મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDનો સકંજો: ભારતના સૌથી મોટા કેમિકલ હબ અંકલેશ્વર સુધી પહોંચી તપાસ, વંદના કેમિકલ કંપનીમાં સર્ચ
EDની આ કાર્યવાહી ડ્રગ્સ ડીલર સલીમ ઇસ્માઇલ ડોલા સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસના ભાગરૂપે કરવામાં આવી રહી છે.
Published : June 3, 2026 at 6:31 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વરમાં સ્થિત વંદના કેમિકલ કંપની ખાતે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા હાથ ધરાયેલી તપાસે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે. ડ્રગ્સ તસ્કર સલીમ ઇસ્માઇલ ડોલા સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસના અનુસંધાનમાં EDએ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં આશરે 20 સ્થળોએ એકસાથે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી, જેમાં ભારતના સૌથી મોટા કેમિકલ હબ તરીકે ઓળખાતા અંકલેશ્વરનો પણ સમાવેશ થયો છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, અંકલેશ્વર GIDCમાં આવેલી વંદના કેમિકલ કંપની ખાતે EDની ટીમે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરી કંપનીના દસ્તાવેજો, કમ્પ્યુટર ડેટા, બેંકિંગ રેકોર્ડ તેમજ નાણાકીય વ્યવહારોની વિગતવાર ચકાસણી કરી હતી. તપાસ દરમિયાન વિવિધ ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ અને વ્યાપારી વ્યવહારોની માહિતી પણ એકત્રિત કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
EDની આ કાર્યવાહી ડ્રગ્સ ડીલર સલીમ ઇસ્માઇલ ડોલા સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસના ભાગરૂપે કરવામાં આવી રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે સલીમ ડોલાને તાજેતરમાં તુર્કીમાંથી ભારત લાવવામાં આવ્યો હતો. તેની વિરુદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ તસ્કરી નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા હોવાના ગંભીર આક્ષેપો છે. આ સમગ્ર મામલે ED પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તપાસ ચલાવી રહી છે.
તપાસ એ દિશામાં આગળ વધી રહી છે કે મેફેડ્રોન (MD) અને મેથામ્ફેટામિન જેવા સિન્થેટિક ડ્રગ્સના ઉત્પાદન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રીકર્સર કેમિકલ્સ ક્યાંથી મેળવવામાં આવતા હતા અને તેમની સપ્લાય ચેઇનમાં કયા તત્વો સંકળાયેલા હતા. તપાસ એજન્સી દ્વારા કાચા માલના ઉત્પાદનથી લઈને તેની ખરીદી, વેચાણ, પરિવહન અને સપ્લાય સુધીના સમગ્ર નેટવર્કની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
અંકલેશ્વર ભારતના સૌથી મોટા કેમિકલ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદન કેન્દ્રોમાંનું એક હોવાથી અહીં શરૂ થયેલી તપાસને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે. કેમિકલ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા વર્તુળોમાં પણ આ કાર્યવાહીને લઈને ચર્ચાઓ તેજ બની છે. ED એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે કાયદેસર કેમિકલ વેપારની આડમાં કોઈ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ચલાવવામાં આવતી હતી કે કેમ અને ડ્રગ્સના ઉત્પાદન માટે જરૂરી રસાયણો કઈ રીતે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવતા હતા.
સાથે જ તપાસ એ દિશામાં પણ આગળ વધી રહી છે કે ડ્રગ્સના ગેરકાયદેસર વેપારમાંથી કમાયેલા નાણાં ક્યાં રોકવામાં આવ્યા હતા, કોના મારફતે તેની હેરફેર કરવામાં આવી હતી અને કઈ સંપત્તિઓમાં તેનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. નાણાકીય વ્યવહારોની સાંકળને આધારે સમગ્ર નેટવર્ક સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
જોકે અત્યાર સુધી ED દ્વારા વંદના કેમિકલ કંપની વિરુદ્ધ કોઈ સત્તાવાર આરોપ જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. એજન્સી માત્ર તપાસના ભાગરૂપે વિવિધ દસ્તાવેજો અને નાણાકીય વ્યવહારોની ચકાસણી કરી રહી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેમ છતાં ભારતના સૌથી મોટા કેમિકલ હબ અંકલેશ્વર સુધી પહોંચેલી આ તપાસ હવે અનેક સવાલો ઉભા કરી રહી છે.
ફિલહાલ EDની કાર્યવાહી અને તપાસ ચાલુ છે. આવનારા દિવસોમાં તપાસમાંથી વધુ મહત્વપૂર્ણ વિગતો અને સંભવિત ખુલાસાઓ સામે આવે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર ઉદ્યોગ જગત અને તપાસ એજન્સીઓની નજર હવે આ કેસના આગામી વિકાસક્રમ પર મંડાયેલી છે.