21.33 લાખની રકમ સ્થળ પર જ રોકડ ચૂકવવામાં આવી છે, જ્યારે બાકી રહેલી રકમ સોમવાર સુધી ચૂકવવાની બાંહેધરી આપવામાં આવી છે.
લાંબા સમયથી પોતાના હક માટે સંઘર્ષ કરતા મજૂરોને અંતે મહેનતનું વળતર મળતાં તેમના ચહેરા પર ખુશી જોવા મળી રહી છે. ભૂખ્યા-તરસ્યા દિવસો પસાર કરનારા શ્રમિકો અને તેમના પરિવારજનો માટે આ રાહતના સમાચાર સમાન છે. હાલ મજૂરોમાં સંતોષનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને તેઓ આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે બાકી રકમ પણ સમયસર મળી રહેશે.