નવાબોના શાસનમાં 'મહેકતું' પાલનપુર સ્ટેટ , જાણો કેવી રીતે ગુજરાતમાં આવ્યું અત્તર અને તેનો ઈતિહાસ ?
નવાબી સમયમાં પાલનપુર સ્ટેટ ફુલોની નગરી અને અત્તરનું નગર તરીકે પ્રસિદ્ધ હતું, જાણો નવાબી શાસકોએ કેવી રીતે પાલનપુરને બનાવ્યું હતું મહેકતું નગર ?
Published : November 10, 2026 at 6:20 PM IST
પાલનપુર, બનાસકાંઠાઃ એક સમયે બનાસકાંઠા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક એટલે હાલનું પાલનપુર શહેર, નવાબી શાસન દરમિયાન પાલનપુર સ્ટેટ હતું. એક પછી એક નવાબી વંશજોએ પાલનપુર સ્ટેટ ઉપર વહીવટ કર્યો. કહેવાય છે કે નવાબો ફૂલો અને ખુશ્બુના શોખીન હતા. જેથી તેમના શાસનમાં તેમણે પાલનપુર શહેરમાં દિલખુશાલ બાગ, અમીરબાગ, સોનબાગ, રાણીબાગ, શાહી બાગ, જહાન આરા બાગ, તાલેબાગ જેવા સાત જેટલા બગીચાઓ બનાવ્યા હતા.
નવાબી શાસનમાં અત્તરોનુ નગર
તે સમયે કાશ્મીરના મહારાજા અને પાલનપુર નવાબના મિત્ર કરણસિંહ મહારાજ દ્વારા કાશ્મીરથી નવાબના કહેવાથી ખાસ ફૂલો લાવ્યા હતા, જેને પાલનપુરના શાહીબાગમાં વાવવામાં આવ્યા હતા. આ ફુલોની મહેકથી આખું નગર ખુશ્બૂથી મહેકતું રહેતું હતું. આમ નવાબી શાસન સમયે અત્તરોનુ નગર તરીકે ઓળખાતું આ શહેર આજે સમયની થપાટ અને બદલાયેલા શાસનના પરિણામે પોતાની અત્તરની સુગંધ અને આગવી ઓળખને ગુમાવી રહ્યું છે.
ખુશ્બુના શોખીન હતા નવાબો
હાલનું પાલનપુર એટલે તે સમયનું નવાબી પાલનપુર સ્ટેટ હતુ જેના ઉપર વર્ષો સુધી નવાબી શાસનમાં રહ્યું છે. એક પછી એક નવાબી વંશજોએ પાલનપુર સ્ટેટ ઉપર વહીવટ કર્યો છે. કહેવાય છે કે નવાબો ફૂલો અને ખુશ્બુના શોખીન હતા.જેથી તેમના શાસનમાં પાલનપુર શહેરમાં દિલખુશાલ બાગ, અમીરબાગ, સોનબાગ,રાણીબાગ, શાહી બાગ, જહાનારા બાગ, તાલેબાગ જેવા સાત જેટલા બગીચાઓ બનાવ્યા હતા. જેમાં તે સમયે કાશ્મીરના મહારાજા અને પાલનપુર નવાબના મિત્ર કરણસિંહ મહારાજ દ્વારા કાશ્મીરથી નવાબના કહેવાથી ખાસ ફૂલો લાવ્યા હતા જેને પાલનપુરના શાહીબાગમાં વાવવામાં આવ્યા હતા જેનાથી આખું નગર ખુશ્બૂથી મહેકતું રહેતું હતું.
પાલનપુર શહેર ફૂલોની નગરી તરીકે ઓળખાતું
નવાબી રાજમાં નગરમાં સાત બગીચાઓમાં કાશ્મીરી સહિત અનેક જાતના ફૂલો હોવાથી પાલનપુર શહેર ફૂલોની નગરી તરીકે ઓળખાવવા લાગ્યું તે સમયમાં નવાબોના મિત્રો અને રાજા મહારાજા પણ અહીંયા ફરવા આવતા હતા. જોકે તે સમયે ફૂલો તો હતા પરંતુ ફૂલોમાંથી અત્તર બનાવવા વાળા કારીગરો પાલનપુરમાં ન હતા ત્યારે નવાબોએ રાજસ્થાનના ઉદયપુર અને કનોજના દાઉદી બોહરા સમાજના અત્તરોના વેપારી અકબરઅલી અબ્દુલ હુસેન અને તેમના ભાઈઓને પાલનપુર ખાતે વસાવી અતરો બનાવવાનુ શરૂ કર્યું હતું.
