અમરેલી પંથકમાં ફરી ભૂકંપના આંચકા, રાજુલા-જાફરાબાદ-પીપાવાવ વિસ્તારમાં ઝટકા અનુભવાયા

અમરેલી જિલ્લામાં ફરી એકવાર ધરતીકંપના આંચકાએ લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 12:00 PM IST

અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં ફરી એકવાર ધરતીકંપના આંચકાએ લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જ્યો છે. રાજુલા–જાફરાબાદ–પીપાવાવ સહિતના સમગ્ર કોસ્ટલ બેલ્ટ વિસ્તારમાં મધરાત્રીના સમયે ભારે ઝટકા અનુભવાતા લોકો ભર નિંદ્રામાંથી જાગી ઊઠ્યા હતા. સીસ્મોલોજી વિભાગ અનુસાર ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 3.7ની નોંધાઇ હતી.

મળતી માહિતી મુજબ રાત્રે લગભગ 2:24 વાગ્યે અચાનક ધરતી ધ્રુજવા લાગી હતી. અચાનક આવેલા આંચકાને કારણે લોકો ગભરાઈને ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. ખાસ કરીને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં લોકોમાં વધુ ભય જોવા મળ્યો હતો. રાતભર લોકોના મોબાઈલ પર મેસેજ અને કોલ્સની અવરજવર ચાલુ રહી હતી, જેથી સમગ્ર વિસ્તાર સતર્ક બની ગયો હતો.

ભૂકંપના 3.7ની તીવ્રતાના આંચકા નોંધાયા

સીસ્મોલોજી વિભાગ દ્વારા સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે આ ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 3.7 નોંધાઈ હતી, જ્યારે તેનું કેન્દ્ર બિંદુ મહુવા નજીક નોંધાયું હતું. આ આંચકાની અસર રાજુલા, જાફરાબાદ, પીપાવાવ, ખાંભા તેમજ સાવરકુંડલા સુધી વ્યાપક રીતે અનુભવાઈ હતી.

રાજુલા શહેરમાં કેટલાક મકાનોમાં તિરાડો પડ્યાની માહિતી સામે આવી છે. આ સાથે ભૂકંપ સમયેના લાઈવ CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં ધરતી ધ્રુજતી હોવાની સ્પષ્ટ અસર જોવા મળી રહી છે. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, અચાનક આવેલા આંચકાને કારણે ઘરનો સામાન હલવા લાગ્યો હતો.

સાવરકુંડલા તાલુકાના ભાડ તથા આસપાસના ગામોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત નાના-મોટા આંચકા અનુભવાઈ રહ્યા છે, જેના કારણે લોકોમાં સતત ભયનો માહોલ રહ્યો છે. દરરોજ આવતાં આ ઝટકાઓને કારણે લોકો રાત્રે પણ નિર્ભય ઊંઘી શકતા નથી.

આજના તાજા આંચકાથી ફરી એકવાર લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો અને અનેક લોકો સુરક્ષા માટે ઘરની બહાર નીકળી ગયા હતા. કેટલાક જૂના અને નબળા મકાનોમાં વધુ નુકસાન થવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

હાલ સુધી કોઈ જાનહાનિની સત્તાવાર માહિતી સામે આવી નથી, પરંતુ તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. નિષ્ણાતો દ્વારા લોકો ને અફવાઓથી દૂર રહી સાવચેતી રાખવા અને કોઈપણ ઈમરજન્સી સ્થિતિમાં તાત્કાલિક તંત્રનો સંપર્ક કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

