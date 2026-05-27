અમદાવાદમાં ઇબોલા એલર્ટ: 11 પોઝિટિવ મુસાફરો હોમ ક્વોરન્ટાઈનમાં; આફ્રિકન મુસાફરો પર ખાસ નજર

સાવધાનીના ભાગરૂપે છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં આફ્રિકાથી અમદાવાદ આવેલા 11 મુસાફરોને હોમ ક્વોરન્ટાઈનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. આમાં 9 ભારતીય અને 2 યુગાંડાના નાગરિકો સામેલ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 27, 2026 at 2:40 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના આરોગ્ય વિભાગે ઇબોલા વાયરસના કોઈપણ સંભવિત ફેલાવાને રોકવા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરી છે. આફ્રિકાના ઇબોલા પ્રભાવિત દેશોમાંથી આવતા મુસાફરો પર ખાસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને એરપોર્ટ પર સ્ક્રીનિંગની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.

AMC હેલ્થ વિભાગે ઇબોલા સામે લડવા માટે આઇસોલેશન વોર્ડ તૈયાર કર્યા છે. સાવધાનીના ભાગરૂપે છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં આફ્રિકાથી અમદાવાદ આવેલા 11 મુસાફરોને હોમ ક્વોરન્ટાઈનમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. આમાં 9 ભારતીય અને 2 યુગાંડાના નાગરિકો સામેલ છે.

એરપોર્ટ પર કડક તપાસ

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આફ્રિકન દેશોમાંથી આવતા મુસાફરોની મુસાફરીની હિસ્ટ્રી તપાસવાનું કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જો કોઈ મુસાફરમાં ઇબોલાના લક્ષણો જણાય તો તેમને તાત્કાલિક આઇસોલેશનમાં મોકલવામાં આવશે. યુગાંડા અને કોંગો સહિતના દેશોમાંથી આવતા મુસાફરો માટે ફરજિયાત ક્વોરન્ટાઈનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.

હોસ્પિટલોમાં તૈયારી

  • SVP હોસ્પિટલ: 60 બેડનો આઇસોલેશન વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. પોઝિટિવ પેશન્ટના સંપર્કમાં આવેલા લોકોને અહીં મૂકવામાં આવશે.
  • સિવિલ હોસ્પિટલ: અહીં પણ 60 બેડનો આઇસોલેશન વોર્ડ તૈયાર છે.
  • સાવચેતી વધારવા માટે SVP હોસ્પિટલમાં વધારાના 30 બેડનો ખાસ વોર્ડ પણ તૈયાર રાખવામાં આવ્યો છે.

આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે લક્ષણો દેખાતા કોઈપણ વ્યક્તિને હોમ આઇસોલેશનમાં મૂકવામાં આવે છે. સંપર્કમાં આવેલા લોકોને તાત્કાલિક હોસ્પિટલના આઇસોલેશન વોર્ડમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવશે.

લોકોને અપીલ

અમદાવાદના આરોગ્ય વિભાગે નાગરિકોને ગભરાવાની જરૂર નથી, પરંતુ સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરી છે. વિભાગ સતત મોનિટરિંગ કરી રહ્યું છે અને પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે.આ તૈયારીઓ વૈશ્વિક સ્તરે ઇબોલાના કેસ વધતા હોવાના ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી તૈયાર કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ કહ્યું છે કે પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે તમામ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે.

