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નવસારીમાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે શિક્ષણ વિભાગ એલર્ટ, બપોરે 2 વાગ્યા બાદ શાળા-કોલેજોમાં રજા

તાજેતરમાં આવેલા વિનાશક પૂરના કારણે નવસારી જિલ્લામાં 38 હજારથી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા હતા.

નવસારીમાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે શિક્ષણ વિભાગ એલર્ટ
નવસારીમાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે શિક્ષણ વિભાગ એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 4:00 PM IST

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નવસારી: હવામાન વિભાગ દ્વારા નવસારી જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને શિક્ષણ વિભાગ સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડમાં આવી ગયા છે. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપતા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ જિલ્લાની તમામ સરકારી અને ખાનગી શાળાઓ, કોલેજો, ITI તેમજ આંગણવાડીઓમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને બપોરે 2 વાગ્યા બાદ રજા આપવા અંગેનો પત્ર જાહેર કર્યો છે. તમામ સંસ્થાઓને આ સૂચનાનું કડક પાલન કરવા જણાવાયું છે.

બીજી તરફ નવસારી જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે પડોશી ડાંગ જિલ્લામાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવનાને લઈને વહીવટી તંત્ર સતર્ક બન્યું છે. જિલ્લા કલેક્ટરે ખાસ કરીને નદીકાંઠા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેત રહેવા તેમજ તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સૂચનાઓનું પાલન કરવાની અપીલ કરી છે. જરૂર જણાય તો સમયસર સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર કરવા પણ લોકોને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

તાજેતરમાં આવેલા વિનાશક પૂરના કારણે નવસારી જિલ્લામાં 38 હજારથી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા હતા. પૂર બાદ જિલ્લા તંત્ર દ્વારા રાહત અને પુનર્વસનની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં વિવિધ રાહત પેકેજ હેઠળ આશરે 6.77 કરોડ રૂપિયાની સહાય અસરગ્રસ્તોને ચૂકવવામાં આવી છે.

નવસારીમાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે શિક્ષણ વિભાગ એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

પૂરના કારણે 30 હજારથી વધુ પરિવારોની ઘરવખરીને નુકસાન પહોંચતા જિલ્લા તંત્ર દ્વારા 10 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ઘરવખરી સહાય પણ ચૂકવવામાં આવી છે. ઉપરાંત ખેતી અને પશુપાલન ક્ષેત્રે થયેલા નુકસાનનું મૂલ્યાંકન ચાલી રહ્યું છે અને સર્વે પૂર્ણ થયા બાદ ખેડૂતો અને પશુપાલકોને પણ સહાય ચૂકવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.

નવસારીમાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે શિક્ષણ વિભાગ એલર્ટ
નવસારીમાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે શિક્ષણ વિભાગ એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લા તંત્ર કાચા અને પાકા મકાનોને થયેલા નુકસાનનો સર્વે ઝડપથી પૂર્ણ કરવાની તૈયારીમાં છે. જિલ્લા કલેક્ટરે ફરી એકવાર નાગરિકોને અફવાઓથી દૂર રહી સત્તાવાર સૂચનાઓ પર વિશ્વાસ રાખવા તેમજ ભારે વરસાદ દરમિયાન કોઈપણ જોખમ ન લેવાની અપીલ કરી છે.

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