PM મોદીની અપીલ ડે.CM હર્ષ સંઘવીએ ઝીલી, અમેરિકાનો પ્રવાસ કર્યો રદ

પ્રધાનમંત્રીએ નાગરિકોને એક વર્ષ માટે વિદેશ પ્રવાસ ટાળવાની તેમજ ઈંધણ બચાવવાની અપીલ કરી છે. ત્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ અપીલ પ્રાથમિક્તા આપી છે.

Published : May 13, 2026 at 7:21 AM IST

ગાંધીનગર: તાજેતરમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દેશની આર્થિક આત્મનિર્ભરતા અને સુરક્ષા માટે નાગરિકોને અનેક અપીલો કરી હતી. ઇંધણ સંરક્ષણ અને આર્થિક શિસ્ત માટે સાત અપીલો કર્યા બાદ, ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તેમનો અમેરિકા પ્રવાસ રદ કર્યો છે, અને દરેકને પ્રધાનમંત્રીની અપીલને સમર્થન આપવા વિનંતી કરી.

આ મહિનાના છેલ્લા સપ્તાહમાં સંઘવી ફેડરેશન ઓફ ગુજરાતી એસોસિએશન ઓફ ધ યુએસએ (FOGAUSA) દ્વારા આયોજિત બીજા ગુજરાતી સંમેલનમાં હાજરી આપવાના હતા.

જોકે, પ્રધાનમંત્રીની એક વર્ષ માટે વિદેશ પ્રવાસ ટાળવાની અપીલને પગલે, તેમણે પ્રવાસ રદ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, ગુજરાતના નાગરિકોએ દેશની આર્થિક આત્મનિર્ભરતા માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવેલી તમામ અપીલોને સમર્થન આપવું જોઈએ.

વૈશ્વિક કટોકટી સામે વડા પ્રધાન મોદીની સાત અપીલ કરી

  1. શક્ય હોય ત્યાં ઘરેથી કામ કરવાનું પ્રાથમિકતા આપો
  2. ખાદ્ય તેલનો વપરાશ ઓછો કરો
  3. એક વર્ષ માટે વિદેશ યાત્રા ટાળો
  4. વિદેશી ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ ઓછો કરો અને સ્વદેશી ઉત્પાદનો અપનાવો
  5. પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ઉપયોગ ઓછો કરો અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ વધારો
  6. રાસાયણિક ખાતરો પર નિર્ભરતા ઘટાડો અને કુદરતી ખેતીને પ્રોત્સાહન આપો
  7. એક વર્ષ માટે સોનું ખરીદવાનું ટાળો
