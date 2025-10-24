ETV Bharat / state

દ્વારકા: નાના માંઢા નજીક એસ્સાર કંપનીમાં ભીષણ આગની ઘટના, દહેશતનો માહોલ

આસપાસના ગામડાઓ સહિત હાઈવે પરથી પસાર થતા વાહનચાલકોને પણ આ ધુમાડો સ્પષ્ટ જોવા મળતા લોકોમાં દહેશતનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 7:35 PM IST

દ્વારકા: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલા નાના માંઢા નજીક આવેલી એસ્સાર કંપનીના પ્લાન્ટ માં અચાનક ભીષણ આગ લગતા ભારે હડકંપ મચી ગયો છે. કંપનીના કન્વેયર બેલ્ટ વિસ્તારેથી આગનું પ્રકોપ શરૂ થયું હોવાનું પ્રાથમિક તારણ સામે આવ્યું છે. આગ એટલી વિકરાળ હતી અને કાળો ઘાટો ધુમાડો આકાશ સુધી ફેલાઈ ગયો હતો. આસપાસના ગામડાઓ સહિત હાઈવે પરથી પસાર થતા વાહનચાલકોને પણ આ ધુમાડો સ્પષ્ટ જોવા મળતા લોકોમાં દહેશતનું વાતાવરણ સર્જાયું હતું.

આગની જાણ થતાં જ કંપની પ્રબંધન સાથે સ્થાનિક તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. માહિતગાર થતાં જ નજીકના વિસ્તારોથી ફાયર બ્રિગેડની ચારથી વધુ ગાડીઓ સ્થળ પર દોડી આવી હતી. અગ્નિશામક દળ દ્વારા કલાકો સુધી જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખવામાં આવ્યા હતા. કંપનીમાં રહેલા કર્મચારીઓને સમયસર સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવતા મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.

પ્રાથમિક તપાસ મુજબ આગ શોર્ટ સર્કિટ અથવા મશીનરીમાં ટેક્નિકલ ખામીના કારણે લાગી હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, આગનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે નિષ્ણાતોની ટીમ તપાસ શરૂ કરસે ઘટનાના પગલે કંપનીના આ વિસ્તારમાં ઉત્પાદન કાર્યો અત્યારે અસ્થાયી રીતે બંધ કરાયા છે.

હાલ સુધીમાં કોઈ જાનહાનિ ન હોવાની સત્તાવાર પુષ્ટિ થતાં રાહતનો શ્વાસ લેવાયો છે. પરંતુ ઘટનામાં કંપનીને મોટા પાયે આર્થિક નુકસાન થયાની માહિતી સામે આવી છે. સુરક્ષા તંત્ર દ્વારા આગને કારણે પર્યાવરણને કોઈ ગંભીર નુકસાન ન થાય તેની કાળજી લેવાના પ્રયાસો પણ હાથ ધરાયા છે.

