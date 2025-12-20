ETV Bharat / state

ભરૂચના જંબુસર નજીક વહેલી સવારે ભૂકંપના હળવા આંચકા, રિક્ટર સ્કેલ પર તીવ્રતા 2.8 નોંધાઈ

આજે સવારે અંદાજે 4.56 કલાકે ભરૂચ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાતા લોકોમાં થોડા સમય માટે ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 9:38 AM IST

ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લો વહેલી સવારે ભૂકંપના હળવા આંચકાથી ધ્રુજ્યો હતો. આજે સવારે અંદાજે 4.56 કલાકે ભરૂચ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાતા લોકોમાં થોડા સમય માટે ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. ઊંઘમાં રહેલા અનેક નાગરિકો અચાનક ધ્રુજારી અનુભવતા જાગી ગયા હતા, જ્યારે કેટલાક લોકોએ ઘરનાં પંખા, દરવાજા અને હલકી વસ્તુઓ હલતી હોવાની લાગણી અનુભવી હતી.

સિસ્મોલોજીકલ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, આ ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ ભરૂચથી આશરે 45 કિલોમીટર દૂર જંબુસર નજીક નોંધાયું હતું. રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 2.8 માપવામાં આવી છે, જે હળવી તીવ્રતા ધરાવતો ભૂકંપ ગણાય છે. તીવ્રતા ઓછી હોવાના કારણે કોઈપણ પ્રકારના જાનમાલના નુકસાનના અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા નથી.
વહેલી સવારે આંચકા અનુભવાતા જ કેટલાક વિસ્તારોમાં લોકો ઘરમાંથી બહાર નીકળી આવ્યા હતા. ખાસ કરીને એપાર્ટમેન્ટ અને મકાનમાં રહેતા લોકોએ થોડી ક્ષણ માટે બહાર ખુલ્લી જગ્યામાં જવાનું પસંદ કર્યું હતું. જો કે આંચકો ટૂંકા સમયનો અને હળવો હોવાથી પરિસ્થિતિ ઝડપથી સામાન્ય બની ગઈ હતી.

જિલ્લા તંત્ર અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, હાલ જિલ્લામાં કોઈ પણ પ્રકારની ઇમરજન્સી પરિસ્થિતિ નથી અને તમામ સરકારી તંત્ર સતર્ક સ્થિતિમાં છે. ભૂકંપના આંચકા બાદ ફાયર વિભાગ, આરોગ્ય વિભાગ તથા સ્થાનિક વહીવટી અધિકારીઓ દ્વારા સ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.

પ્રશાસન તરફથી નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે કોઈ પણ પ્રકારની અફવાઓથી દૂર રહે અને સત્તાવાર માહિતી પર જ વિશ્વાસ રાખે. સાથે જ ભૂકંપ જેવી કુદરતી આપત્તિ દરમિયાન ગભરાટ ન ફેલાવવો અને સલામતીના નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે જો આવનારા સમયમાં કોઈ વધુ આંચકા અનુભવાય તો લોકો સુરક્ષિત જગ્યાએ રહે અને તરત જ સ્થાનિક તંત્રને જાણ કરે.

ભૂકંપવિદોના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાત ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો ભૂકંપ સંવેદનશીલ ઝોનમાં આવે છે. નાના સ્તરના આંચકા સમયાંતરે નોંધાતા રહે છે, જે સામાન્ય રીતે જમીનમાં થતી હલચલના કારણે થાય છે. આવા હળવા ભૂકંપો મોટા નુકસાનકારક સાબિત થતા નથી, પરંતુ સાવચેતી હંમેશા જરૂરી રહે છે.

ભરૂચ જિલ્લામાં અગાઉ પણ સમયાંતરે હળવા ભૂકંપના આંચકા નોંધાયા છે, પરંતુ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થવાના બનાવો સામે આવ્યા નથી. હાલની સ્થિતિને જોતા જિલ્લા તંત્ર સંપૂર્ણ રીતે એલર્ટ છે અને પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે.

કુલ મળીને, ભરૂચના જંબુસર નજીક નોંધાયેલો આ ભૂકંપનો આંચકો હળવો હોવાથી કોઈ ગંભીર અસર જોવા મળી નથી. છતાં પણ વહેલી સવારે આંચકો અનુભવાતા લોકોમાં થોડી ક્ષણ માટે ભય ફેલાયો હતો, જે બાદ પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ રીતે સામાન્ય બની ગઈ હોવાનું જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે.

