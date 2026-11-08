દિવાળીના તહેવારોમાં સૌરાષ્ટ્રમાં દરેક ઘરના આંગણામાં બને છે વિશેષ પ્રકારે રંગોળી, દિવાળીનું મનાય છે પ્રતીક
આજથી બે ત્રણ દસકા પૂર્વે દિવાળીના દિવસો દરમિયાન એકાદશી થી લઈને લાભ પાંચમ સુધી અને છેલ્લે તુલસી વિવાહના દિવસે રંગોળી સાથે દિવાળીનો તહેવાર પૂર્ણ થતો.
Published : November 8, 2026 at 11:51 AM IST|
Updated : November 8, 2026 at 12:35 PM IST
જુનાગઢ: દિવાળીના દિવસોમાં સોરઠ પ્રદેશના મોટાભાગના ઘરોમાં આજથી બે દસકા પહેલા રંગોળી અચૂક પણે જોવા મળતી હતી. ઘરના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર પર સ્વસ્તિક બનાવીને પણ રંગોળી કરવામાં આવતી હતી. આજે આ પરંપરા ધીમે ધીમે શહેરી વિસ્તાર માંથી ઓછી થતી જાય છે, પરંતુ આજે પણ કેટલાક કલાપ્રેમી પરિવારો રંગોળી બનાવવા માટે દિવાળીના તહેવારની ખાસ રાહ જોઈને બેઠા હોય છે.
આમ તો રંગોળી એ મહારાષ્ટ્રની સાંસ્કૃતિક ધરોહર છે, પરંતુ દિવાળીના આ દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્રમાં અને ખાસ કરીને સોરઠ પ્રદેશમાં રંગોળી તહેવારની ઉજવણીનું એક અલગ માધ્યમ પણ બને છે.
દિવાળીના તહેવારોની રંગોળી સાથે ઉજવણી
દિવાળીના તહેવારોમાં સમગ્ર સોરઠ પંથકમાં રંગોળી આજે પણ એક મહત્વનું પરિબળ બની રહ્યું છે. આજથી બે ત્રણ દસકા પૂર્વે દિવાળીના દિવસો દરમિયાન એકાદશી થી લઈને લાભ પાંચમ સુધી અને છેલ્લે તુલસી વિવાહના દિવસે રંગોળી સાથે દિવાળીનો તહેવાર પૂર્ણ થતો હતો. આજે આ પરંપરા સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને સોરઠ પંથકમાં ખૂબ ઓછી જોવા મળે છે, પરંતુ જે કલાપ્રેમી પરિવારો છે તે આજે પણ રંગોળીને આધુનિક ક્લેવર અને ડિઝાઇન સાથે દિવાળીના દિવસોમાં સામૂહિક રીતે પોતાના ઘરના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર સામે મનમોહક રંગોળી બનાવીને મહેમાનોનું સ્વાગત એક અલગ રીતે કરી રહ્યા છે.
કલર, અનાજ અને પુષ્પોથી બને છે રંગોળી
જ્યારે રંગોળી માટેના કોઈ કલર બજારમાં ઉપલબ્ધ ન હતા આવા સમયે અલગ અલગ અનાજ અને વિવિધ રંગબેરંગી પુષ્પોના નાના નાના પર્ણો થી રંગોળી બનાવવાની પણ એક વિશેષ પરંપરા હતી, પરંતુ આજે આધુનિક યુગમાં ડિઝાઈનની સાથે દિવાળીના દિવસોમાં 50 કરતાં વધારે ચિરોડી કલર ઉપલબ્ધ બની રહ્યા છે, જેને કારણે આજથી બે દસકા પૂર્વે અનાજ કે ફૂલોના પુષ્પોની સાથે મર્યાદિત પાંચ કે સાત પ્રકારના કલર થી બનતી રંગોળી, આજે આધુનિક યુગમાં રંગબેરંગી બની રહી છે, તેમાં પણ કમ્પ્યુટરના જમાનામાં અનેક નવી ડિઝાઇન રંગોળીને ચાર ચાંદ લગાવવામાં મદદગાર બની રહી છે, જેને કારણે કલા સાથે જોડાયેલા પરિવારો અને ખાસ કરીને રંગોળી પ્રત્યે પોતાનો અલગ દ્રષ્ટિકોણ ધરાવતા પ્રત્યેક પરિવારો દિવાળીની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોતા હોય છે, અને એકાદશી આવતા પોતાના ઘરના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર સામે મનમોહક રંગોળી બનાવવા માટે પ્રતિ દિવસના પાંચથી દસ કલાક જેટલો સમય આપીને મહેમાનોનું સ્વાગત અનોખી રીતે કરી શકાય તે માટે પણ પરિશ્રમ કરતા હોય છે.
રંગોળી બનાવનાર સ્થાનિક લોકોનો પ્રતિભાવ
રંગોળી બનાવનાર બંસરી અને તેના માતા મેઘા બેને ઈટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી, જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ પાછલા ઘણા વર્ષથી રંગોળી કરી રહ્યા છે, તેમની દીકરી બંસરી પાછલા ચાર વર્ષથી રંગોળી શીખી રહી છે, અને હવે તે પરિવારની અન્ય માહિતીઓનું સ્થાન રંગોળી કરવામાં લઈ લીધું છે, અત્યાર સુધી પરિવાર માટે રંગોળી બનાવવાની જવાબદારી તેમની પોતાની હતી, પરંતુ આજે તેમની દીકરી કલા રસ ધરાવતી હોવાથી રંગોળી કરવાની જવાબદારી તેને સોંપવામાં આપી છે, તે પણ ખૂબ સારી અને આધુનિક ઢબે રંગોળી કરી રહી છે. અમારા સમયમાં ખૂબ ઓછા સાધન સંસાધનો અને કલર પસંદ કરવાની વિકલ્પ હતા પરંતુ આજે આધુનિક યુગમાં અવનવી ડિઝાઇન અને તમે જેવા ઈચ્છો તેવા કલર પ્રાપ્ત થાય છે જેથી રંગોળી કરવાની દિવાળીના દિવસોમાં એક અલગ પ્રકારનો અનુભવ અને આનંદ મળતો હોય છે.
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