ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરમાં EDના દરોડા, કલેક્ટરના બંગલાની અંદર સર્ચ ઓપરેશન

સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટરના બંગલાની અંદર તપાસ એજન્સી દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું

સુરેન્દ્રનગરમાં EDના દરોડા
સુરેન્દ્રનગરમાં EDના દરોડા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 23, 2025 at 2:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં EDના દરોડા પડ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટરના બંગલાની અંદર તપાસ એજન્સી દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. 10થી વધુ ગાડીઓના કાફલા સાથે વહેલી સવારથી જ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર રાજેન્દ્ર એસ.પટેલના રહેણાક મકાન બહાર બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. બીજી તરફ

વઢવાણમાં નાયબ મામલતદારને ત્યા પણ ED દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી છે. તપાસ બાદ અનેક બેનામી સંપત્તિ મળવાની શક્યતા છે.વઢવાણમાં નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરીને ત્યા પણ ED દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

TAGGED:

SURENDRANAGAR COLLECTOR ED RAID
ED RAID
SURENDRANAGAR ED RAID
SURENDRANAGAR COLLECTOR
SURENDRANAGAR COLLECTOR ED RAID

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.