સુરેન્દ્રનગરમાં EDના દરોડા, કલેક્ટરના બંગલાની અંદર સર્ચ ઓપરેશન
સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટરના બંગલાની અંદર તપાસ એજન્સી દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું
સુરેન્દ્રનગરમાં EDના દરોડા (ETV Bharat Gujarat)
Published : December 23, 2025 at 2:13 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં EDના દરોડા પડ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટરના બંગલાની અંદર તપાસ એજન્સી દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. 10થી વધુ ગાડીઓના કાફલા સાથે વહેલી સવારથી જ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગરના કલેક્ટર રાજેન્દ્ર એસ.પટેલના રહેણાક મકાન બહાર બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. બીજી તરફ
વઢવાણમાં નાયબ મામલતદારને ત્યા પણ ED દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી છે. તપાસ બાદ અનેક બેનામી સંપત્તિ મળવાની શક્યતા છે.વઢવાણમાં નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરીને ત્યા પણ ED દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.