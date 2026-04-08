અમરેલી જિલ્લામાં ભૂકંપનો સિલસિલો યથાવત, મીતીયાળા પંથકમાં 4 કલાકમાં 7 આંચકા, લોક ભયભીત
Published : April 8, 2026 at 9:49 AM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ભૂકંપના આંચકાઓ આવવાનો સિલસિલો યથાવત રહ્યો છે, જેને કારણે જિલ્લામાં ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભય અને ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે. સાવરકુંડલાના મીતીયાળા પંથકમાં તાજેતરમાં માત્ર 4 કલાકના સમયગાળામાં ધરતીકંપના સતત 7 આંચકાઓ નોંધાતા લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો.
માહિતી મુજબ, રાત્રિથી લઈને સવારના 8 વાગ્યા સુધીના સમયગાળામાં મીતીયાળા ગામ તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં કુલ 7 આંચકાઓ અનુભવાયા હતા. આ આંચકાઓ મીતીયાળા ઉપરાંત ભાડ, નાનુંડી, ધજડી, સાકરપરા, વાંકિયા, ખાંભા અને ઈંગોરાળા સહિતના ગામોમાં પણ અનુભવાયા હતા, જેના કારણે લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા.
ભૂકંપના આંચકાઓનો સમય અને તીવ્રતા
- સવારે 4:15 વાગ્યે 1.8ની તીવ્રતાનો આંચકો
- 4:16 વાગ્યે 2.3 ની તીવ્રતાનો આંચકો
- 4:24 વાગ્યે 1.0 ની તીવ્રતાનો આંચકો
- 4:57 વાગ્યે 1.4 ની તીવ્રતાનો આંચકો
- 7:00 વાગ્યે 2.2 ની તીવ્રતાનો આંચકો
- 7:15 વાગ્યે 3.5 ની તીવ્રતાનો સૌથી વધુ તીવ્ર આંચકો
- 7:51 વાગ્યે 1.5 ની તીવ્રતાનો આંચકો
આ રીતે સતત ચાર કલાકમાં વારંવાર આંચકાઓ અનુભવાતા સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ છવાયો હતો. લોકોમાં અફરાતફરી મચી હતી અને અનેક લોકો સુરક્ષાના ભાગરૂપે ખુલ્લા મેદાનોમાં જઈને ઉભા રહ્યા હતા.
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ અમરેલીથી અંદાજે 43 કિલોમીટર દૂર નોંધાયું છે. આ અંગે ગાંધીનગર સ્થિત સિસ્મોલોજી વિભાગ દ્વારા સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. સદનસીબે, આ આંચકાઓથી કોઈ મોટી જાનહાનિ કે નુકસાન નોંધાયું નથી, પરંતુ સતત આવી રહેલા આંચકાઓને કારણે સ્થાનિક લોકોમાં ભય અને ચિંતા વ્યાપી છે. તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે, અને લોકોને સાવચેતી રાખવા માટે સૂચના આપવામાં આવી રહી છે.
સ્થાનિકોએ પણ તંત્ર પાસે માંગણી કરી છે કે, આ પ્રકારના સતત આંચકાઓના કારણો અંગે વધુ તપાસ કરી યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવામાં આવે, જેથી લોકોમાં વિશ્વાસ અને સુરક્ષાની લાગણી મજબૂત બને.
ખાસ કરીને મિતિયાણા ગામના લોકોમાં ખૂબ ભયનો માહોલ ફેલાયો છે, સતત આંચકા આવવાના કારણે લોકો ઘરની બહાર નીકળી જાય છે, મિતિયાળા ગામના ઉપસરપંચ અશોકભાઈ મકવાણા એ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, રાત્રિ દરમિયાન અનેક આંચકાઓ અનુભવાયા હતા, જેથી નીચે આસપાસના ગામોમાં પણ ખાસ કરીને ભૂકંપનો ભય ફેલાયો હતો. અહીં તંત્ર દ્વારા હવે દેશના કાર્યક્રમ થાય અને લોકોને હુકમથી બચવાની માહિતી આપવી જરૂરી હોય તંત્ર દ્વારા આ પગલાંએ લેવાય તેવી અમારી માગણી છે.