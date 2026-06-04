ગીર પૂર્વ વન વિભાગની મંથન સભા: માલધારીઓ અને વનવસાહત ગામોના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે ચર્ચા
નાયબ વન સંરક્ષક વિકાસ યાદવે માલધારીઓ અને ગ્રામજનો દ્વારા રજૂ કરાયેલા પ્રશ્નોને ગંભીરતાથી સાંભળી સંબંધિત અધિકારીઓને વહેલી તકે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપી હતી.
Published : June 4, 2026 at 3:37 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર પૂર્વ વન વિભાગ દ્વારા નાયબ વન સંરક્ષક વિકાસ યાદવની આગેવાની હેઠળ હડાળા નેસ ખાતે એક મહત્વપૂર્ણ મંથન સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બેઠકમાં હડાળા, જસાધાર અને તુલસીશ્યામ રેન્જના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરો સહિત વન વિભાગના અધિકારીઓ અને ગીરના વિવિધ નેસ તથા સેટલમેન્ટ ગામોના માલધારીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
સભાનો મુખ્ય હેતુ છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન વન વિભાગ દ્વારા સેટલમેન્ટ ગામો અને નેસોમાં કરવામાં આવેલી પ્રાથમિક સુવિધાઓની સમીક્ષા કરવાનો તેમજ આગામી સમયમાં કરવાના વિકાસકાર્યો અંગે ચર્ચા કરવાનો હતો. સાથે જ માલધારીઓ અને ગ્રામજનો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવતી સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે વિચારણા કરવામાં આવી હતી.
આ મંથન સભામાં ચીખલકુબા, કોઠારીયા, જસાધાર, ઘોડાવડી, ટીંબરવા સહિતના વનવસાહત ગામો તેમજ શિરનેસ, રાજસ્થળી, લોકી, પાડાગાળા, રેબડી, પડાળીયા, કાણેક, ખજૂરી, માંડવી, ઘુડજીંજવા, હડાળા, મીંઢા, લેરિયા, સરકડિયા અને દોઢી નેસના માલધારીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો.
બેઠક દરમિયાન પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા, માલઢોર માટે પાણીની સુવિધા, નેસ સુધીના રસ્તાઓનું સમારકામ, કોઝ-વે નિર્માણ, સ્ટ્રીટ લાઇટ, ધોબીઘાટ, ગટર વ્યવસ્થા, પાણીના ટાંકા, બ્લોક અને ડંકી જેવી સુવિધાઓની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. સાથે જ ભવિષ્યમાં જરૂરી સુવિધાઓ સમયસર અને કાયદાકીય જોગવાઈઓ મુજબ પૂરી પાડવાની ખાતરી વન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવી હતી.
નાયબ વન સંરક્ષક વિકાસ યાદવે માલધારીઓ અને ગ્રામજનો દ્વારા રજૂ કરાયેલા પ્રશ્નોને ગંભીરતાથી સાંભળી સંબંધિત અધિકારીઓને વહેલી તકે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપી હતી. વિવિધ નેસના પ્રતિનિધિઓ સાથે સીધી ચર્ચા કરીને તેમના પ્રશ્નો અને સૂચનો નોંધવામાં આવ્યા હતા.
સભાના અંતે તમામ માલધારીઓએ આ પહેલને આવકારી હતી અને ગીરની અનોખી પ્રકૃતિ અને સંસ્કૃતિના સંરક્ષણ માટે વન વિભાગ સાથે મળીને કાર્ય કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. આ મંથન સભા વન વિભાગ અને સ્થાનિક લોકો વચ્ચે સંવાદ અને સહયોગનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની રહી હતી.
આ પણ વાંચો: