દ્વારકામાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર, અધિક માસ દરમિયાન 17 લાખથી વધુ દર્શનાર્થીઓ ઉમટ્યા
મંદિર પરિસર તેમજ ગોમતી ઘાટ વિસ્તારમાં સતત ભક્તિમય માહોલ છવાયેલો રહ્યો હતો.
Published : June 17, 2026 at 9:31 AM IST
દેવભૂમિ દ્વારકા : કૃષ્ણનગરી દ્વારકામાં અધિક માસ દરમિયાન ભક્તિનો અદભુત મહાસાગર જોવા મળ્યો. 17 મે થી 15 જૂન સુધી ચાલેલા અધિક માસ દરમિયાન ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન માટે દેશ-વિદેશમાંથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારકા પહોંચ્યા હતા. આ એક મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન 17 લાખથી વધુ ભક્તોએ દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા હતા. તો બીજી તરફ ભક્તોએ ઉદાર હાથે દાન આપતા મંદિરને આશરે 3 કરોડ 70 લાખ રૂપિયાનું દાન પણ પ્રાપ્ત થયું છે.
હિંદુ ધર્મમાં અધિક માસને વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ ધરાવતો માસ માનવામાં આવે છે. આ પવિત્ર માસ દરમિયાન યાત્રાધામ દ્વારકામાં ભક્તોનું અભૂતપૂર્વ ઘોડાપૂર ઉમટ્યું હતું. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની નગરી દ્વારકામાં વહેલી સવારથી મોડી રાત સુધી ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. મંદિર પરિસર તેમજ ગોમતી ઘાટ વિસ્તારમાં સતત ભક્તિમય માહોલ છવાયેલો રહ્યો હતો.
અધિક માસ દરમિયાન જગતમંદિર દ્વારા વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો અને વિશેષ ઉત્સવોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વર્ષ દરમિયાન ઉજવાતા મુખ્ય ઉત્સવો જેમ કે તુલસી વિવાહ, જન્માષ્ટમી અને રામનવમીની પ્રતિકાત્મક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમોમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ ભાગ લઈને ધર્મલાભ મેળવ્યો હતો.
મંદિર તંત્રના જણાવ્યા મુજબ, 17 મે થી 15 જૂન દરમિયાન અંદાજે 17 લાખથી વધુ ભક્તોએ દ્વારકાધીશના દર્શનનો લાભ લીધો હતો. ભક્તોની સુવિધા અને સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને મંદિર તંત્ર અને સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થાઓ પણ ઉભી કરવામાં આવી હતી.
ભક્તોની અતૂટ શ્રદ્ધા અને આસ્થા માત્ર દર્શન પૂરતી જ સીમિત રહી નહોતી. અધિક માસ દરમિયાન ભક્તોએ દિલ ખોલીને દાન પણ આપ્યું હતું. મંદિરને આશરે 3 કરોડ 70 લાખ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ દાન સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થઈ હોવાનું મંદિર તંત્રએ જણાવ્યું છે. આ આંકડો ભગવાન દ્વારકાધીશ પ્રત્યે ભક્તોની ગાઢ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસને દર્શાવે છે.
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