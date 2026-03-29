મિડલ ઈસ્ટ સંકટ: દક્ષિણ ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ સાથે હર્ષ સંઘવીની બેઠક; સરકારે સાંભળી ઉદ્યોગોની સમસ્યા
આ બેઠકમાં સુરત, અંકલેશ્વર, વાપી અને ભરૂચ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓ સાથે શ્રમિકોની વ્યવસ્થા અને ગેસ સપ્લાય અંગે સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.
Published : March 29, 2026 at 10:37 PM IST
સુરત: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને વૈશ્વિક કટોકટીની અસરોને ધ્યાને રાખીને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના અધ્યક્ષસ્થાને સુરતના ICC સેન્ટર ખાતે એક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં સુરત, અંકલેશ્વર, વાપી અને ભરૂચ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓ સાથે શ્રમિકોની વ્યવસ્થા અને ગેસ સપ્લાય અંગે વિસ્તૃત સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.
બેઠકમાં કયા મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી?
ગેસ અને ઈંધણનો પૂરતો જથ્થો: રાજ્યમાં હાલ ગેસ, પેટ્રોલ અને ડીઝલ સહિતની આવશ્યક ચીજવસ્તુઓનો પૂરતો પુરવઠો ઉપલબ્ધ છે. કેન્દ્ર સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ પુરવઠો જાળવી રાખવા તંત્ર સજ્જ છે.
PNG કનેક્શન પર ભાર: જે વિસ્તારોમાં ગુજરાત ગેસની મેઈન લાઈનો નજીક છે, ત્યાં ઝડપથી PNG કનેક્શન આપવા અધિકારીઓને સૂચના અપાઈ છે જેથી LPG પરનું ભારણ ઘટે.
શ્રમિકો માટે વ્યવસ્થા: શ્રમિકોને 5 કિલોગ્રામના ગેસ સિલિન્ડર પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પાંડેસરા, વાપી અને અંકલેશ્વર જેવા ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં શ્રમિકો માટે રહેવા-જમવાની વ્યવસ્થા ઉદ્યોગ મંડળો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.
કોમ્યુનિટી કિચન: સુરત અને આસપાસના વિસ્તારોમાં 118 જેટલા 'કોમ્યુનિટી કિચન' (ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કેન્ટીન) કાર્યરત કરવામાં આવ્યા છે, જેથી કામદારોને ભોજનની મુશ્કેલી ન પડે.
સોશિયલ મીડિયા પર ભ્રામક માહિતી કે અફવાઓ ફેલાવનારાઓ વિરુદ્ધ પોલીસ ગુના દાખલ કરશે. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, કોઈપણ માહિતીની ખરાઈ કર્યા વિના તેને ફોરવર્ડ કરવી ગુનો ગણાશે. લોકોએ કોઈપણ માહિતી માટે સરકારી વિભાગનો સંપર્ક કરવો.
દરેક જિલ્લામાં સ્પેશિયલ ટીમ બનાવવામાં આવી છે. જો કોઈ ગેસ સિલિન્ડર, પેટ્રોલ-ડીઝલ કે અન્ય જરૂરી ચીજવસ્તુઓના કાળાબજાર કરતા પકડાશે, તો તેની સામે કડક કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવશે.
'ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત વીવર્સ વેલફેર એસોસિએશન' (FOGWWA)ના પ્રેસિડેન્ટ અશોક જીરાવાલાએ જણાવ્યું કે, આજે નાયબ મુખ્યમંત્રી સાથે અમારી બેઠક હતી, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતની તમામ ઈન્ડસ્ટ્રીને તેમણે બોલાવ્યા હતા. જે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે, તેમાં તમારે શું સમસ્યા આવી રહી છે? ઘરેલુ ઈન્ડસ્ટ્રીને શું મુશ્કેલી આવી રહી છે એનું નિરાકરણ લાવવા અને પીડા સાંભળવા માટે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, તેમની સાથે કલેક્ટર તથા પુરવઠા અધિકારીઓને પણ અહીં બોલાવ્યા હતા. અમારી રજૂઆત હતી ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રી છે, જે આખા દેશમાં સૌથી વધુ રોજગારી આપતી ઈન્ડસ્ટ્રી છે. અને ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીને અત્યારે જ પ્રોબ્લેમ છે એ ખાસ કરીને મજૂરો ગેસને લઈને પોતાના વતનમાં પલાયન થઈ રહ્યા છે, એને લઈને અમારી રજૂઆત હતી. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ અમારી વાત સાંભળી છે અને એનું નિરાકરણ માટે ત્યાંને ત્યાં અધિકારીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે કે જે 5 કિલોના બાટલા છે તે તમારે શ્રમજીવી વર્કરોને આપવા કહેવાયું છે. અને બાકીની વાત છે ઈન્ડસ્ટ્રીને અત્યારે અન્ય તકલીફો પડી રહી છે તેમાં સરકાર તમારી સાથે ઊભી રહેશે. અને પરિસ્થિતિ થાળી પડતા થોડો સમય લાગશે પરંતુ ગભરાવવાની જરૂર નથી સરકાર તમારી સાથે છે એવું આશ્વાસન આપ્યું છે.
આ બેઠકમાં ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ મમતા વર્મા, MSME કમિશનર કે.સી. સંપથ, કલેક્ટર ડો. સૌરભ પારધી સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ હાજર રહ્યા હતા.
