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દ્વારકા: SOGને મોટી સફળતા, યમન તરફ જતી પ્રતિબંધિત દવાઓના ગેરકાયદેસર રેકેટનો પર્દાફાશ

આ રેકેટમાં ખોટા બિલ તૈયાર કરીને બિલમાં દર્શાવેલા જથ્થા કરતાં વધુ દવાઓની નિકાસ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો હતો.

દ્વારકા: SOGને મોટી સફળતા, યમન તરફ જતી પ્રતિબંધિત દવાઓના ગેરકાયદેસર રેકેટનો પર્દાફાશ
દ્વારકા: SOGને મોટી સફળતા, યમન તરફ જતી પ્રતિબંધિત દવાઓના ગેરકાયદેસર રેકેટનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 9:52 PM IST

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દેવભૂમિ દ્વારકા: દ્વારકા SOG (Special Operations Group) એ એક મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ સ્મગલિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ભારત સરકાર દ્વારા નિયંત્રિત RX પ્રેગાબાલીન (Pregabalin) 450mg, 300mg અને 150mg કેપ્સ્યુલ્સનો વિશાળ જથ્થો કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે. આ દવાઓ સમુદ્રી માર્ગે યમન મોકલવાની તૈયારીમાં હતી.

પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ રેકેટમાં ખોટા બિલ તૈયાર કરીને બિલમાં દર્શાવેલા જથ્થા કરતાં વધુ દવાઓની નિકાસ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો હતો. SOG એ આ કાર્યવાહી દરમિયાન કુલ 9 લાખ 50 હજાર 490 પ્રતિબંધિત કેપ્સ્યુલ્સ જપ્ત કરી છે. ઝડપાયેલા જથ્થાની અંદાજિત કિંમત 80 લાખ 77 હજાર રૂપિયાથી વધુ છે.

દ્વારકા: SOGને મોટી સફળતા, યમન તરફ જતી પ્રતિબંધિત દવાઓના ગેરકાયદેસર રેકેટનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ પાસે શિપ ટુ ડ્રગ્સ લાયસન્સ તેમજ ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ લાયસન્સ કોઈ પણ પ્રકારનું ન હતું. તેમ છતાં ગેરકાયદેસર રીતે દવાઓ વિદેશમાં મોકલવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી હતી.

આરોપીઓના નામ

આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં મુંબઈના અબ્દુલ શેખ, હાલ દુબઈમાં રહેતા ઈકબાલ ભાયા, યમનના વિદેશી નાગરિક હારિત, પુનાના મહમદ અઝરૂદ્દીન મોમીન અને ખંભાળિયાના રાજદેવસિંહ સોઢા સહિત અનેક શખ્સોના નામ સામે આવ્યા છે. ઉપરાંત ખોટા બિલ તૈયાર કરનારા અને બોક્સ પેકિંગ કરનારા અન્ય આરોપીઓની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.

આ મામલે BNSની કલમ 316, 318, 336, 338 અને 61 હેઠળ તેમજ ડ્રગ્સ એન્ડ કોસ્મેટિક એક્ટની કલમ 18 અને 27 હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. SOGની ટીમ તમામ આરોપીઓની અટકાયત માટે તેજ કવાયત કરી રહી છે.

દેવભૂમિ દ્વારકામાં થયેલી આ સફળ કાર્યવાહીને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગેરકાયદે દવા સપ્લાય કરતા રેકેટને મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. તપાસ વધુ ગહન બનાવવામાં આવી છે અને વધુ આરોપીઓના નામ સામે આવવાની શક્યતા છે.

TAGGED:

BANNED MEDICINES
MEDICINES DESTINED FOR YEMEN BUSTED
DWARKA
TRAFFICKING BANNED MEDICINES
SOG ILLEGAL TRAFFICKING

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