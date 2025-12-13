વડનગરમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનો 'સીક્રેટ' પ્રવાસ, સુરક્ષા વગર 3 કલાક એકલા ફરીને રિયાલિટી ચેક કર્યું
રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તમામ પ્રોટોકોલ અને વીવીઆઈપી કલ્ચરને બાજુ પર મૂકીને વડનગરની ઓચિંતી મુલાકાત લીધી હતી.
Published : December 13, 2025 at 6:23 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 7:03 PM IST
મહેસાણા: સામાન્ય રીતે જ્યારે રાજ્યના ગૃહમંત્રી કે નાયબ મુખ્યમંત્રી કોઈ શહેરની મુલાકાતે હોય ત્યારે પોલીસનો મોટો કાફલો, સાયરન વગાડતી ગાડીઓ અને કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા જોવા મળતી હોય છે. પરંતુ, મહેસાણા જિલ્લાના ઐતિહાસિક નગરી અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વતન વડનગરમાં આજે એક અલગ જ દ્રશ્ય જોવા મળ્યું હતું. રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તમામ પ્રોટોકોલ અને વીવીઆઈપી કલ્ચરને બાજુ પર મૂકીને વડનગરની ઓચિંતી મુલાકાત લીધી હતી.
કોઈ પણ જાણ વગર 3 કલાકનું 'સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ'
મળતી માહિતી મુજબ, હર્ષ સંઘવીએ વડનગરમાં લગભગ ત્રણ કલાક જેટલો સમય વિતાવ્યો હતો. આ મુલાકાતની સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ હતી કે, તેમણે જિલ્લા પોલીસ તંત્ર કે વહીવટી તંત્રને પોતાની મુલાકાત અંગે કોઈ જ પૂર્વ જાણકારી આપી ન હતી. કોઈ પણ પ્રકારના પોલીસ બંદોબસ્ત કે સુરક્ષા કર્મીઓના કાફલા વગર તેઓ એક સામાન્ય નાગરિકની જેમ વડનગરની ગલીઓ અને મુખ્ય સ્થળો પર ફર્યા હતા.
વિકાસ કાર્યોનું નિરીક્ષણ: ક્યાં ક્યાં લીધી મુલાકાત?
હર્ષ સંઘવીનો આ પ્રવાસ માત્ર ફરવા માટે નહીં, પરંતુ વડનગરમાં ચાલી રહેલા વિકાસ કાર્યો અને વ્યવસ્થાપનનું 'રિયાલિટી ચેક' કરવા માટે હતો. પોતાના ત્રણ કલાકના પ્રવાસ દરમિયાન તેમણે વડનગરના મહત્વના તમામ સ્થળોની મુલાકાત લીધી હતી:
હાટકેશ્વર મંદિર: નાગર બ્રાહ્મણોના કુળદેવતા અને વડનગરની ઓળખ સમાન હાટકેશ્વર મહાદેવના મંદિરે દર્શન કર્યા હતા અને મંદિર પરિસરની સ્વચ્છતા તથા વ્યવસ્થાનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.
પ્રેરણા સ્કૂલ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યાં ભણ્યા હતા તે શાળા, જે હવે 'પ્રેરણા સ્કૂલ' તરીકે વિકસાવવામાં આવી છે, ત્યાં પણ સંઘવી પહોંચ્યા હતા.
રેલવે સ્ટેશન: વડનગરનું આધુનિક રેલવે સ્ટેશન અને ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતા ટી-સ્ટોલની પણ તેમણે મુલાકાત લીધી હતી.
અન્ય સ્થળો: આ ઉપરાંત તેમણે વડનગર મ્યુઝિયમ, સિવિલ હોસ્પિટલ, બી.એન. હાઈસ્કૂલ અને વોચ ટાવર જેવા પર્યટન સ્થળોની મુલાકાત લઈ ત્યાંની વર્તમાન સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો.
#WATCH | Gujarat Deputy CM Harsh Sanghavi arrived in Vadnagar unexpectedly without any protocol or convoy, as an ordinary citizen. He personally inspected cleanliness, public toilets, ongoing development projects, and archaeological sites. He also interacted with the locals. pic.twitter.com/k9T3dcpYId— ANI (@ANI) December 13, 2025
તંત્રને પણ જાણ નહોતી
જ્યારે કોઈ મંત્રી મુલાકાત લેતા હોય ત્યારે સામાન્ય રીતે અગાઉથી રૂટ નક્કી કરવામાં આવતો હોય છે અને રસ્તાઓ સાફ કરી દેવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ હર્ષ સંઘવીની આ મુલાકાત એટલી ગુપ્ત હતી કે સ્થાનિક તંત્રને પણ તેની ગંધ સુદ્ધાં આવી નહોતી. મંત્રીશ્રીએ જાતે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર જઈને વિકાસ કામોની ગુણવત્તા અને પ્રજાને પડતી મુશ્કેલીઓ સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
લોકોમાં આશ્ચર્ય અને પ્રશંસા
અચાનક રાજ્યના ગૃહમંત્રીને પોતાની વચ્ચે કોઈપણ જાતની સુરક્ષા વગર જોતા સ્થાનિક લોકો અને પર્યટકો પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. હર્ષ સંઘવીએ સામાન્ય પ્રવાસીની જેમ જ તમામ સ્થળોનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કર્યું હતું. રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે, આ પ્રકારની મુલાકાતો અધિકારીઓ પર એક હકારાત્મક દબાણ ઉભું કરે છે અને પ્રજાને સાચું નેતૃત્વ મળ્યાનો અહેસાસ કરાવે છે. વડનગર જે હવે વર્લ્ડ ક્લાસ હેરિટેજ સિટી બની રહ્યું છે, ત્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રીની આ મુલાકાત વહીવટી તંત્રને વધુ સતર્ક બનાવશે તે નક્કી છે.
આ પણ વાંચો: