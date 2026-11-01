રાજકોટ: જસદણમાં વકીલની ઑફિસ પર ED ના દરોડા, તપાસનો ધમધમાટ
તાલુકા સેવા સદન સામે આવેલી વકીલ રામ મકવાણાની ઓફિસમાં દિલ્હીથી આવેલી ટીમના ધામા
Published : November 1, 2026 at 8:03 PM IST
રાજકોટ: જિલ્લાના જસદણમાં આજે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, જસદણના તાલુકા સેવા સદન સામે આવેલ વકીલ રામ મકવાણાની ઓફિસમાં ED ની ટીમે દરોડા પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહી માટે દિલ્હીથી ખાસ ટીમ આવી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
તાળા ખોલીને તપાસ
સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, EDની ટીમે ચાવી બનાવનારને બોલાવીને ઑફિસના તાળા ખોલાવ્યા હતા અને ત્યારબાદ અંદર તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. ED ના અધિકારીઓ દ્વારા ઓફિસમાં રહેલા દસ્તાવેજો, ફાઇલો અને ડિજિટલ ડેટાની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
કરોડોના બેનામી વ્યવહારોની શંકા
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, આ દરોડા પાછળ કરોડો રૂપિયાના બેનામી વ્યવહારો હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, ED દ્વારા હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે કોઈ વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી. કરોડો રૂપિયાના બેનામી વ્યવહારો બહાર આવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા સેવાઈ રહી છે. જસદણથી 18 કિમી દૂર આવેલા મૂળ સોમ પીપળીયાના રહેવાસી રામ મકવાણા રાજસ્થાન ઉપરાંત ઘણી અન્ય જગ્યાએ પણ પ્રેક્ટિસ કરે છે. તે હાલ કયા કેસ સંદર્ભે ED ના રડાર પર આવ્યા છે, તેમજ આ તપાસ કયા મની લોન્ડરિંગ કેસ સાથે જોડાયેલી છે, તેને લઈને અનેક તર્ક-વિતર્ક થઈ રહ્યા છે. જોકે, આ અંગેની કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી હજુ બહાર આવી નથી. સ્થાનિક લોકોમાં પણ આ દરોડાને લઈને ભારે કુતૂહલ જોવા મળી રહ્યું છે.
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