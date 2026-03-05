સુરેન્દ્રનગર જમીન NA કૌભાડ કેસમાં ED એ સ્પેશિયલ કોર્ટમાં દાખલ કર્યું આરોપનામું
આરોપનામામાં પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરી સહિતના આરોપીઓ સામે ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
Published : March 5, 2026 at 3:40 PM IST
અમદાવાદ: જમીનને નોન-એગ્રીકલ્ચર (NA) કરવા સંબંધી મોટા કૌભાંડ મામલે મહત્વપૂર્ણ વિગત સામે આવી છે. આ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા વિશેષ કોર્ટમાં આરોપનામું દાખલ કરવામાં આવ્યું છે. આ આરોપનામામાં પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરી સહિતના આરોપીઓ સામે ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
તપાસ એજન્સી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી ચાર્જશીટ મુજબ પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ સામે 9 કરોડ રૂપિયાથી વધુની ગેરરીતિ અને ગેરકાયદેસર આર્થિક લાભ મેળવવાના આરોપો કરવામાં આવ્યા છે. EDનું માનવું છે કે જમીનને NA કરવાની પ્રક્રિયામાં સરકારી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને કેટલાક લોકોને લાભ પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો.
આ સમગ્ર મામલો 1500 કરોડ રૂપિયાથી વધુ કિંમતની જમીન સાથે જોડાયેલો હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. તપાસ દરમિયાન EDએ આ જમીન સોદા સાથે જોડાયેલા નાણાકીય વ્યવહારો, દસ્તાવેજો અને સંબંધિત અધિકારીઓની ભૂમિકા અંગે વિસ્તૃત તપાસ હાથ ધરી હતી.
તપાસ દરમિયાન બહાર આવેલા પુરાવાના આધારે EDએ વિશેષ કોર્ટમાં વિગતવાર આરોપનામું રજૂ કર્યું છે. જેમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે જમીનને NA કરવા માટેની પ્રક્રિયામાં કાયદાકીય નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું અને કેટલીક કિસ્સાઓમાં સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને ગેરરીતિપૂર્વક મંજૂરી આપવામાં આવી હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આ કેસમાં પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ ઉપરાંત નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરીની ભૂમિકાની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. EDના આરોપ મુજબ જમીનના NA મંજૂરી પ્રક્રિયામાં બંને અધિકારીઓની સંડોવણી અંગે તપાસમાં અનેક મુદ્દાઓ સામે આવ્યા છે.
આ કેસમાં EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન ગેરકાયદેસર રીતે પ્રાપ્ત થયેલા નાણાંના સ્ત્રોત અને તેના ઉપયોગ અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી.
હવે વિશેષ કોર્ટમાં આરોપનામું દાખલ થયા બાદ આગામી દિવસોમાં કોર્ટ દ્વારા ચાર્જ ફ્રેમ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. ત્યારબાદ કેસની નિયમિત સુનાવણી શરૂ થશે અને આરોપીઓ સામેના આરોપો અંગે કાનૂની કાર્યવાહી આગળ વધશે.
જમીન NA કૌભાંડ મામલે ED દ્વારા દાખલ કરાયેલ આ ચાર્જશીટને મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. કારણ કે આ કેસમાં મોટા પાયે જમીન સોદા અને સરકારી તંત્રના અધિકારીઓની સંડોવણી અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
