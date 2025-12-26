ETV Bharat / state

કચ્છમાં 4.4 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો, સવારે 4:30 વાગ્યે આવ્યા આંચકા

ભૂકંપ 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો, જેનું કેન્દ્રબિંદુ 23.65° ઉત્તર અક્ષાંશ અને 70.23° પૂર્વ રેખાંશ હતું.

By ANI

December 26, 2025

કચ્છ: રાષ્ટ્રીય ભૂકંપ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અનુસાર, શુક્રવારે સવારે 4:30 વાગ્યે ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાં રિક્ટર સ્કેલ પર 4.4 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો.

ભૂકંપ 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો, જેનું કેન્દ્રબિંદુ 23.65° ઉત્તર અક્ષાંશ અને 70.23° પૂર્વ રેખાંશ હતું.

રાષ્ટ્રીય ભૂકંપ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (NCS) એ X પર એક પોસ્ટ શેર કરી, "ભૂકંપની તીવ્રતા: 4.4, તારીખ: 26/12/2025 04:30:02 IST, અક્ષાંશ: 23.65 N, રેખાંશ: 70.23 E, ઊંડાઈ: 10 કિમી, સ્થાન: કચ્છ, ગુજરાત."

કચ્છના રાપરમાં ફરીથી 3 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો નોંધાયો છે. 11.19 કલાકે આંચકો નોંધાયો છે. કેન્દ્રબિંદુ રાપરથી 18 કિલોમીટર દૂર નોંધવામાં આવ્યું છે. સવારથી ભૂકંપનો આ ત્રીજો આંચકો નોંધાયો છે.

