નવસારીમાં ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ મૂર્તિઓ બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર, મોલ્ડ વગર હાથની કારીગરીથી બને છે માટીના ગણેશ
નવસારીના હીરલબેન કંસારા છેલ્લા 10 વર્ષથી કોઈપણ મોલ્ડ વગર હાથની કારીગરીથી સંપૂર્ણ ઈકો-ફ્રેન્ડલી માટીની ગણેશ પ્રતિમાઓ બનાવી રહ્યા છે.
Published : September 15, 2026 at 6:54 PM IST
નવસારી: ભક્તિની સાથે પર્યાવરણની જાળવણીનો સંદેશ આપતો પ્રેરણાદાયી દાખલો નવસારીમાંથી સામે આવ્યો છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી હીરલબેન કંસારા કોઈપણ મોલ્ડ કે ડાઈ વગર, માત્ર પોતાના હાથની કારીગરીથી સંપૂર્ણપણે ઈકો-ફ્રેન્ડલી માટીની ગણેશ મૂર્તિઓ બનાવી રહ્યા છે.
હીરલબેન માટે ગણેશજીની મૂર્તિ બનાવવી માત્ર વ્યવસાય નથી, પરંતુ શ્રદ્ધા અને ભક્તિ સાથે જોડાયેલી પવિત્ર સાધના છે. લગભગ એક દાયકા પહેલા એક બ્રાહ્મણની વિનંતીથી આ અનોખી યાત્રાની શરૂઆત થઈ હતી. પૂજા માટે શુદ્ધ માટીની મૂર્તિની માંગ થતાં હીરલબેને ટેરાકોટાના નળિયા વાટીને માટી તૈયાર કરી હતી અને શરૂઆતમાં માત્ર ત્રણ ગણેશ પ્રતિમા બનાવી હતી.
આ વર્ષે હીરલબેને આશરે 300 કિલો માટીમાંથી 33 જેટલી ગણેશ પ્રતિમાઓ તૈયાર કરી છે. દરેક મૂર્તિ હાથથી ઘડવામાં આવે છે. તેમની સૌથી મોટી પ્રતિમા 18 ઇંચ ઊંચી અને આશરે 45 થી 50 કિલો વજન ધરાવે છે. આ સમગ્ર સર્જન પ્રક્રિયા પાછળ લગભગ દોઢ મહિનાની મહેનત હોય છે.
મૂર્તિઓને વધુ આકર્ષક બનાવવા માટે હીરલબેનનો પરિવાર પણ તેમનો સાથ આપે છે. ખાસ કરીને વોટર-બેઝ્ડ અને ઈકો-ફ્રેન્ડલી રંગોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેથી ગણેશોત્સવની ઉજવણી પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના થઈ શકે.
હીરલબેનની પહેલની સૌથી ખાસ વાત છે વિસર્જનની રીત. બાપ્પાની માટીની પ્રતિમાનું વિસર્જન કર્યા બાદ આ પવિત્ર માટીને ઘરના બગીચામાં વૃક્ષો અને છોડમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આમ, બાપ્પાની માટી ફરીથી પ્રકૃતિમાં ભળી જાય છે.
ભક્તિ, કળા અને પર્યાવરણ સંરક્ષણનો સુંદર સંગમ કરતી હીરલબેનની આ પહેલ ગણેશોત્સવની ઉજવણી માટે સમાજને એક નવી અને અનોખી દિશા બતાવી રહી છે.
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