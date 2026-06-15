જૂનાગઢમાં પ્રદર્શનમાં જોવા મળ્યા મહા જનપદના સિક્કાઓ, 3500 વર્ષ પૂર્વેનો જોવા મળ્યો આર્થિક ઈતિહાસ
3500 વર્ષ પૂર્વેનો ભારતીય મહા જનપદના સિક્કાઓનો રજવાડા જેવો ઉજ્જવળ ઈતિહાસ જૂનાગઢમાં યોજાયેલ પ્રદર્શનમાં જોવા મળ્યો.
Published : June 15, 2026 at 2:21 PM IST
જુનાગઢ: ભારતનું મહા જનપદ અને તેના સિક્કાઓનો રજવાડી ઇતિહાસ આજે પણ સદીઓ પછી અકબંધ અને ચકચકાટ ભર્યો જોવા મળે છે. આજથી 3,500 વર્ષ પૂર્વે અને તે પહેલાંના પણ ભારતીય મહાજનપદના સિક્કાઓનો ઇતિહાસ જોવા મળે છે. ભગવાન બુદ્ધ અને મહાવીર સ્વામીના સમય પૂર્વેથી છઠ્ઠી અને સાતમી સદીમાં પણ મહાજનપદના સિક્કાઓનો એક અલગ ઇતિહાસ હતો, જેને આજે પણ મહાજનપદના સુવર્ણકાળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
ઉત્તર ભારતના ઈરાન કંબોજ અને પૂર્વમાં બંગાળ સુધી મહાજનપદના સિક્કાઓ જોવા મળતા હતા વૈદ અને પુરાણ કાળ મુજબ ભારતમાં 251 જેટલા મહાજનપદો આજથી છઠ્ઠી સાતમી અને 3,500 વર્ષ પૂર્વે અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા. જેમાંના 16 મહા જનપદોને મુખ્ય માનવામાં આવતા હતા જે આજે પણ છઠ્ઠી અને સાતમી સદીના ભારતના ચલણના ઇતિહાસને સમેટીને આધુનિક યુગમાં ભારતીય ચલણનો રણકતો ઇતિહાસ દર્શાવે છે.
ભારતનું મહાજનપદ અને તેના ચલણી સિક્કાઓનો ચળકતો ઇતિહાસ
આજે પણ સમગ્ર વિશ્વમાં જ્યારે ચલણી સિક્કાઓની વાત નીકળે, ત્યારે છઠ્ઠી-સાતમી સદી અને આજથી 3500 વર્ષ પૂર્વેનો તેમજ વેદ અને પુરાણની સાથે ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ અને મહાવીર સ્વામીના સમય સાથે જોડાયેલો ભારતીય મહાજનપદ સિક્કાઓનો ઇતિહાસ તુરંત નજર સામે તરવરતો જોવા મળે છે. ભારતના મહાજનપદ કાળના સિક્કાઓનો ઇતિહાસ અને સબંધ રામાયણ અને મહાભારતના સમયથી પણ જોવા મળે છે. જેનો ઉલ્લેખ ધર્મશાસ્ત્રોમાં જોવા મળે છે, ભારતીય મહાજનપદ અને તેના સમયગાળાને આજે પણ સદીઓ પછી તેને સુવર્ણ કાળ તરીકે યાદ રાખવામાં આવે છે.
ઉત્તર ભારતના ઈરાન કંબોજ અને પૂર્વ ભારતમાં બંગાળ સુધી મહા જનપદના સિક્કાઓની બોલબાલા હતી, જેનો સુવર્ણ ઈતિહાસ આજે પણ સિક્કાઓના સંગ્રહ કરતા કલેકટરો પાસે જોવા મળે છે. વેદ અને પુરાણ કાળમાં ભારતમાં 251 જેટલા મહાજનપદો હતા, તેનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. જે પૈકીના 16 જેટલા મહા જનપદો ખૂબ જ મહત્વના માનવામાં આવતા હતા, અને તેનું મહત્વ આજે આઠ દસ સદી પછી પણ એકદમ અકબંધ જોવા મળે છે. જે સ્પષ્ટ કરે છે કે ભારતીય મહાજનપદ અને તે સમયે પ્રસિદ્ધ થયેલા ચલણના રૂપમાં રજૂ થયેલા સિક્કાઓ કેટલા ઐતિહાસિક અને અમૂલ્ય હશે.
જનપદના સમયમાં ચલણ તરીકે સિક્કાઓ
ભારતીય મહાજનપદના સમયમાં ચલણ તરીકે સિક્કાઓ બહાર પાડવામાં આવતા હતા, જે ચાંદી-કોપર અને અન્ય પંચ ધાતુમાંથી બનાવવામાં આવતા હતા. જેમાં આજથી હજારો વર્ષ પૂર્વે પ્રસિદ્ધ થયેલા સૌરાષ્ટ્ર જનપદના ચાંદી અને કોપરના સિક્કાઓ પર ભારતના પ્રતીક તરીકે સ્વસ્તિક અને કાચબો રાખવામાં આવ્યું હતું. જે ભારતના સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતના મહા જનપદ તરીકે સમગ્ર ભારતમાં પોતાનું અસ્તિત્વ આજે પણ ધરાવે છે. ચોક્કસપણે આ જનપદના સિક્કાઓ આજે વ્યવહારિક રીતે ચલણમાં જોવા મળતા નથી, પરંતુ ઇતિહાસની દ્રષ્ટિએ આ જ સિક્કાઓ આજના આધુનિક ભારતના ચલણમાં પાયાના પથ્થરની ભૂમિકા આજે પણ ભજવી રહ્યા છે.
જનપદના સિક્કાઓનો ઇતિહાસ
વૈદ અને પુરાણ કાળમાં કોઈ પણ લોકો અને વેપારીઓ વસ્તુની ખરીદી અથવા તો તેને વેચતી વખતે ચીજના બદલામાં ચીજ અથવા તો સોનાના ટુકડા એટલે કે સુવર્ણ ગીન્નીઓનો વ્યવહાર કરતા હતા. છઠ્ઠી સદી કે તેની પૂર્વેના સમયમાં જ્યારે ભારતમાં મહાજનપદની વ્યવસ્થા અમલમાં આવી તેમાં મગધ કોશલ વત્સ અવંતી અને ગાંધાર મહા જનપદ અસ્તિત્વમાં આવ્યા. આ મહા જનપદોના સમયમાં કોઈ પણ ચીજ વસ્તુઓની ખરીદી કે વેચતી વખતે કોઈપણ લોકો વસ્તુના બદલામાં કોઈ મુદ્રા આપી શકે તે માટે સોનુ-ચાંદી કોપર અને પંચધાતુ સહિત અનેક કીમતી ધાતુઓમાંથી સિક્કાઓ બનાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.
જનપદના સિક્કાઓની લાક્ષણિકતાઓ
મહા જનપદના સમયમાં જે સિક્કાઓનું નિર્માણ થતું હતું તે આજના સમય જેવા એકદમ ડિઝાઇન અને સ્પષ્ટ આકારની સાથે ચોક્કસ વજન ધરાવતા જોવા મળતા ન હતા. જનપદના સમયમાં બહાર પડ્યા હતા સિક્કાઓ મુખ્યત્વે ચાંદીમાંથી બનાવવામાં આવતા હતા. કેટલાક મહા જનપદો સિક્કાઓ બનાવવા માટે તાંબાનો ઉપયોગ પણ આટલો જ કરતા હતા પરંતુ તમામ મહા જનપદોના સમયમાં ચાંદીથી સિક્કા બનાવવાની પરંપરા સૌથી વધારે પ્રચલિત હતી. જનપદના સમયના સિક્કાઓનો આકાર આજના સમયમાં જોવા મળતા સિક્કાઓ જેવો ચોક્કસ ન હતો. કોઈપણ ધાતુના ટુકડા માંથી કાપીને તેને એકસરખા વજન મુજબ બનાવવામાં આવતા હતા.
આ તમામ જનપદના સિક્કાઓનો આકાર પણ અનિયમિત જોવા મળતો હતો. મહા જનપદના સિક્કાઓનો સૌથી વિશેષ અને લાક્ષણિક પ્રકાર એ પણ હતો, કે જે તે સમયના રાજા રજવાડાઓ અથવા તો તેના શાસકના કોઈ પણ પ્રકારના ચિન્હો કે તેને લગતું કોઈ લખાણ રાખવામાં આવતું ન હતુ,પરંતુ આવા તમામ સિક્કાઓ બનાવતી વખતે તેમાં કોઈના કોઈ ચિન્હો રાખવામાં આવતા હતા. જેને પ્રહાર કરીને ધાતુની પટ્ટી પર ઉપસાવવામાં આવતા હતા. જનપદના સિક્કાઓ પર જે ચિન્હો જોવા મળે છે, તેને કારણે તેને કેટલાક લોકો આહત સિક્કા તરીકે પણ ઓળખે છે.
મહાજનપદના સિક્કાઓ પર રાખવામાં આવતા ચિન્હો અને પ્રતિકો
છઠ્ઠી સદી કે તેથી પૂર્વેના સમયમાં મહાજનપદના સિક્કાઓ રાખવાની શરૂઆત થઈ, જેમાં અલગ-અલગ ચિન્હો અને પ્રતિકો જે તે જનપદની ઓળખ માટે રાખવામાં આવતા હતા. આ તમામ સિક્કાઓમાં સામાન્ય એક થી લઈને પાંચ સુધીના વિવિધ ચિન્હો અને પ્રતીકો સ્થાપિત કરવામાં આવતા હતા. જેમાંના કુદરતી પ્રતિક તરીકે સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા અને પહાડીઓ, પ્રાણી અને પક્ષીઓના પ્રતિક તરીકે હાથી, આખલો, સિંહ, ગેંડો, માછલી અને મોર જેવા તેમજ ધાર્મિક અને અન્ય ચિન્હો અને પ્રતિકો માટે સ્વસ્તિક, ત્રિશુળ, વૃક્ષ અને ચક્ર વૃક્ષમાં પણ બોધગયામાં આવેલું બૌદ્ધિ વૃક્ષનું ચિત્ર ખાસ મહાજનપદના સિક્કાઓમાં અંકિત કરવામાં આવતું હતું.