વર્ષ 1912માં પાલનપુરમાં અત્તર બનાવવાનું શરૂ થયું
વર્ષ 1912માં પાલનપુરમાં નવાબી શાસનમાં સૌપ્રથમવાર અત્તર બનાવવા માટેનુ પ્રોસેસિંગ શરૂ થયું હતું. આમ પાલનપુરમાં અત્તરો બનાવવાનો વ્યવસાય નવાબીકાળમાં જ શરૂ થયો હતો. જોકે પાલનપુર નવાબી બગીચામાં ગુલાબ, ચંપો, મોગરા જેવા ફૂલો થતા હતા જ્યારે પાલનપુરના કરજોડા સોનગઢ આસપાસ સફેદ કેવડાના ફૂલો જ્યારે ભાગળ પીપળી ધાણધા, જ્લોત્રા આસપાસ નદીના પટમાં પીળા કેવડાના ફૂલો થતા હતા જેનો ઈજારો અત્તર બનાવતા વેપારીઓ તે સમયે રાખી અત્તર બનાવતા હતા. તે સમયે બાષ્પીભવન પધ્ધતિથી ડેગ અને ચંબુ દ્વારા કેટલાક દિવસોની મદદથી ઉત્તમ અત્તર તૈયાર થતુ હતુ. જેનો ઊંટના ચામડામાંથી બનાવેલ મરકોમાં અત્તરનો સંગ્રહ કરી સૌપ્રથમ નવાબને પહોચતું કરીને ત્યારબાદ બજારમાં વેચાણ માટે લઈ જવાતુ હતુ.
વડીલોનો વસવસો
વડીલો અને સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે, તે સમયે બનતું અત્તર એ અત્તર હવે બનતું નથી એટલું જ નહીં તે સમયે આ પાલનપુર નગર એટલું પ્રખ્યાત હતું કે તે સમયે દિલ્હી માટે પાલનપુર થી પસાર થતી ટ્રેનોના પેસેન્જર ઉપર અત્તરોની મહેક અને ફૂલોની સુગંધથી રાત્રે ઊંઘમાંથી પણ ઉઠી જતા હતા અને તેઓ સમજી જતા કે હવે પાલનપુર નગર આવી ગયું છે. પરંતુ સમયની થપાટ સાથે અત્તરો અને સુગંધ માટે ખૂબ જ પ્રખ્યાત રહેલું અને જાણીતું બનેલું પાલનપુર નગરમાં હવે એવા અત્તરની પ્રોસેસ થતી નથી કે તેવા અત્તરો ન મળવાનું વડીલો દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
ચાર પેઢીથી ચાલતો અત્તરનો વ્યવસાય
પાલનપુરમાં હવે જૂની પદ્ધતિથી કલાકો અને દિવસોની મહેનતથી નહીં પરંતુ નવી જ પદ્ધતિથી અત્તરો બની રહ્યા છે જેમાં પણ અલગ અલગ મિશ્રણનો ઉપયોગ કરીને અત્તરો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. પાલનપુરમાં વર્ષોથી અંતરના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા બાગબાન અત્તરવાળાએ કહ્યું કે, અમારી પેઢીઓમાં બાપદાદાઓને રાજસ્થાનના જાલોરથી નવાબોએ અહીંયા અત્તરો બનાવવા લાવ્યા હતા તે સમયથી અત્યારે દર પેઢીએ અમે પણ આજ અત્તરના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છીએ. જોકે હવે અત્તર બનાવવાની રીત અને અત્તરની સુગંધમાં ઘણો બદલાવ આવી ગયો છે.સમય સાથે લોકોની બદલાતી માંગથી માર્કેટમાં અવનવા અત્તરોનુ વેચાણ વધી રહ્યું છે ત્યારે પાલનપુર શહેરના પણ વર્ષોથી અત્તર બનાવતા લોકો પણ હાલની બજારની માંગ સાથે કદમથી કદમ મિલાવી અત્તર બનાવતા થયા છે.
નવાબી શાસન બદલાયું, વર્ષો વિત્યા, ત્યારે હવે પાલનપુર શહેર એટલે કે નવાબી સમયનુ અત્તરોનુ આ નગર, ફૂલો અને અત્તરોની સુગંધથી ઘણું દૂર થઈ ગયું છે. સમયની થપાટ, બદલાતી પેઢી અને આધુનિકતાના વહેણમાં નવાબી શાસનમાં ફુલોના નગર તરીકે ઓળખાતા પાલનપુર શહેરની શાખ અને શાન ગણાતું અત્તર પણ વહી ગયું છે.
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