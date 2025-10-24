દ્વારકા: દિવાળી વેકેશનમાં ભક્તોની મેદની, 6 દિવસમાં 4.46 લાખથી વધુ દર્શનાર્થીઓ
Published : October 24, 2025 at 9:07 PM IST
દ્વારકા: દિવાળી મિની વેકેશન દરમિયાન યાત્રાધામ દ્વારકામાં ભક્તોની અવિરત આવક જોવા મળી રહી છે. છેલ્લા છ દિવસમાં કુલ 4 લાખ 46 હજારથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓએ ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શનનો લાભ લીધો હોવાની માહિતી મંદિર પ્રશાસન દ્વારા આપવામાં આવી છે. દેશ-વિદેશના ભક્તો દ્વારકા ધામ ખાતે ઉમટી પડતા સમગ્ર શહેરમાં ભાવિકતાનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે. હજારો લોકો રોજ ગોમતી તટ અને જગત મંદિરમાં દર્શન માટે કતારમાં ઉભા રહેતા લાંબા કાફલા જોવા મળી રહ્યા છે.
ભક્તોની વધી રહેલી આવકને કારણે શહેરના મુખ્ય માર્ગો જેમ કે દ્વારકાધીશ મંદિર માર્ગ, ભદકેશ્વર રોડ, ઓખા રોડ અને સ્ટેશન રોડ પર ટ્રાફિક જામ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. તંત્ર અને ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા ભીડ નિયંત્રણ માટે ખાસ યોજના ઘડી અમલમાં મુકાઈ છે. વાહન વ્યવહાર સરળતાથી ચાલુ રહી શકે તે માટે ખાસ રૂટ ડાઈવર્ઝન આપ્યા છે. આ સાથે પાર્કિંગ માટે વધારાની વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવામાં આવી છે. ટ્રાફિક પોલીસના વધારાના જવાન તહેનાત કરી અસરકારક ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યું છે.
મંદિર પ્રશાસન દ્વારા ભક્તોને સુગમ અને શાંતિપૂર્ણ દર્શન મળી રહે તે માટે રેલિંગ, કતાર વ્યવસ્થા અને તાત્કાલિક મદદ માટે મદદ ડેસ્ક ગોઠવવામાં આવ્યા છે. ભીડને નિયંત્રિત કરવા સિક્યુરિટી સ્ટાફ ઉપરાંત અનેક સમાજ સેવા સંસ્થાઓના વોલન્ટિયર્સ સહયોગ આપી રહ્યા છે. દરમિયાન એક નાનકડો બનાવ સામે આવ્યો હતો, જેમાં ધક્કામુકીની વચ્ચે મંદિર પરિસરમાં એક રેલિંગ ડગમગી ગઈ હતી. જોકે તંત્રએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને રેપેરિંગનું કામ પૂર્ણ કર્યું હતું અને પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં રાખી હતી. કોઈ પ્રકારની જાનહાની કે ઇજા થવા પામ્યા ન હતા.
દ્વારકા પોલીસ વિભાગ દ્વારા સમગ્ર શહેરમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. સીસીટીવી કેમેરા અને પેટ્રોલિંગ ટીમો સતત મોનિટરિંગ કરી રહી છે. તંત્ર તરફથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે સમગ્ર પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં છે અને ભક્તોને સહયોગ આપવા જાહેર અપીલ પણ કરવામાં આવી છે.
