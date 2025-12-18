ETV Bharat / state

"આ ઐતિહાસિક નિર્ણય, અગાઉની જોગવાઈ રાજકીય લાભ માટે હતી": હર્ષ સંઘવી

ગુજરાત હાઈકોર્ટે આશરે 150 વકફ જમીનો અને ટ્રિબ્યુનલ કેસ પર કોર્ટ ફી વસૂલવાનો નિર્ણય લીધો છે.

ફાઈલ ફોટો
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી (ETV Bharat Gujarat)
By ANI

Published : December 18, 2025 at 10:01 AM IST

અમદાવાદ : ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ બુધવારે વકફ મિલકતો અને ટ્રિબ્યુનલ કેસ પર કોર્ટ ફી વસૂલવાના ગુજરાત હાઈકોર્ટના નિર્ણયને "ઐતિહાસિક નિર્ણય" ગણાવ્યો, અને આરોપ લગાવ્યો કે અગાઉની જોગવાઈઓ રાજકીય લાભ માટે લાવવામાં આવી હતી.

હર્ષ સંઘવીએ ઐતિહાસિક નિર્ણય ગણાવ્યો...

હર્ષ સંઘવીએ જાહેરાત કરી કે કોર્ટના ચુકાદા મુજબ વકફ સંસ્થાઓએ અન્ય ધાર્મિક સંસ્થાઓની જેમ મિલકતના વિવાદો અને ટ્રિબ્યુનલ કેસ માટે કોર્ટ ફી ચૂકવવી પડશે. કોંગ્રેસના શાસન દરમિયાન રજૂ કરાયેલા વકફ કાયદામાં વકફ મિલકતો અને ટ્રિબ્યુનલ કેસોને કોર્ટ ફીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી. તેનાથી વિપરીત, અન્ય ધાર્મિક સંસ્થાઓને લગતા સમાન કેસોમાં ચાર્જ લેવામાં આવ્યો હતો.

હર્ષ સંઘવીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, "એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસે વોટબેંકના રાજકારણ દ્વારા રાજકીય લાભ માટે રજૂ કરેલા વકફ કાયદામાં એવી જોગવાઈ હતી જે વકફ મિલકતો અને ટ્રિબ્યુનલ કેસોને કોર્ટ ફીમાંથી મુક્તિ આપે છે. તેનાથી વિપરીત મંદિરો, ગુરુદ્વારા અને અન્ય ધાર્મિક સંસ્થાઓને લગતા મિલકત અને ટ્રિબ્યુનલ કેસો પર કોર્ટ ફી વસૂલવામાં આવતી હતી.

"આજે, ગુજરાત હાઈકોર્ટે આશરે 150 વકફ જમીનો અને ટ્રિબ્યુનલ કેસો પર કોર્ટ ફી વસૂલવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય કાનૂની પ્રક્રિયામાં સમાનતા લાવે છે અને ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં કોર્ટ ફીનો એકસમાન ઉપયોગ સુનિશ્ચિત કરે છે." -- હર્ષ સંઘવી (નાયબ મુખ્યમંત્રી)

ગુજરાત હાઈકોર્ટનો નિર્ણય : ગુજરાત હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, વકફ કાયદો વકફ સંસ્થાઓને કોર્ટ ફી ચૂકવવાથી સ્પષ્ટપણે મુક્તિ આપતો નથી, અને ગુજરાત કોર્ટ ફી કાયદો, 2004 વકફ ટ્રિબ્યુનલ કેસ સહિત તમામ ન્યાયિક કાર્યવાહીને લાગુ પડે છે. આ ચુકાદો વકફ સંસ્થાઓને અન્ય ધાર્મિક ટ્રસ્ટોની સમકક્ષ બનાવે છે, જે કાયદા હેઠળ સમાન વર્તન સુનિશ્ચિત કરે છે. આ નિર્ણયથી વકફ મિલકત વ્યવસ્થાપન અને સંબંધિત મુકદ્દમા માટે દૂરગામી અસર થવાની અપેક્ષા છે, જે ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને ન્યાયીતાને પ્રોત્સાહન આપશે.

