ઊંચા વળતરની લાલચે કરોડોનું ચીટિંગ: શાહ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના હાર્દિક-પૂજા દંપતીની ઇકો સેલે ધરપકડ, રૂ. ૨.૬૩ કરોડની છેતરપિંડીના ત્રણ ગુના નોંધાયા
કરોડોની ઠગાઈ કરનારા શાહ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના હાર્દિક શાહ અને તેમની પત્ની પૂજાની લાજપોર જેલમાંથી કબજો મેળવી ઇકો સેલે સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી છે.
Published : October 31, 2025 at 2:40 PM IST
સુરત: ઊંચા વળતરની લોભામણી લાલચ આપી કરોડોનું ઠગાઈ કરનારા શાહ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના હાર્દિક શાહ અને તેમની પત્ની પૂજાની લાજપોર જેલમાંથી કબજો મેળવી ઇકો સેલે સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી છે.
મળતી માહિતી પ્રમાણે, નાના વરાછા, વંદના સોસાયટીમાં રહેતા હરેશ રામજી ડુંગરાણીએ સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત જોઈ સિંગણપોર-કોઝવે રોડ ઉપર સિલ્વર સ્ટોન આર્કેડમાં શાહ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની ઓફિસમાં પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમને રોકાણ પર ૧૦૦ દિવસમાં ૧૨થી ૧૫ ટકાના વળતરની લાલચ આપવામાં આવી હતી. યુવકે ૧૧ લાખ રૂપિયા રોક્યા હતા, જેમાંથી માત્ર ૧.૭૪ લાખ રૂપિયા આપી ઠગી દેવાઈ હતી. આ પેઢીની મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પૂજા હાર્દિક શાહ અને ફાઉન્ડર હાર્દિક અશોક શાહ (બંને રહે. લક્ષ્મી રેસિડન્સી, ગજેરા સર્કલ પાસે, કતારગામ) નાણાં ચૂકવતા ન હતા. પાંચ જણને ૩૦.૯૫ લાખનો ચૂનો લગાવનાર દંપતી વિરુદ્ધ ચોકબજાર પોલીસે ગુનો નોંધી ધરપકડ કરી જેલહવાલે કર્યા હતા. વધુમાં, શાહ દંપતી સામે સીઆઈડી ક્રાઈમમાં પણ ગુનો દાખલ થયો હતો. યુગલે સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ પર જુદા-જુદા સોશિયલ ઇન્ફ્લુએન્સર નીતિન જાની ઉર્ફે ખજૂરભાઈ, ગુજરાતી કલાકારો જાનકી બોડીવાલા, મિત્ર ગઢવી વગેરેના વીડિયો બનાવી તે વીડિયોથી શાહ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના રોકાણની સ્કીમની જાહેરાતો કરી હતી. ઝાંસામાં આવી અનેક રોકાણકારોએ કંપનીમાં રોકાણ કર્યું હતું. જે પૈકી ભાવનગર-મહુવાના જય અંબેનગરમાં રહેતા પાર્થ રતિલાલ પંડયા (ઉં.વ. ૪૨)એ ૫૮ લાખ અને ભાવનગર-મહુવાના સ્વામિનારાયણ ધામ ખાતે રહેતા અશ્વિન રાણાભાઈએ ૭૫ લાખ ગુમાવ્યા હતા. શાહ દંપતી સામે રૂ. ૧.૩૩ કરોડના ચીટિંગનો ગુનો સીઆઈડીમાં નોંધાયો હતો. ત્યારબાદ ત્રીજો ગુનો કાપોદ્રા પોલીસમાં દાખલ થયો હતો.
વરાછા-હીરાબાગ ખાતે આદર્શનગર સોસાયટીમાં રહેતા મિલન ભરત ભાતિયા (ઉં.વ. ૨૯, મૂળ ઊંટવડ, બાબરા, અમરેલી) આઈટીને લગતું કોડિંગ અને સોફ્ટવેર બનાવવાનું કામ કરે છે. સરથાણા જકાતનાકા ખાતે ચીકુવાડીમાં વિનાયક કોમ્પ્લેક્સમાં તેમની ઓફિસ આવેલી છે. મિત્ર હસ્તક પૂજા અને હાર્દિક શાહ તેમની ઓફિસે આવ્યા હતા. તેઓની લોભામણી લાલચ અને ઝાંસામાં આવી જઈ મિલનભાઈએ ૩૦ લાખનું રોકાણ કર્યું હતું. આ રીતે ૮ મિત્રોએ પણ શાહ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ઊંચા વળતરની લાલચે નાણાં રોક્યા હતા. કંપની સેબી રજિસ્ટર્ડ ન હોવા છતાં ઊલટા ચશ્માં પહેરાવ્યા હતા.
૩ ગુનામાં રૂ. ૨.૬૩ કરોડની ચીટિંગની ફરિયાદ
ભેજાબાજ શાહ દંપતીએ ઉઠાંતર કરતા મિલનભાઈ અને તેમના ૮ મિત્રોના રૂ. ૯૮.૫૦ લાખ ફસાઈ ગયા હતા. કાપોદ્રા પોલીસે હાર્દિક શાહ અને તેમની પત્ની પૂજા સામે છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધ્યો હતો અને ક્રાઈમ બ્રાંચની આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાને તપાસ સોંપાઈ હતી. ઇકો સેલે ગતરોજ લાજપોર જેલમાં કેદ હાર્દિક અશોક શાહ અને તેમની પત્ની પૂજા (બંને રહે. ડીએમ પાર્ક સોસાયટી, સિંગણપોર)ની ટ્રાન્સફર વોરંટથી કબજો મેળવી ધરપકડ કરી હતી. બંનેના આગામી ૧ નવેમ્બર સુધીના રિમાન્ડ મેળવી પૂછપરછનો દોર શરૂ કરાયો હતો. ઊંચા વળતરની સ્કીમ આપી અનેક લોકોને નાણાં આ ભેજાબાજ દંપત્તિએ ચાંઉ કર્યા હતા. ઇકો સેલ, સીઆઈડી અને ચોકબજાર પોલીસ મળી ૩ ગુનામાં રૂ. ૨.૬૩ કરોડની છેતરપિંડીની ફરિયાદ દંપતી સામે દર્જ થઈ હતી.
