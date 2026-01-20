240 કરોડનું બિટકોઈન કૌભાંડ: EDએ કરી શૈલેષ ભટ્ટ અને નલિન કોટડીયાના પરિજનોની ધરપકડ
આ સમગ્ર પ્રક્રિયા મની લોન્ડરિંગના દાયરામાં આવતી હોવાના આધારે EDએ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
Published : January 20, 2026 at 6:24 PM IST
અમદાવાદ : 240 કરોડ રૂપિયાના બિટકોઇન અને ક્રિપ્ટો કરન્સીની ગેરકાયદે હેરફેર મામલે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં EDએ મુખ્ય આરોપીઓ શૈલેષ ભટ્ટ અને નલિન કોટડીયાના પરિજનોની ધરપકડ કરી છે, જેનાથી સમગ્ર ક્રિપ્ટો કૌભાંડમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
240 કરોડના બિટકોઈન કેસમાં ઇડીની મોટી કાર્યવાહી
ED દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં શૈલેષ ભટ્ટનો ભત્રીજો નિકુંજ ભટ્ટ અને નલિન કોટડીયાના સબંધી સંજય કોટડીયાનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ એજન્સી અનુસાર, બંને આરોપીઓ 240 કરોડ રૂપિયાથી વધુની બિટકોઇન અને અન્ય ક્રિપ્ટો કરન્સીની હેરાફેરીમાં સંડોવાયેલા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
EDને તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે ગેરકાયદે રીતે મેળવાયેલા બિટકોઇન અને ક્રિપ્ટો એસેટ્સને છુપાવવા, ટ્રાન્સફર કરવા અને વિવિધ વૉલેટ્સ મારફતે ફેરવવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા મની લોન્ડરિંગના દાયરામાં આવતી હોવાના આધારે EDએ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
બિટકોઇન અને ક્રિપ્ટો કરન્સી મામલે ગેરકાયદે હેરફેરની વિગતવાર તપાસ કરવા ED દ્વારા બંને આરોપીઓના 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરવામાં આવી હતી. EDનું કહેવું હતું કે આ સમયગાળા દરમિયાન ડિજિટલ પુરાવા, ટ્રાન્ઝેક્શન ચેઇન અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકો સુધી પહોંચવા માટે આરોપીઓની પૂછપરછ જરૂરી છે.
આ મામલે EDની વિશેષ કોર્ટે બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કર્યા બાદ તપાસ એજન્સીની દલીલોને ધ્યાનમાં લઈ 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. હવે ED આરોપીઓની કસ્ટડી દરમિયાન વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી રહી છે.
ED અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ કેસમાં હજુ વધુ ધરપકડો અને ક્રિપ્ટો એસેટ્સની જપ્તી થવાની શક્યતા છે. કરોડોની હેરફેર સાથે જોડાયેલા આ ક્રિપ્ટો કૌભાંડની તપાસ હાલ પણ ચાલુ છે અને આગામી દિવસોમાં મોટા નામો સામે આવી શકે છે.
શું હતો સમગ્ર કેસ?
વર્ષ 2018માં ગુજરાતમાં એક ચકચારી ગુનાહિત કેસ સામે આવ્યો, જેને “બીટકોઇન ખંડણી કેસ” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ મામલાએ માત્ર ગુજરાત જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી સાથે જોડાયેલા ગુનાઓ અંગે ગંભીર ચર્ચા ઉભી કરી. કેસમાં અપહરણ, ખંડણી, ગુનાહિત ગઠબંધન અને સત્તાનો દુરુપયોગ જેવા ગંભીર આરોપો લાગ્યા હતા.
સુરતના બિઝનેસમેન શૈલેષ ભટ્ટનું ફેબ્રુઆરી 2018માં ગાંધીનગર નજીકથી અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આરોપ છે કે અમરેલી જિલ્લાના કેટલાક પોલીસ અધિકારીઓ અને તેમના સાથીઓએ ભટ્ટને બળજબરીથી ગાડીમાં બેસાડી, જુદા-જુદા સ્થળોએ ગેરકાયદે કેદ રાખ્યા હતા. આ દરમિયાન ભટ્ટ પાસેથી બિટકોઇન અને રોકડ રૂપિયામાં કરોડોની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી.
આ કેસમાં આરોપ છે કે અપહરણકર્તાઓએ શૈલેષ ભટ્ટને ધમકી આપી 176થી વધુ બિટકોઇન ટ્રાન્સફર કરવા મજબૂર કર્યા હતા. તે સમયના બિટકોઇનના ભાવ અનુસાર આ રકમ કરોડો રૂપિયામાં થતી હતી. ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરીને ખંડણી માંગવામાં આવી હોવાને કારણે આ કેસ વધુ ગંભીર બન્યો.
વર્ષ 2025માં એસીબી કોર્ટે બીટકોઇન ખંડણી કેસમાં 14 આરોપીઓને દોષિત ઠેરવી જીવનભર કેદની સજા ફટકારી. આ ચુકાદાએ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો કે અપહરણ અને ખંડણી જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં સામેલ કોઈપણ વ્યક્તિ, ભલે તે રાજકીય કે પોલીસ પદ પર કેમ ન હોય, કાયદાથી ઉપર નથી.
ચુકાદા બાદ નલિન કોટડિયા સહિત કેટલાક આરોપીઓએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી. હાઇકોર્ટે અપીલની સુનાવણી દરમિયાન નલિન કોટડિયાની સજા પર અસ્થાયી સ્ટે મૂકી તેમને જામીન મંજૂર કર્યા. હાલ કેસ અપીલ હેઠળ છે અને અંતિમ નિર્ણય આવવાનો બાકી છે.
શૈલેષ ભટ્ટ કોણ છે?
શૈલેષ ભટ્ટ સુરતના બિઝનેસમેન અને ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણકાર છે. તેમણે આ અપહરણ અને ખંડણી મામલે પોલીસ સમક્ષ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેના આધારે CID ક્રાઇમે તપાસ શરૂ કરી. ભટ્ટ અગાઉ પણ ક્રિપ્ટોકરન્સી રોકાણને લઈને વિવાદોમાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ કેસમાં તેઓ અપહરણના પીડિત તરીકે સામે આવ્યા.
નલિન કોટડીયા કોણ છે?
નલિન કોટડિયા અમરેલી જિલ્લાના ધારી બેઠકના પૂર્વ ધારાસભ્ય છે. તેઓ આ કેસમાં મુખ્ય આરોપીઓમાંના એક તરીકે સામે આવ્યા હતા. તપાસમાં એવો આરોપ મૂકાયો કે નલિન કોટડિયાએ પોલીસ અધિકારીઓ અને અન્ય સહયોગીઓ સાથે મળીને અપહરણ અને ખંડણીની સમગ્ર યોજના ઘડી હતી અને તેને અમલમાં મૂકવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
શૈલેષ ભટ્ટની ફરિયાદ બાદ CID ક્રાઇમે વિશાળ તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન અનેક પોલીસ અધિકારીઓ, વકીલો અને અન્ય લોકોની સંડોવણી સામે આવી. કુલ મળીને 15થી વધુ આરોપીઓ સામે અપહરણ, ખંડણી, ગુનાહિત ષડયંત્ર અને સત્તાનો દુરુપયોગ જેવા ગુનાઓ હેઠળ કેસ દાખલ થયો.
