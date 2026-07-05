ED-CBIના નામે કરોડોની ઠગાઈ: મહાઠગના કડી સ્થિત નિવાસે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની તપાસ, 7 કલાક ચાલ્યું સર્ચ ઓપરેશન
રાજ્યમાં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓના નામે તોડબાજી કરતી ગેંગ સામે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે લાલ આંખ કરી છે.
Published : July 5, 2026 at 12:20 PM IST
મહેસાણા: રાજ્યમાં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓના નામે તોડબાજી કરતી ગેંગ સામે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે લાલ આંખ કરી છે. અમદાવાદના નવરંગપુરાના એક જાણીતા આંગડિયા પેઢીના માલિકને ED અને CBIનો ડર બતાવીને 13.20 કરોડની છેતરપિંડી આચરવાના કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે આ ઠગાઇના મુખ્ય સૂત્રધાર અને કુખ્યાત આરોપી વિજય પટેલ ઉર્ફે મુખીના કડી સ્થિત નિવાસસ્થાને દરોડા પાડી 6થી 7 કલાક સુધી સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું જેના કારણે સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઇ છે.
આંગડિયા પેઢીના માલિક સાથે 13.20 કરોડની છેતરપિંડી
મળતી માહિતી અનુસાર, કડીમાં આવેલી સિટી પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતો વિજય પટેલ ઉર્ફે મુખી એક સંગઠિત ગેંગ ચલાવતો હતો. આ ગેંગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય મોટા વેપારીઓ અને આંગડિયા પેઢીના માલિકોને ટાર્ગેટ કરીને તેમની પાસેથી કેન્દ્રીય એજન્સીઓના નામે તોડબાજી કરવાનો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ ભેજાબાજ ગેંગે નવરંગપુરાની એક આંગડિયા પેઢીના માલિકને EDની ખોટી નોટિસ મોકલીને ડરાવ્યો હતો. આ બોગસ નોટિસ મારફતે તેમણે વેપારીને કાનૂની કાર્યવાહી અને જેલની ધમકી આપીને કુલ રૂ. 13.20 કરોડની તોતિંગ છેતરપિંડી આચરી હતી.
11.10 કરોડ મુક્ત કરાવવાના બહાને 3.18 કરોડ પડાવ્યા
આ મહાઠગ ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી એટલી ચોક્કસ અને વ્યવસ્થિત હતી કે વેપારીને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ બેસી ગયો હતો કે તેઓ સાચે જ કાયદાકીય મુશ્કેલીમાં ફસાયા છે. ગેંગના પાંચ જેટલા શખ્સોએ આંગડિયા માલિકનો સંપર્ક કર્યો હતો અને તેમને વિશ્વાસમાં લીધા હતા કે ED દ્વારા જપ્ત કરાયેલી કે ફ્રીઝ કરાયેલી તેમની રૂ. 11.10 કરોડની રકમ તેઓ ઉપર સુધી સેટલમેન્ટ કરીને છોડાવી આપશે. આ મોટી રકમ મુક્ત કરાવવાના બહાને આ ઠગબાજોએ આંગડિયા પેઢીના માલિક પાસેથી કટકે-કટકે કુલ રૂ. 3.18 કરોડ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા. જ્યારે વેપારીને પોતાની સાથે થયેલી આ કરોડો રૂપિયાની સિફતપૂર્વકની છેતરપિંડીનો અહેસાસ થયો ત્યારે તેમણે હિંમત દાખવીને તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક સાધ્યો હતો.
કડીમાં 6 થી 7 કલાક મેરાથોન સર્ચ ઓપરેશન
આ હાઈ-પ્રોફાઈલ કેસની ગંભીરતાને જોતા તેની તપાસ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને સોંપવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસને વિજય પટેલ ઉર્ફે મુખીની સીધી સંડોવણીના સજ્જડ પુરાવા મળ્યા હતા. જેને આધારે ગત મોડી રાત્રે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની એક વિશેષ ટીમે આરોપી વિજય પટેલને સાથે રાખીને કડીની સિટી પાર્ક સોસાયટીમાં આવેલ તેના મકાન પર અચાનક દરોડા પાડ્યા હતા. ક્રાઈમ બ્રાન્ચના આ ગુપ્ત ઓપરેશનને કારણે કડી પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી હતી. સ્થાનિક લોકોમાં પણ આ ઘટનાને લઈને અનેક તર્ક-વિતર્ક સર્જાયા હતા.
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ક્રાઈમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓએ આરોપીના ઘરમાં સતત 6 થી 7 કલાક સુધી મેરાથોન સર્ચ ઓપરેશન ચલાવ્યું હતું. આ તપાસ દરમિયાન ઘરના ખૂણે-ખૂણાની તલાશી લેવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ કેસને લગતા મહત્વના દસ્તાવેજો, બેનામી સંપત્તિની વિગતો, બેંક ખાતાની પાસબુક, ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ, મોબાઈલ ફોન અને લેપટોપ સહિતની વસ્તુઓ કબજે કરવા માટે ઝીણવટભરી તપાસ કરી હતી. આ સિવાય છેતરપિંડી કરીને મેળવેલી રકમનું રોકાણ ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે અને આ ગેંગે અગાઉ અન્ય કોઈ વેપારીઓ સાથે આવા ગુના આચર્યા છે કે કેમ, તે દિશામાં પણ તપાસનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે.
હાલમાં આરોપી વિજય મુખીની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે. આ કેસમાં સામેલ અન્ય ફરાર આરોપીઓને પકડવા માટે પણ અલગ અલગ ટીમો બનાવીને ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે. આગામી દિવસોમાં આ કૌભાંડમાં વધુ કેટલાક મોટા ખુલાસા થવાની પૂરી શક્યતા જોવા મળી રહી છે.
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