પરંતુ ભારતમાં જેમ જેમ મગધ સમ્રાજ્યનો વિસ્તાર વધતો ગયો તેમ તેમ તેમાં અન્ય જનપદો ભળતા ગયા અને મગધ સામ્રાજ્ય ના પાંચ ચિન્હ વાળા જનપદના સિક્કાઓ કે જેમાં સૂર્ય અને છ આરા વાળા ચક્ર ની પ્રતિકૃતિ અને ચિન્હ મુખ્ય માનવામાં આવતા હતા. આવા સિક્કાઓ મગધ સમ્રાજ્યના જનપદ મા સમગ્ર ભારતમાં ચલણના રૂપમાં પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યા હતા.
મહા જનપદ અને તેના સિક્કાઓનું ઐતિહાસિક મહત્વ
સામાન્ય રીતે મહાજનપદના સમયમાં બહાર પાડવામાં આવેલા સિક્કા કોઈ પણ ચીજ વસ્તુઓ લેતી કે દેતી વખતે તેના બદલામાં લેવામાં આવતી કે ચૂકવવામાં આવતા ચલણ તરીકે વ્યવહારમાં અપનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ભારતીય મહા જનપદના આ સિક્કાઓ માત્ર વેપાર કરવો તે પૂરતા જ મર્યાદિત ન હતા. છઠી સાતમી સદીના સમયમાં ભારત કેટલું આર્થિક સમૃદ્ધ હતું તેના પ્રતિક રૂપે પણ મહા જનપદના સિક્કાઓ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવતા હતા. પુરાતત્વવિદો કે જેમણે ભારતીય મહા જનપદના સિક્કાઓ પર પુસ્તકો લખ્યા છે, તેવા મિલન યાજ્ઞિક અને કમલેશ કોરડીયાના પુસ્તકોમાં પણ આ પ્રકારના મહા જનપદના સિક્કાઓના ઐતિહાસિક મહત્વનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. મહા જનપદના સિક્કાઓ અફઘાનિસ્તાનથી લઈને બિહાર અને દક્ષિણ ભારત સુધીના વિસ્તારોમાં પ્રસિદ્ધિ પામ્યા હતા.
ભારતીય મહાજનપદ રાજ્ય
ભારતમાં મહાજનપદ રાજ્ય માનવામાં આવતા હતા, તેવા કુરુ પંચાલ કાશી ચેદી વિદર્ભ શાકય સૌરાષ્ટ્ર વંગ ત્રીગર્ત શિબિ મત્સ્ય અવંતી અંગ શૂરસેન કલિંગ મંલ્લા અશ્મક ગંધાર મગધ આંધ્ર કુંતલ રાજન્ય ઓદુમ્બર અને યૌધેય જેવા મહત્વના ભારતીય જનપદના રાજ્યો તરીકે નોંધવામાં આવ્યા હતા. જેમાં કુરુ જનપદ રાજ્યના સિક્કાઓ પર સૂર્ય, ચક્ર ચિન્હ ચક્ર વૃક્ષ વૈદિ અંકિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેવી જ રીતે પાંચાલ જનપદના સિક્કાઓ પર સૂર્ય વૃક્ષ વૈદિ સ્વસ્તિક નંદીપદ ચૈત્ય જેવી પ્રતિકૃતિ રાખવામાં આવતી હતી. તેવી જ રીતે કાશી જનપદના સિક્કાઓ પર પણ સૂર્ય વૃક્ષ વૈદિ ચક્ર સ્વસ્તિક પર્વતકાર જેવી ચિન્હો ઉપસાવવામાં આવતા હતા.
તેવી જ રીતે ચેદિ જનપથના સિક્કાઓ પર સૂર્ય વૃક્ષ વૈદિ વૃષભ અને ચૈત્ય તેમજ હાથી અને તેના જેવી અન્ય મુદ્રાઓ છાપવામાં આવતી હતી. સૌરાષ્ટ્ર જનપદના સિક્કાઓ પર હાથી વૃક્ષ પહાડ આસનમાં બેઠેલી દેવી વ્યાધ પ્રકાર ત્રીશાખી ચક્ર વૃષભાકાર પ્રતીક કૃતાકાર વલય સ્વસ્તિક અને જ્યામિતીય ચિન્હો ઉપસાવવામાં આવતા હતા તેવી જ રીતે બંગ ત્રીગર્ત શિબિ મત્સ્ય અવંતી અંગ શૂરસેન કલિંગ મલ્લ અશ્મક ગંધાર મગધ આંધ્ર કુંતલ રાજન્ય ઓદુમ્બર અને યૌધેય જેવા જનપદના સિક્કાઓ પર જનપદ ની વિશેષ ઓળખ અને વિવિધ ચિન્હો તેમજ પ્રતિકૃતિઓ ઉપસાવવામાં આવતી હતી.