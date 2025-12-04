જીગ્નેશ મેવાણીના મતવિસ્તારમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કર્યું વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ
બનાસકાંઠામાં આજે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે અંદાજે રૂ.27.56 કરોડના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠામાં આજે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે અંદાજે રૂ.27.56 કરોડના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીના મતવિસ્તાર વડગામ ખાતે આધુનિક લાઇબ્રેરી, પાલનપુર ખાતે મલ્ટી પર્પઝ ઈન્ડોર હોલ તથા ડીસા ખાતે રમત સંકુલનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
વડગામમાં લાઇબ્રેરીનું લોકાર્પણ
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામ ખાતે સુવિધાઓથી સજ્જ નવનિર્મિત તાલુકા કક્ષાની આધુનિક લાઇબ્રેરીનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ લાઇબ્રેરી ખાતે ઉપલબ્ધ સુવિધાઓનું નિરીક્ષણ કરીને ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીનીઓ સાથે સંવાદ સાધ્યો હતો. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, ગ્રામ્ય વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સહિતની તૈયારીઓ કરી શકે તે માટે તમામ સુવિધાઓ ઉભી કરવા કટિબધ્ધ છે. સરકાર વડગામ વિસ્તારના લોકોની પડખે ઊભી છે. વડગામનો વિકાસ કરવા માટે ભુપેન્દ્ર પટેલની સરકાર સતત કામ કરી રહી છે. આ લાઇબ્રેરી થકી અહીંના સ્થાનિક યુવાનો શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગળ વધશે અને પોતાના પરિવારનું નામ રોશન કરશે તેમ નાયબ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું.
વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારીઓ કરી શકે તે હેતુસર સરકાર દ્વારા વડગામ ખાતે 698.05 ચો.મી.જમીન પર અંદાજે રૂ. 4 કરોડના ખર્ચે તાલુકા કક્ષાની આધુનિક લાઇબ્રેરી કાર્યરત કરાઈ છે. આ લાઇબ્રેરી ખાતે કુલ 169 વિદ્યાર્થીઓને બેસવાના ક્ષમતાવાળી G+1 ઈમારત, વરિષ્ઠ નાગરિકો, મહિલાઓ અને બાળકો માટે અલગ- અલગ જગ્યાઓ, કોન્ફરન્સ રૂમ તથા 20 હજાર જેટલા પુસ્તકો રાખવાની ક્ષમતા સહિત આધુનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાઈ છે.
પાલનપુરમાં ઇન્ડોર હોલનું લોકાર્પણ
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ બનાસકાંઠા જિલ્લાના મુખ્યમથક પાલનપુર સ્થિત જિલ્લા રમત સંકુલ ખાતે નિર્માણ પામેલ મલ્ટી પર્પઝ ઈન્ડોર હોલનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ રમત સંકુલ ખાતે વિવિધ સુવિધાઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમણે બેડમિન્ટન રમીને રમતવીરોને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડી સંવાદ સાધ્યો હતો. બનાસકાંઠા જિલ્લાના રમતવીરો વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં રાજ્ય અને દેશનું નેતૃત્વ કરે તથા તેમને યોગ્ય તાલીમ મળી રહે તે માટે સરકાર દ્વારા જિલ્લા રમત સંકુલ, પાલનપુર ખાતે મલ્ટી પર્પઝ ઈન્ડોર હોલ કાર્યરત કરાયો છે.
કુલ રૂ.9.20 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ થયેલ આ વાતાનુકુલિત હોલમાં બેડમિન્ટન, વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ, ટેબલ ટેનિસ, જુડો, જીમ, શુટિંગ રેન્જ તેમજ બોર્ડ ગેમ્સ માટેની આધુનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાઈ છે. આ સાથે ટોઇલેટ બ્લોક, લોકર રૂમ, ફર્સ્ટ એઇડ રૂમ, સ્ટાફ રૂમ, સ્ટોર રૂમ, ફાયર સિસ્ટમ અને CCTV જેવી જરૂરી સુવિધાઓ થકી જિલ્લાના રમતવીરોને ઘર આંગણે સુવિધાઓ પ્રદાન થશે. આ જિલ્લા રમત સંકુલ ખાતે આઉટડોર સુવિધાઓ તરીકે 200 મીટર એથ્લેટિક્સ ટ્રેક, ગ્રાસી ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ, બાસ્કેટબોલ અને વોલીબોલ કોર્ટ, કબડ્ડી તથા ખો-ખો મેદાન ઉપલબ્ધ છે. અતિરિક્ત રીતે એડમિન બ્લોક, સિક્યુરિટી કેબીન, ઇલેક્ટ્રિક રૂમ અને પાર્કિંગ સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરાઈ છે. નાયબ મુખ્યમંત્રીના હસ્તે લોકાર્પણ પામેલ ઇન્ડોર હોલ થકી બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રમત ગમત ક્ષેત્રની સુવિધાઓમાં વધારો થશે. ખેલ ક્ષેત્રની આધુનિક સુવિધાઓ મળવાથી યુવાનોની પ્રતિભાને નવી દિશા અને ગતિ મળશે તથા નવા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી યુવાનોની ક્ષમતા નિખરશે અને ઊંચી ઉડાન મળી રહેશે.
ડીસામાં રમત-ગમત સંકુલનું લોકાર્પણ
રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે આજરોજ ડીસા ખાતે આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ રમત સંકુલનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. 28,329 ચો.મી.જમીન પર કુલ રૂ.14.34 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામેલ આ રમત સંકુલ યુવાઓના સપનાં સાકાર કરવાનું કેન્દ્ર બનશે. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના હસ્તે નેશનલ કક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરનાર ડીસાના એમટીવીરોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમજ ગ્રંથાલય ભવનનું ઇ ખાતમુર્હુત કરવામાં આવ્યું હતું.
ડીસા ખાતે રમત સંકુલના લોકાર્પણ સમારોહમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ બનાસકાંઠાને મળેલી નવીન સુવિધાઓને “યુવાઓ માટે રાજ્ય સરકારની ભેટ” ગણાવી પ્રશંસા વ્યક્ત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે બનાસકાંઠાના યુવાઓ, બાળકો અને વડીલો સહિત દરેક નાગરિક માટે વિકાસની નવી તક ઉભી થઈ છે. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે આજે “યુવાઓનું સ્વપ્ન સાકાર થયું છે” અને એક જ દિવસમાં કેવી રીતે બહોળું કામ થઈ શકે એની સાક્ષાત્ અસર બનાસમાં જોવા મળી છે. જિલ્લા માટે મગજ કસવા પુસ્તકાલય અને શરીર કસવા મેદાન જેવી દ્વિમુખી સુવિધાઓ ઉભી કરાઈ છે.
