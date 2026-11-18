દિવાળીના તહેવારોમાં ગુજરાતના પ્રવાસન સ્થળ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા, 38 લાખથી વધુ લોકોએ લીધી મુલાકાત
દિવાળીના તહેવારોમાં ગુજરાતના પ્રવાસન સ્થળો અને પવિત્ર યાત્રાધામો પર પ્રવાસીઓનો ઐતિહાસિક ફૂટફોલ થયો છે.
Published : November 18, 2026 at 6:22 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારોમાં ગુજરાતના પ્રવાસન સ્થળો અને પવિત્ર યાત્રાધામો પર પ્રવાસીઓનો ઐતિહાસિક ફૂટફોલ થયો છે. 8 મુખ્ય સ્થળોએ 38 લાખથી વધુ મુલાકાતીઓએ મુલાકાત લીધી છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ દ્વારકામાં 128 ટકા, નડાબેટમાં 54 ટકા, અંબાજી ખાતે 48 ટકા અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે 32.35 ટકા પ્રવાસીઓનો વધારો થયો છે.
38 લાખથી વધુ પ્રવાસીઓએ લીધી મુલાકાત
દિવાળીના પવિત્ર તહેવારો દરમિયાન ગુજરાતના પ્રવાસન સ્થળો અને યાત્રાધામો દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. રાજ્યના દ્વારકા, નડાબેટ, અંબાજી, સોમનાથ અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સહિતના 8 મુખ્ય પ્રવાસન અને ધાર્મિક સ્થળોની 38 લાખથી વધુ સ્થાનિક તેમજ દેશ-વિદેશના પ્રવાસીઓએ મુલાકાત લીધી છે.
9 દિવસમાં લાખો લોકોએ લીધી મુલાકાત
વર્ષ 2025ના દિવાળીના 9 દિવસના સમયગાળાની સરખામણીમાં ચાલુ વર્ષે તા.6 થી 14 નવેમ્બર, 2026 દરમિયાન રાજ્યના આ આઠ ઐતિહાસિક, ધાર્મિક અને પ્રવાસન સ્થળોએ મુલાકાતીઓની સંખ્યામાં વ્યાપક ઉછાળો નોંધાયો છે.
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રાજ્યના આ આઠ મુખ્ય સ્થળો પર નોંધાયેલા પ્રવાસીઓના આંકડા મુજબ, સૌથી વધુ વૃદ્ધિ યાત્રાધામ દ્વારકા ખાતે જોવા મળી છે. દ્વારકા મંદિર ખાતે સૌથી વધુ 9.75 લાખ એટલે કે +128.8 ટકા, નડાબેટ ખાતે 37 હજારથી વધુ એટલે કે +54.1 ટકા, અંબાજી મંદિર- ગબ્બર હિલ અને રોપ-વે ખાતે 11.95 લાખથી વધુ એટલે કે +48.9 ટકા અને સોમનાથ મંદિર ખાતે 9.12 લાખથી વધુ એટલે કે +43.9 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. આ ઉપરાંત, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે 5.57 લાખથી વધુ એટલે કે +32.35 ટકા, ગિરનાર રોપ-વે ખાતે 48,800થી વધુ એટલે કે +25.3 ટકા, વડનગર ખાતે 62 હજારથી વધુ અને સ્મૃતિવન મેમોરિયલ, ભુજ ખાતે 25 હજારથી વધુ મુલાકાતીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે.
રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રવાસન માળખાકીય સુવિધાઓના સતત વધારા અને સુવ્યવસ્થિત વ્યવસ્થાપનને કારણે ગુજરાતના તમામ મુખ્ય પ્રવાસન અને યાત્રાધામો પર પ્રવાસીઓના ફૂટફોલમાં ઐતિહાસિક વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે, જેણે રાજ્યના પ્રવાસન ક્ષેત્રે એક નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે.
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