ETV Bharat / state

સલાયા લૂંટકાંડમાં દ્વારકા જિલ્લા પોલીસને મળી મોટી સફળતા, બે આરોપી અમદાવાદથી ઝડપાયા

પોલીસ ટીમે અમદાવાદ શહેરમાં રેડ કરીને બન્ને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા અને બન્ને આરોપીઓ પાસે ઘટનાનું રીકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું.

સલાયા લૂંટકાંડમાં દ્વારકા જિલ્લા પોલીસને મળી મોટી સફળતા, બે આરોપી અમદાવાદથી ઝડપાયા
સલાયા લૂંટકાંડમાં દ્વારકા જિલ્લા પોલીસને મળી મોટી સફળતા, બે આરોપી અમદાવાદથી ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 8, 2025 at 4:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દ્વારકા: દ્વારકા જિલ્લાના સલાયા વિસ્તારમાં થોડા દિવસો પહેલાં બનેલી ધોળા દિવસે લૂંટની ઘટનાએ સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચાવી દીધી હતી. ખંભાળિયા તાલુકાના સલાયા વિસ્તારમાં મની ટ્રાન્સફરનો વ્યવસાય કરતા એક વેપારીને નિશાન બનાવી બે શખ્સોએ આશરે 7 લાખ રૂપિયાની રોકડ પર હાથ ફેરવી લીધો હતો. વેપારી પોતાની દુકાનનું લોક ખોલી રહ્યા હતા તે દરમિયાન મોટરસાયકલ પર આવેલા બે અજાણી વ્યક્તિઓએ અચાનક તેમને આંતરીને રોકડ ભરેલો થેલો છીનવી લેવામાં સફળતા મેળવી હતી. વેપારીની નજર ચૂકવી લૂંટારાઓ સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ સમગ્ર ઘટનાએ વેપારી વર્ગમાં ભયનો માહોલ સર્જ્યો હતો.

ઘટના બાદ દ્વારકા જિલ્લા પોલીસે સમગ્ર મામલાને ગંભીરતાથી હસ્તગત કર્યો હતો. જિલ્લા પોલીસની અલગ- અલગ ટીમો બનાવી તપાસને વેગ અપાયો હતો. ઘટનાસ્થળના CCTV ફૂટેજ, ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ તેમજ ગુપ્ત માહિતીના આધારે પોલીસે આરોપીઓ સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો તેજ બનાવ્યાં હતા. અનેક દિવસોની સતત મહેનત બાદ અંતે પોલીસને સફળતા મળી હતી. પોલીસએ બન્ને આરોપીઓ એજાજ સંઘાર અને જાકુબ સુંભાણીયાની ઓળખ સ્થાપિત કરી તેમની શોધખોળ શરૂ કરી હતી.

સલાયા લૂંટકાંડમાં દ્વારકા જિલ્લા પોલીસને મળી મોટી સફળતા, બે આરોપી અમદાવાદથી ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

તપાસને અનુસરતી દ્વારકા જિલ્લાના ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, એસ.ઓ.જી અને સ્થાનિક પોલીસ ટીમે અમદાવાદ શહેરમાં રેડ કરીને બન્ને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા અને બન્ને આરોપીઓ પાસે ઘટનાનું રીકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું.

પોલીસ દ્વારા ચાલતી પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી 2 મોબાઇલ ફોન તેમજ રૂ. 1.21 લાખ જેટલી રોકડ રકમ કબજે કરવામાં આવી છે. લૂંટની રકમનો બાકીના ભાગ વિશે પૂછપરછ ચાલી રહી છે. હાલ બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કર્યા બાદ રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા છે જેથી ઘટનામાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે નહીં તે અંગે વધુ તપાસ થઈ શકે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DWARKA DISTRICT POLICE
ARRESTS TWO ACCUSED
AHMEDABAD
DWARKA SALAYA ROBBERY CASE
SALAYA ROBBERY CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.