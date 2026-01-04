ઠંડી ઓછી અને ગરમ કપડાના ભાવો વધુ, તિબેટથી આવેલા ગરમ કપડાના વેપારીઓ જોઈ રહ્યા છે ગ્રાહકોની રાહ
આ વર્ષે પૂરતા પ્રમાણમાં ઠંડી નહીં પડતા હાલ ગરમ કપડાની બજારમાં એકદમ ઠંડીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
જુનાગઢ: આ વર્ષે ઠંડી ઓછી અને બજારભાવો વધારે, આ સ્થિતિ છે ગરમ કપડાના બજારની. જૂનાગઢમાં છેલ્લાં એક દાયકાથી શિયાળા દરમિયાન તિબેટ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ થી ગરમ કપડાના વેપારીઓ સ્વેટર, જાકીટ, મફલર સહિત ગરમ કપડાં વેચવા માટે આવે છે.
દર વર્ષે મોટાભાગના ગરમ કપડાનું વેચાણ થઈ જતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે હજુ પણ ઠંડી જોવા ન મળતા ગરમ કપડાની બજારમાં એકદમ સુસ્તી જોવા મળી રહી છે.
ગરમ કપડાની બજાર એકદમ ઠંડી
શિયાળામાં સૌથી વધારે ગરમ કપડાનું વેચાણ થતું હોય છે. જેમ જેમ ઠંડી વધતી જાય તેમ તેમ લોકો જાકીટ, સ્વેટર, શાલ, ટોપી, મફલર, કાનપટ્ટી, હાથ અને પગના મોજા કે જે ઊન માંથી બનાવવામાં આવે છે, તેની ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ખરીદી કરતા હોય છે.
સામાન્ય રીતે જૂનાગઢમાં પાછલા એક દસકાથી ઉત્તરાખંડ, તિબેટ, હિમાચલ પ્રદેશમાંથી કેટલાક સ્થાનિક વેપારીઓ ગરમ કપડાં વેચવા માટે આવતા હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે પૂરતા પ્રમાણમાં ઠંડી નહીં પડતા હાલ ગરમ કપડાની બજારમાં એકદમ ઠંડીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. એકલ-દોકલ ગ્રાહક દિવસ દરમિયાન ગરમ કપડા જોવા માટે આવે છે, પરંતુ ઠંડી ઓછી અને બજાર ભાવો થોડા વધારે હોવાને કારણે તેઓ ખરીદી કરતા નથી.
વેપારી અને ગ્રાહકોનો પ્રતિભાવ
પાછલા કેટલાક વર્ષથી હિમાચલ પ્રદેશથી ગરમ કપડાનો વેપાર કરવા માટે આવતા નાના વેપારી અભિષેકે ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે તેઓ તમામ રેન્જ અને અલગ-અલગ કલર અને પેટર્નમાં જાકીટ અને ગરમ કપડાં લઈને વેચાણ માટે જુનાગઢ આવ્યા છીએ, પરંતુ આજના દિવસ સુધી ઠંડી બિલકુલ પડતી નથી, જેને કારણે ગ્રાહકો પણ ગરમ કપડાની ખરીદી કરવા માટે આવતા જોવા મળતા નથી.
હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તર ભારતમાં હિમવર્ષા થઈ રહી છે, તેને કારણે જો ગુજરાતમાં ઠંડીનું વાતાવરણ જોવા મળે તો શિયાળાના અંતિમ દિવસોમાં ગરમ કપડાની બજારમાં ખરીદી નીકળશે તેવો આશા છે.
ગ્રાહકો પણ ઠંડીની જોઈ રહ્યા છે રાહ
જે રીતે ગરમ કપડાના વેપારી ગ્રાહકોની રાહ જોઈ રહ્યા છે, બિલકુલ તેવી જ રીતે ગ્રાહકો પણ ઠંડી પડે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. શિયાળાનો હવે એકાદ મહિનો બાકી છે, આવી સ્થિતિમાં જો ઠંડીનું પ્રમાણ આ જ પ્રકારે જળવાઈ રહે તો ગરમ કપડાનો ઉપયોગ કરવો અને ખાસ કરીને નવા ગરમ કપડાં ખરીદીને પહેરવાનું ગ્રાહકો પણ ટાળી રહ્યા છે.
હાલ તો બિલકુલ સામાન્ય ઠંડી જોવા મળે છે, રાત્રિના આઠ વાગ્યા બાદ અને વહેલી સવારે 05 થી 09 વાગ્યા દરમિયાન ઠંડીનો અનુભવ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં ગરમ કપડાની ખરીદી કરીને રોકાણ કરવાની ઈચ્છા પણ ગ્રાહકો ધરાવતા નથી જેથી ઠંડી પડે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે.