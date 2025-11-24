આ ગામના શિક્ષિત લોકોએ ગામને મોડેલ ગામ બનાવવાનું ઉપાડ્યું બીડું, આ દીશામાં કરી રહ્યાં છે કામ
છોટાઉદેપુરના ક્વાંટ તાલુકામાં આવેલા એક ગામને અગ્રેસર કરવા અને મોડેલ ગામ બનાવવા માટે ગામના શિક્ષિત લોકોએ બીડું ઝડપ્યું છે. આ દીશામાં કરી રહ્યાં છે કામ..
Published : November 24, 2025 at 1:12 PM IST
છોટાઉદેપુર: છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાનું રૂમડીયા ગામ શિક્ષણ અને રમત ગમત, કલા અને સંસ્કૃતિ ક્ષેત્રે સદા અગ્રેસર રહ્યું છે, જેનો શ્રેય આ ગામના શિક્ષિત લોકોને જાય છે. આ ગામમાં હાલ 480 જેટલાં લોકો સરકારી નોકરી કરે છે, જયારે 30 જેટલા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ વય નિવૃત થયાં છે. રૂમડીયા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા માં નિવૃત મેનેજર એન.સી.રાઠવાના અધ્યક્ષ સ્થાને સ્નેહ મિલન સમારોહ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમમાં નિવૃત અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનું સાલ ઓઢાડી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, જયારે વડીલો અને વિધવા મહિલાઓને ધાબળાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન નિવૃત કર્મચારીઓએ ગામના ઉત્થાન માટે કમિટીની રચના કરી ગામ ના ઉત્થાન માટે શું કરવું જોઈએ તે બાબતે ચર્ચા કરી ગામને આદર્શ ગામ બનાવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી.
હાલ ચાલી રહેલી SIRની કામગીરીમાં BLO ઝડપી અને સારી રીતે મતદાર યાદી સુધારણા થાય તે માટે BLOને મદદ કરવા શિક્ષિત યુવાનોની પણ નિમણુંક કરવામાં આવી છે. જયારે રમત- ગમતમાં પારંગત રમતવીરોની પ્રતિભા વિકસે તે માટે રમત-ગમતનું મેદાન પંચાયત દ્વારા ટૂંક જ સમયમાં તૈયાર કરવામાં આવશે તે બાબતે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત ગામ ના કૂરીવાજોને દૂર કરવાની પણ એક કમિટીની રચના કરવામાં આવી હતી. ગામના તમામ ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળે, અને ગામના સાત ફળીયાના લોકો તમામ મતભેદો ભૂલી ગામને મોડેલ ગામ બનાવવા સહિયારો પુરુષાર્થ કરીને ગામને એક મોડેલ ગામ બનાવવાની પ્રતિજ્ઞા પણ લેવામાં આવી હતી.
આ અંગે ગામના સરપંચ ડૉ વિજય રાઠવા જણાવ્યું હતું કે, અમારા ગામના લોકો શિક્ષણ પ્રત્યે પહેલે થી જ સજાગ છે, ગામના લોકો શિક્ષિત હોવાના કારણે 480 જેટલાં સરકારી નોકરી કરી રહ્યા છે, જેમાંથી 30 જેટલાં કર્મચારીઓ નિવૃત થયાં છે, જેઓનું આજે સાલ ઓઢાડી સન્માન કરવામાં આવ્યું છે, અને નિવૃત કર્મચારીઓ સરકારી સેવા કરી હવે ગામને મોડેલ ગામ બનાવવાની કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે.
ગામના કોઈપણ બાળકો શિક્ષણથી વંચિત ન રહે, તેમજ આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોય એવા બાળકોને ગામ લોકો મદદ કરે, ગામમાં એક સુંદર રમત-ગમતનું મેદાન તૈયાર કરવામાં આવનાર છે. ગામનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તે માટે સ્નેહ મિલન સમારોહમાં ચર્ચાઓ કરવામાં આવી અને મોડેલ ગામ બને એ દિશામાં અમે આગળ વધી રહ્યા છે.