ઉત્તર ગુજરાત અને રાજસ્થાન સરહદે ધરા ધ્રુજી, ધરોઈ નજીક 3.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ

જોકે, ભૂકંપની તીવ્રતા સામાન્ય હોવાથી કોઈ મોટું નુકસાન થયું નથી. પરંતું લોકોમાં થોડીવાર માટે ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો.

Published : January 31, 2026 at 7:08 AM IST

મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાત અને તેને અડીને આવેલા રાજસ્થાનના સરહદી વિસ્તારોમાં શુક્રવારની સાંજે ભૂકંપના હળવા આંચકા અનુભવાયા હતા, જેના પગલે સ્થાનિક લોકોમાં થોડીવાર માટે ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જોકે, ભૂકંપની તીવ્રતા સામાન્ય હોવાથી કોઈ મોટું નુકસાન થયું નથી.

ગાંધીનગર સ્થિત ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સીસ્મોલોજીકલ રિસર્ચ (ISR) દ્વારા સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, 30 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ સાંજે 07.21 કલાકે અનુભવાયા હતા. રિક્ટર સ્કેલ પર આ ભૂકંપની તીવ્રતા 3.1 નોંધવામાં આવી છે. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ઉત્તર ગુજરાતના ધરોઈથી 49 કિલોમીટર દૂર ઉત્તર-ઉત્તરપૂર્વ (NNE) દિશામાં, રાજસ્થાન સરહદની નજીક નોંધાયું છે.

વૈજ્ઞાનિક ડેટા મુજબ, આ ભૂકંપની ઊંડાઈ જમીનથી માત્ર 3.5 કિલોમીટર નીચે હતી. સામાન્ય રીતે જ્યારે ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ જમીનની સપાટીથી ઓછી ઊંડાઈએ હોય છે, ત્યારે ઓછી તીવ્રતા હોવા છતાં આંચકાનો અનુભવ સપાટી પર વધુ સ્પષ્ટ રીતે થાય છે. આ ઘટનાનું ચોક્કસ સ્થાન લેટિટ્યુડ 24.435 N અને લોન્ગીટ્યુડ 42.943 E પર ટ્રેસ કરવામાં આવ્યું છે.

સાંજના સમયે જ્યારે લોકો પોતાના નિત્યક્રમમાં વ્યસ્ત હતા ત્યારે એકાએક ધરતીમાં ધ્રુજારી અનુભવાતા કેટલાક વિસ્તારોમાં લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. ખાસ કરીને સરહદી ગામડાઓમાં અને ધરોઈ ડેમની આસપાસના પટ્ટામાં આ કંપનનો અનુભવ થયો હોવાનું મનાય છે. તંત્ર દ્વારા પ્રાથમિક તપાસમાં કોઈ મકાન ધરાશાયી થવા કે જાનહાનિના અહેવાલ મળ્યા નથી, જે રાહતની વાત છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છનો વિસ્તાર ભૂકંપીય ગતિવિધિઓ માટે સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. ISR સતત આ વિસ્તારોમાં થતી પેટાળની હલચલ પર નજર રાખી રહ્યું છે. સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ લોકોને ગભરાયા વગર સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

