વડોદરા-મુંબઈમાં EDના દરોડા, ₹160.55 કરોડના લોન ફ્રોડમાં ₹12.20 કરોડના દાગીના જપ્ત
વડોદરા અને મુંબઇમાં EDએ Bilpower Limited સાથે જોડાયેલા 160.55 કરોડના કથિત લોન ફ્રોડ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
Published : August 31, 2026 at 10:16 AM IST
વડોદરા: વડોદરા અને મુંબઇમાં EDએ Bilpower Limited સાથે જોડાયેલા 160.55 કરોડના કથિત લોન ફ્રોડ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. EDએ 7 રહેણાંક અને વ્યવસાયિક સ્થળ તથા 3 બેંક લોકરની તપાસ કરી હતી. કાર્યવાહી દરમિયાન આશરે 43.90 લાખ રોકડ અને ₹12.20 કરોડની કિંમતના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ કેસમાં ખાસ કરીને Letter of Credit એટલે કે LCના કથિત દુરુપયોગ અને શેલ કંપનીઓ મારફતે બેંકના નાણાં ડાયવર્ટ કરવાના આક્ષેપો મહત્વના બન્યા છે.
વડોદરા-મુંબઇમાં ED દ્વારા તપાસ
Bilpower Limited સાથે જોડાયેલા ₹160.55 કરોડના કથિત લોન ફ્રોડ કેસમાં EDની કાર્યવાહી બાદ સમગ્ર મામલો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ફરિયાદના આધારે CBI દ્વારા નોંધાયેલા કેસના અનુસંધાને EDએ મની લોન્ડરિંગના એંગલથી તપાસ હાથ ધરી છે.
EDની તપાસ મુજબ Bilpower Limitedએ SBI પાસેથી વિવિધ પ્રકારની લોન અને બેંકિંગ સુવિધાઓ મેળવી હતી. તેમાં કેશ ક્રેડિટ, વર્કિંગ કેપિટલ ટર્મ લોન, ફંડેડ ઈન્ટરેસ્ટ ટર્મ લોન અને કોર્પોરેટ લોન જેવી સુવિધાઓ ઉપરાંત બેંક ગેરંટી અને Letter of Credit એટલે કે LC જેવી નોન-ફંડ આધારિત સુવિધાઓનો પણ સમાવેશ થતો હતો.
આ સમગ્ર કેસમાં LCનો મુદ્દો મહત્વનો છે. Letter of Credit એટલે બેંક દ્વારા આપવામાં આવતી એવી નાણાકીય સુવિધા, જેના આધારે વેપારી વ્યવહારમાં નિર્ધારિત શરતો હેઠળ ચુકવણીની ખાતરી આપવામાં આવે છે. EDના જણાવ્યા પ્રમાણે Bilpower Limitedના કિસ્સામાં કેટલીક શેલ અને બોગસ ફર્મોના પક્ષમાં LC ડિવોલ્વ કરવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ છે. અહીં ‘LC ડિવોલ્વ’ થવાનો અર્થ એ છે કે LC હેઠળની ચુકવણીની જવાબદારી બેંક પર આવી અને તે રકમ સંબંધિત પક્ષને ચૂકવવાની સ્થિતિ ઊભી થઈ. EDનો આરોપ છે કે આ વ્યવહારોમાં કથિત બનાવટી દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેનો ઉપયોગ અસલી દસ્તાવેજો તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો.
તપાસ એ દિશામાં પણ કરવામાં આવી રહી છે કે આ પ્રકારના વ્યવહારો મારફતે બેંકના નાણાં કથિત રીતે શેલ અથવા બોગસ કંપનીઓ તરફ કેવી રીતે વાળવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ આ નાણાં ક્યાં પહોંચ્યા. EDના જણાવ્યા મુજબ, આ નાણાં આગળ ચૌધરી પરિવારના સભ્યો અથવા તેમના સહયોગીઓ દ્વારા નિયંત્રિત વિવિધ સંસ્થાઓ તરફ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ છે. એટલે આ કેસમાં માત્ર સામાન્ય બેંક લોનનો મુદ્દો નથી, પરંતુ લોન, LC, શેલ કંપનીઓ, કથિત બનાવટી દસ્તાવેજો અને નાણાંના ડાયવર્ઝન વચ્ચેની કડી તપાસનો મહત્વનો ભાગ બની છે.
Bilpower Limited ટ્રાન્સફોર્મર લેમિનેશન અને કોરના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલી કંપની હોવાનું EDની તપાસમાં જણાવાયું છે. કંપનીનું સંચાલન રાજેન્દ્રકુમાર ચૌધરી, સુરેશકુમાર ચૌધરી અને નરેશકુમાર ચૌધરી દ્વારા કરવામાં આવતું હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
કંપનીનું SBI સાથે બેંકિંગ વ્યવહાર પણ લાંબા સમયથી હતું. કંપનીનું લોન એકાઉન્ટ NPA બન્યા બાદ મોટી રકમ બાકી રહી હતી અને હવે આ નાણાકીય વ્યવહારોમાં કથિત ગેરરીતિની તપાસ ED દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. સર્ચ દરમિયાન EDને મોટી માત્રામાં રોકડ અને દાગીના પણ મળ્યા છે. આશરે ₹43.90 લાખ રોકડ અને ₹12.20 કરોડની કિંમતના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત બે બેંક ખાતામાં રહેલી આશરે ₹27 લાખની રકમ PMLA હેઠળ ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે. ત્રણ બેંક લોકર પણ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે.
તપાસ દરમિયાન સ્થાવર મિલકતો, જમીન અને મશીનરી સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા છે. આ ઉપરાંત હિસાબના ચોપડા, લેજર્સ, અન્ય મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો પણ ED દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
હવે ED આ દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવાઓના આધારે કથિત નાણાકીય વ્યવહારોની વધુ તપાસ કરી રહી છે. ખાસ કરીને બેંકમાંથી નીકળેલા નાણાંનો પ્રવાહ, શેલ કંપનીઓ સાથેના વ્યવહારો અને LC સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજોની તપાસથી સમગ્ર કથિત નાણાકીય નેટવર્ક અંગે વધુ વિગતો બહાર આવવાની શક્યતા છે. આ મામલે હાલ તપાસ ચાલુ છે અને ED દ્વારા કથિત લોન ફ્રોડ તથા મની લોન્ડરિંગ સાથે જોડાયેલા નાણાકીય વ્યવહારોની વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
Bilpower Limitedના ₹160.55 કરોડના કથિત લોન ફ્રોડ કેસમાં EDની કાર્યવાહીથી હવે LC મારફતે થયેલા કથિત વ્યવહારો અને શેલ કંપનીઓ સુધી પહોંચેલા બેંક ફંડ પણ તપાસના કેન્દ્રમાં આવ્યા છે. ₹43.90 લાખ રોકડ, ₹12.20 કરોડના દાગીના, બેંક ખાતાની રકમ અને મહત્ત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો જપ્ત થયા બાદ હવે EDની આગળની તપાસમાં નાણાંના સમગ્ર પ્રવાહ અને કથિત ફ્રોડની વધુ કડીઓ સામે આવે છે કે નહીં તેના પર નજર રહેશે.
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