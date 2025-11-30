બરડા સફારી પાર્કમાં વિદેશી પરીવારને જોવા મળ્યો 11 સિંહોનો પરિવાર, Video જુઓ
આ સિહોના જૂથમાં 2 મોટા પુરુષ સિંહો, ચાર સિંહણો અને નાની ઉંમરના પાંચ બચ્ચાં સામેલ હતા. બચ્ચાં સિહણોની આસપાસ રમતા.
Published : November 30, 2025 at 6:21 PM IST
દેવભૂમિ દ્વારકા : જિલ્લાનો બરડા સફારી વિસ્તાર આજે વિદેશી પ્રવાસીઓ માટે યાદગાર બની ગયો હતો. અમેરિકાથી આવેલા એક પરિવારએ સાહસ અને રોમાંચથી ભરેલી સફારી દરમિયાન એવો નજારો જોયો કે જેને તેઓ આખી જિંદગી નહીં ભૂલી શકે. સામાન્ય દિવસે જ્યાં પ્રવાસીઓને એક-બે સિંહોના દર્શન પણ ભાગ્યે જ મળે છે, ત્યાં આ પરિવારને એક સાથે 11 સિંહોના કુટુંબને ખૂબ નજીકથી નિહાળવાનો સુવર્ણ મોકો મળ્યો હતો.
બરડા સફારીના ગાઢ જંગલોમાં સફારી ટીમ સાથે અમેરિકન પરિવાર આગળ વધી રહ્યો હતો, ત્યારે અચાનક માર્ગની બાજુમાં ઘાસમૂંગા નજીક એક નહીં, પરંતુ અનેક સિંહો દેખાયા. શરૂઆતમાં ચાર-પાંચ સિંહો દેખાતા હતા, પરંતુ થોડા જ પળોમાં આખો કુટુંબ એક સાથે દેખાયો. આ નજારો જોયા બાદ પરિવાર ઉત્સાહિત થઈ ગયો અને સફારી ગાઇડ્સે પણ તેને અદભુત અનુભવ ગણાવ્યો.
આ સિંહોના જૂથમાં 2 મોટા નર સિંહો, ચાર સિંહણો અને નાની ઉંમરના પાંચ બચ્ચાં સામેલ હતા. બચ્ચાં સિંહણોની આસપાસ રમતા અને કુદરતી માહોલમાં સ્વચ્છંદ રીતે ભમતા દેખાતા હતા. અમેરિકન પરિવારે પોતાના કેમેરા અને ફોનમાં આ ક્ષણો કેદ કર્યા અને ભારતની વન્યજીવન સંપત્તિ વિશે પ્રશંસા વ્યક્ત કરી.
બરડા સફારીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, "આવા દર્શનો ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. ખાસ કરીને જૂથમાં 10થી વધુ સિંહો એક સાથે દેખાય તે અત્યંત દુર્લભ ગણાય છે. અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું કે વિદેશી મહેમાનો માટે આ અનુભવ ભારતની વન્યજીવન ટૂરિઝમની વિશિષ્ટ ઓળખને વધુ મજબૂત બનાવે છે."
આ સમગ્ર પ્રસંગ બાદ અમેરિકન પરિવારએ બરડા સફારીની વ્યવસ્થા, ગાઇડ્સની કુશળતા અને કુદરતના સંરક્ષણ માટે સરકારના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી હતી. તેમની મતે, બરડા સફારી એ ભારતની કુદરતી વારસાની જીવતી નિશાની છે અને વિશ્વભરના પ્રવાસીઓએ અહીં એક વખત જરૂર મુલાકાત લેવી જોઈએ.
