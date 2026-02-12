ETV Bharat / state

ખોટા અરજદારોએ મતદારો રદ કરવા લાખોની સંખ્યામાં ફોર્મ ભર્યા, કાર્યવાહી કરે ચૂંટણી પંચ: અમિત ચાવડા

ભાજપના શાસનમાં ચૂંટણી પંચ સરકારના ઈશારે કામ કરતુ હોય તેવા ઘણા ઉમેદવાર જોયા છે.

પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા
પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 12, 2026 at 3:51 PM IST

Updated : February 12, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: SIR ફોર્મ નંબર 7 વિવાદને લઈને ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ માંગણી કરી કે ખોટા રોજદારોએ લાખોની સંખ્યામાં ફોર્મ ભર્યા હતા તેની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે. ફોર્મ 7ના આધારે વાંધામાં જે નામ ડીલીટ થયા તેની યાદી રજૂ કરવામાં આવે.

પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, દેશના બંધારણે લોકોને મતનો વિશેષાધિકાર આપ્યો છે. ચૂંટણી પંચ સ્વાયત સંસ્થા છે એટલે પ્રામાણિક રીતે કામ કરતા હશે તેવું લોકો માને છે. ભાજપના શાસનમાં ચૂંટણી પંચ સરકારના ઈશારે કામ કરતુ હોય તેવા ઘણા ઉમેદવાર જોયા છે. ચૂંટણી પંચ અને ભાજપની સાઠગાંઠ અને દેશમાં વોટચોરી કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી સામે લાવ્યા હતા. ગુજરાતમાં પણ 12 ટકા વોટર બોગસ હોવાની જાહેરાત કોંગ્રેસે કરી હતી. 19 ડિસેમ્બરે ડ્રાફ્ટ યાદી જાહેર કરી તેમાં 74 લાખ મતદારો ઓછા થયાનું ચૂંટણી કમિશને સ્વીકાર્ય હતું. 18 જાન્યુઆરી સુધી વાંધા અરજીઓની છેલ્લી તારીખ હતી. કમલમમાંથી સુનિયોજિત ષડ્યંત્ર કરીને પ્રિન્ટ કરેલી વિગત કરી ફોર્મ 7 વાંધા અરજીઓ કરવમાં આવી હતી.

પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે કહ્યું હતું કે, સરકારી ફોર્મ લાખોની સંખ્યામાં પ્રિન્ટ કરવામાં આવ્યા અને કાર્યકરોને પહોચાડવામાં આવ્યા. 16 થી 18 જાન્યુઆરી સુધીમાં વાંધા અરજીઓ અચાનક જ કરવામાં આવી હતી. 17 જાન્યુઆરીએ ચૂંટણી પંચને અરજી કરવામાં આવી કે ખોટી રીત વાંધા અરજીઓ કરવામાં આવે છે. 20 વર્ષથી વિદેશમાં રહેલો વ્યક્તિ ભારત આવ્યો નથી તેના નામે વાંધા અરજીઓ કરી. ઘણા અરજદારોએ ખોટી સહીઓ કરી તેની સામે ફરિયાદ કરવામાં આવે. 22 જાન્યુઆરીએ 12.56 લાખ વાંધા અરજી મળી હતી. 29 જાન્યુઆરીએ 9.50 લાખ અરજીઓ કરવામાં આવી. 30 જાન્યુઆરીએ 1.83 જેટલા વાંધા અરજીઓ પર કામ કર્યાનું સ્વીકાર્યું હતું.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સરકારી તંત્ર અને ચૂંટણી પંચના નાણાંનો સમય અને પૈસાનો વ્યય થયો. ખોટા અરજદારોએ લાખોની સંખ્યામાં ફોર્મ ભર્યા તેના સામે કાર્યવાહી થાય. ચૂંટણીપંચ પાસે માગ કરીએ છીએ કે ખોટા વાંધા અરજીઓ કરનારની યાદી જાહેર કરે અને પબ્લિક ડોમેનમાં મૂકે. ખોટી માહિતી આપવા માટે ફોજદારી ગુના નોંધવામાં આવે. એક થી વધુ ફોર્મ સ્વીકારનાર અધિકારીઓ સામે ગુનો નોંધવો. ફોર્મ 7 ના આધારે વાંધામાં જે નામ ડીલીટ થયા તેની યાદી રજૂ કરે. ચૂંટણી અધિકારીઓ આવા મતદારો સામે પોલીસ ગુનાઓ નોંધાવે.

