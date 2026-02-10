ETV Bharat / state

અમદાવાદમાંથી અમેરિકન નાગરિકોને લૂંટતું ગેરકાયદે કોલ સેન્ટર ઝડપાયું, EDની રેડમાં થયો મોટો ખુલાસો

અમદાવાદની છ અલગ-અલગ જગ્યાઓ પર એક સાથે EDએ દરોડા પાડ્યા, જેમાં અમેરિકાના નાગરિકો સાથે ઓનલાઈન છેતરપિંડી કરાતી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

અમેરિકન નાગરિકોને લૂંટતું ગેરકાયદે કોલ સેન્ટર ઝડપાયું
અમેરિકન નાગરિકોને લૂંટતું ગેરકાયદે કોલ સેન્ટર ઝડપાયું (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 10, 2026 at 9:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એનફોર્સમેન્ટ (ED), હૈદરાબાદ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ અમદાવાદની છ અલગ-અલગ જગ્યાઓ પર એક સાથે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા (USA)ના નાગરિકોને નિશાન બનાવી મોટા પાયે છેતરપિંડી કરનાર ગેરકાયદે કોલ સેન્ટર રેકેટની તપાસના ભાગરૂપે કરવામાં આવી હોવાનું EDની કાર્યવાહી દરમિયાન સામે આવ્યું છે.

EDએ જણાવ્યું હતું કે, આ મામલે સાયબરાબાદ પોલીસ તેમજ સીબીઆઈ (CBI), IOD, નવી દિલ્હી દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે PMLA હેઠળ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ કેસ સંગઠિત સાઇબર ફ્રોડ અને ખોટી ઓળખ સાથે સંકળાયેલો છે.

EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે, મોહમ્મદ અન્સારી ઉર્ફે મોહદ ઇરફાન અન્સારી, અકિબ ગુલામરસૂલ ઘાંચી, વિકાસ કે નિમાર, દિવ્યાંગ રાવલ, પ્રદીપ વી. રાઠોડ અને તેમના સાગરીતો દ્વારા ગેરકાયદે કોલ સેન્ટરોની સ્થાપના અને સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું હતું. EDએ જણાવ્યું હતું કે, આ કોલ સેન્ટરો અલગ-અલગ સ્થળોએ કાર્યરત હોવા છતાં એક જ ગેંગ દ્વારા સંયુક્ત ટેકનિકલ માળખું, તાલીમપ્રાપ્ત સ્ટાફ, તૈયાર કોલ સ્ક્રિપ્ટ્સ અને કેન્દ્રિય નાણાં વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમથી ચલાવવામાં આવતા હતા.

તપાસ દરમિયાન એ પણ સામે આવ્યું છે કે, કોલ સેન્ટરના ઓપરેટરો અમેરિકન સરકારી એજન્સીઓના અધિકારીઓ અથવા ખાનગી કંપનીઓના પ્રતિનિધિ બનીને પીડિતોને ફોન કરતા હતા. લોન બાકી, ટેક્સ બાકી હોવાના ખોટા આરોપો લગાવી અથવા કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની ધમકી આપી પીડિતોને ભયભીત કરી ગિફ્ટ કાર્ડ ખરીદવા અથવા ડિજિટલ પેમેન્ટ કરવા મજબૂર કરવામાં આવતા હતા.

ED અનુસાર, આ રીતે મેળવાયેલ ગુનાહિત નાણાં મુખ્યત્વે Amazon ગિફ્ટ કાર્ડ મારફતે પ્રાપ્ત કરવામાં આવતા હતા. બાદમાં આ રકમ Paxful જેવી ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ્સ તથા અન્ય ગેરકાયદે ચેનલ્સ દ્વારા બિટકોઇન સહિતની ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતી હતી. EDએ જણાવ્યું હતું કે, આ ક્રિપ્ટોકરન્સીની કન્વર્ઝન અને લિક્વિડેશન પ્રક્રિયામાં વિદેશી નાગરિકોની સંડોવણી પણ સામે આવી છે.

તપાસમાં વધુ ખુલાસો થયો છે કે, નાણાંનો નાનો હિસ્સો ભારતીય બેન્કિંગ ચેનલ્સ મારફતે પસાર થયો હતો, જ્યારે મોટાભાગની રકમ રોકડ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી રૂપે હવાલા ઓપરેટરો તથા સ્થાનિક બ્લેક માર્કેટ મારફતે વળતર કરવામાં આવી હતી. દરોડા દરમિયાન મુખ્ય આરોપી અકિબ ઘાંચીના કબજામાંથી આશરે USD 12,000 જેટલી ક્રિપ્ટોકરન્સી મળી આવી હતી, જેને જપ્ત કરી EDના સત્તાવાર ક્રિપ્ટો વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 13.5 લાખ જેટલી બિનહિસાબી રોકડ પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે.તપાસ દરમિયાન ગુનાહિત દસ્તાવેજો તેમજ મહત્વપૂર્ણ માહિતી ધરાવતા ડિજિટલ ઉપકરણો કબજે કરવામાં આવ્યા છે.

EDએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ તથા તેમની સંસ્થાઓના 31 બેન્ક ખાતાઓ અને એક બેન્ક લોકર ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓ લાંબા સમયથી આ પ્રકારની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં સંકળાયેલા હતા અને ગુનાહિત નાણાંનો ઉપયોગ કરી પોતાના તેમજ પરિવારજનો અને પ્રોક્સીના નામે મોટી સંપત્તિ એકત્ર કરી હતી. ED મુજબ, આ ગેંગ હજી પણ એ જ મૉડસ ઑપરેન્ડી અપનાવી સમાન પ્રકારની સાઇબર ઠગાઈ પ્રવૃત્તિમાં સક્રિય હોવાનું સામે આવ્યું છે.

  1. સુરતમાં ફ્રોડ કોલ સેન્ટરનો પર્દાફાશ : 300 લોકો સાથે 45 લાખની છેતરપિંડી, 5 આરોપી ઝડપાયા
  2. Junagadh Crime : અમેરિકનોને ચૂનો ચોપડતું કોલ સેન્ટર ઝડપાયું, પોલીસે 11 આરોપી યુવક અને યુવતીઓ ઝડપ્યા

TAGGED:

ROBBING AMERICAN CITIZENS ONLINE
ONLINE FRAUD CASE
CYBER CRIME CASE
ED RAID IN AHMEDABAD
CALL CENTER SCAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.