ETV Bharat / state

ઠંડી ઓછી અને ગરમ કપડાના ભાવો વધુ, તિબેટથી આવેલા ગરમ કપડાના વેપારીઓ જોઈ રહ્યા છે ગ્રાહકોની રાહ

આ વર્ષે પૂરતા પ્રમાણમાં ઠંડી નહીં પડતા હાલ ગરમ કપડાની બજારમાં એકદમ ઠંડીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

તિબેટથી આવેલા ગરમ કપડાના વેપારીઓ જોઈ રહ્યા છે ગ્રાહકોની રાહ
તિબેટથી આવેલા ગરમ કપડાના વેપારીઓ જોઈ રહ્યા છે ગ્રાહકોની રાહ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 4, 2026 at 8:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: આ વર્ષે ઠંડી ઓછી અને બજારભાવો વધારે, આ સ્થિતિ છે ગરમ કપડાના બજારની. જૂનાગઢમાં છેલ્લાં એક દાયકાથી શિયાળા દરમિયાન તિબેટ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ થી ગરમ કપડાના વેપારીઓ સ્વેટર, જાકીટ, મફલર સહિત ગરમ કપડાં વેચવા માટે આવે છે.

દર વર્ષે મોટાભાગના ગરમ કપડાનું વેચાણ થઈ જતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે હજુ પણ ઠંડી જોવા ન મળતા ગરમ કપડાની બજારમાં એકદમ સુસ્તી જોવા મળી રહી છે.

તિબેટથી આવેલા ગરમ કપડાના વેપારીઓ જોઈ રહ્યા છે ગ્રાહકોની રાહ (Etv Bharat Gujarat)

ગરમ કપડાની બજાર એકદમ ઠંડી

શિયાળામાં સૌથી વધારે ગરમ કપડાનું વેચાણ થતું હોય છે. જેમ જેમ ઠંડી વધતી જાય તેમ તેમ લોકો જાકીટ, સ્વેટર, શાલ, ટોપી, મફલર, કાનપટ્ટી, હાથ અને પગના મોજા કે જે ઊન માંથી બનાવવામાં આવે છે, તેની ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ખરીદી કરતા હોય છે.

ઠંડી વધુ પડે તો વધુ ખરીદદારી નીકળે તેવી વેપારીઓને આશા
ઠંડી વધુ પડે તો વધુ ખરીદદારી નીકળે તેવી વેપારીઓને આશા (Etv Bharat Gujarat)

સામાન્ય રીતે જૂનાગઢમાં પાછલા એક દસકાથી ઉત્તરાખંડ, તિબેટ, હિમાચલ પ્રદેશમાંથી કેટલાક સ્થાનિક વેપારીઓ ગરમ કપડાં વેચવા માટે આવતા હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે પૂરતા પ્રમાણમાં ઠંડી નહીં પડતા હાલ ગરમ કપડાની બજારમાં એકદમ ઠંડીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. એકલ-દોકલ ગ્રાહક દિવસ દરમિયાન ગરમ કપડા જોવા માટે આવે છે, પરંતુ ઠંડી ઓછી અને બજાર ભાવો થોડા વધારે હોવાને કારણે તેઓ ખરીદી કરતા નથી.

આ વર્ષે નહિંવત ઠંડી પડતા ગરમ કપડા ખરીદવાનું ટાળી રહ્યાં છે લોકો
આ વર્ષે નહિંવત ઠંડી પડતા ગરમ કપડા ખરીદવાનું ટાળી રહ્યાં છે લોકો (Etv Bharat Gujarat)

વેપારી અને ગ્રાહકોનો પ્રતિભાવ

પાછલા કેટલાક વર્ષથી હિમાચલ પ્રદેશથી ગરમ કપડાનો વેપાર કરવા માટે આવતા નાના વેપારી અભિષેકે ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે તેઓ તમામ રેન્જ અને અલગ-અલગ કલર અને પેટર્નમાં જાકીટ અને ગરમ કપડાં લઈને વેચાણ માટે જુનાગઢ આવ્યા છીએ, પરંતુ આજના દિવસ સુધી ઠંડી બિલકુલ પડતી નથી, જેને કારણે ગ્રાહકો પણ ગરમ કપડાની ખરીદી કરવા માટે આવતા જોવા મળતા નથી.

દર વર્ષે તિબેટ, હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડમાંથી ગરમ કપડાનું વેચાણ કરવા આવે છે વેપારીઓ
દર વર્ષે તિબેટ, હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડમાંથી ગરમ કપડાનું વેચાણ કરવા આવે છે વેપારીઓ (Etv Bharat Gujarat)

હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તર ભારતમાં હિમવર્ષા થઈ રહી છે, તેને કારણે જો ગુજરાતમાં ઠંડીનું વાતાવરણ જોવા મળે તો શિયાળાના અંતિમ દિવસોમાં ગરમ કપડાની બજારમાં ખરીદી નીકળશે તેવો આશા છે.

ગ્રાહકો પણ ઠંડીની જોઈ રહ્યા છે રાહ

જે રીતે ગરમ કપડાના વેપારી ગ્રાહકોની રાહ જોઈ રહ્યા છે, બિલકુલ તેવી જ રીતે ગ્રાહકો પણ ઠંડી પડે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. શિયાળાનો હવે એકાદ મહિનો બાકી છે, આવી સ્થિતિમાં જો ઠંડીનું પ્રમાણ આ જ પ્રકારે જળવાઈ રહે તો ગરમ કપડાનો ઉપયોગ કરવો અને ખાસ કરીને નવા ગરમ કપડાં ખરીદીને પહેરવાનું ગ્રાહકો પણ ટાળી રહ્યા છે.

હાલ તો બિલકુલ સામાન્ય ઠંડી જોવા મળે છે, રાત્રિના આઠ વાગ્યા બાદ અને વહેલી સવારે 05 થી 09 વાગ્યા દરમિયાન ઠંડીનો અનુભવ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં ગરમ કપડાની ખરીદી કરીને રોકાણ કરવાની ઈચ્છા પણ ગ્રાહકો ધરાવતા નથી જેથી ઠંડી પડે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

  1. આ વર્ષ ઓછી ઠંડી શિયાળુ પાકો માટે સર્જી શકે મુશ્કેલી!, ઉત્પાદનમાં જોવા મળી શકે છે ખૂબ ઘટાડો
  2. વર્ષ 2026માં ઠંડી, વરસાદ અને માવઠાને લઈને રમણીક વામજાની મોટી આગાહી, ધંધા-રોજગારને લઈને પણ કર્યું પુર્વાનુમાન

TAGGED:

WINTER CLOTHES MARKET DOWN
WINTER CLOTHES MARKET OF JUNAGADH
JUNAGADH NEWS
GUJARAT WEATHER
WINTER CLOTHES MARKET

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.