સાવરકુંડલા-ખાંભા પંથકમાં ફરી ભૂકંપનો આંચકો, મીતીયાળા સહિતના ગામોમાં ભયનો માહોલ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 11:59 AM IST

અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા તાલુકાના મીતીયાળા પંથકમાં ફરી એકવાર ભૂકંપના આંચકાથી લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. રાત્રિના લગભગ 3:36 વાગ્યે આવેલા આંચકાની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 2.8 નોંધાઈ હોવાનું જાણવા મળે છે. મધરાતે અચાનક ધરા ધણધણાટ સાથે કંપી ઉઠતાં ગામલોકો ઊંઘમાંથી જાગી ગયા હતા અને ઘણા લોકો ભયના કારણે ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા.

આ ભૂકંપના આંચકાનો પ્રભાવ માત્ર મીતીયાળા ગામ પૂરતો સીમિત રહ્યો નહોતો, પરંતુ આસપાસના ધજડી, સાકરપરા, ખાંભા, કૃષ્ણગઢ, ઈંગોરાળા, ભાડ, વાંકિયા સહિતના અનેક ગામોમાં પણ તેની અસર અનુભવાઈ હતી. કેટલાક સ્થળોએ ઘરનાં વાસણો ખખડાયા હતા તો ક્યાંક પંખા અને દરવાજાઓ હલતા જોવા મળ્યા હતા.

વિશેષ નોંધનીય બાબત એ છે કે છેલ્લા લગભગ 20થી 25 દિવસથી આ વિસ્તારમાં વારંવાર ભૂકંપના નાના-મોટા આંચકાઓ અનુભવાઈ રહ્યા છે, જેના કારણે સ્થાનિક લોકોમાં સતત ભય અને અનિશ્ચિતતાનો માહોલ સર્જાયો છે. વારંવાર આવતા આંચકાઓને કારણે લોકોમાં ચિંતા વધી રહી છે કે ક્યાંક મોટો ભૂકંપ તો નહીં આવે ને?

સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે સતત આવી રહેલા આંચકાઓને લઈને તેઓ માનસિક રીતે પણ પરેશાન થઈ રહ્યા છે. ઘણા પરિવારો રાત્રિના સમયે ઊંઘવામાં પણ અશાંતિ અનુભવી રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગ્રામજનો દ્વારા સરકારને માંગ કરવામાં આવી રહી છે કે તાત્કાલિક ભૂકંપ નિષ્ણાતોની ટીમ મોકલી આ વિસ્તારનું વૈજ્ઞાનિક સર્વેક્ષણ કરવામાં આવે અને લોકોમાં વિશ્વાસ જાગે તે માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવામાં આવે.

હાલ સુધી કોઈ જાનહાનિ કે મોટા નુકસાનના સમાચાર સામે આવ્યા નથી, પરંતુ વારંવાર આવતા આંચકાઓને લઈને લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ યથાવત્ છે. સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા પણ આ મામલે સાવચેતી રાખવા અને પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી હોવાનું સૂત્રો જણાવે છે.

કૃષ્ણગઢ ગામના ઉપસરપંચ ચંપૂભાઈ ધાધલ જણાવે છે કે, આ ભૂકંપથી હવે અમારા ગામમાં ભયનો માહોલ છે અમે લોકો રાત્રે દોડીને બહાર આવી જઈએ છીએ અમારી સરકારી તંત્ર પાસે માંગ છે કે તે આવી અને આ અંગે તપાસ કરે અહીં કોઈ અધિકારી આટલા ટાઈમથી ભૂકંપ આવે છે છતાં કોઈ ફરક્યા પણ નથી.

આ પણ વાંચો:

